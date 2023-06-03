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#<1 ... 761762763764> Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:08 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав:

Для меня деньги - средство, а не цель.

Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.

Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:

-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?

Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.

-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".

-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.

-Партнеры? Папа, они что - геи?

-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы. Для меня деньги - средство, а не цель.Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.-Партнеры? Папа, они что - геи?-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы.

отож й питання, як зробити нормальну країну.



з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі отож й питання, як зробити нормальну країну.з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі



Очевидно, Вы не вели бизнес в Украине. И/или в стороне от таких "нюансов".

Я с этим сталкивался и как наемный работник и как собственник бизнеса.

Неоднократно. Много лет.

На моих глазах крупный британский бренд одежды, который имел швейный цех в Украине, закрылся из-за того, что не хотел платить взятку пожарнику.

Пошли на принцип. Стояли опечатанными около года. Потом закрыли представительство, мощности, склады, магазины в Киеве.

У меня были неформальные отношения с замдиректора структуры, где мы арендовали площади.

Когда приходили за данью, с проходной звонили ей, она звонила тем, кто был с ней в хороших отношениях.

"У нас налоговая/пожарники/сэс/...".

И все закрываются и никому не открывают до звонка, что ушли.

Сидят тихо, как мыши. А те ломятся во все двери подряд. Им пофиг, абы "человек хороший попался".

Или Вам приходилось слышать от бухгалтера "У нас отчет по НДС не принимают, сказали, чтобы директор к начальнику налоговой зашел"?

Я когда-то присутствовал при разговоре тогдащнего директора или что-то типа того "Макдоналдс Украина" и начальника ДСНС (или как оно раньше называлось, в общем, пожарника) Днепровского района ( на Перова).

Стоит такой интурист и не понимает, почему Мак на Левобережке надо снести, потому что нет пожарных интервалов с ближайшими киосками. Почему не подвинуть киоски? Тупой интурист попался, это-же Украина во всей своей красе.

Или например, к твоему контрагенту приходит налоговая и говорит "Вы работаете с компанией ААА?" "Да, а что?" "Мы-бы вам настоятельно рекомендовали работать с компанией БББ (прямые конкуренты)". А директриса компании БББ регулярно заносит "подарки" начальнику районной налоговой.

Или, например, обратилась одна компания за офисным оборудованием к другой компании, взяла счет, через неделю приходит налоговая, насчитывыает 8 млн грн штрафа. "Но вы можете не платить, нам надо ...вот список, пожалуйста".

Повторюсь, я не Дон Кихот и не готов вечно ждать, когда "туннель закончится".

И уж точно не хочу, чтобы с этими "мельницами" "воевали" мои дети.

У Вас еще есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах ? Вперед, к победе! Очевидно, Вы не вели бизнес в Украине. И/или в стороне от таких "нюансов".Я с этим сталкивался и как наемный работник и как собственник бизнеса.Неоднократно. Много лет.На моих глазах крупный британский бренд одежды, который имел швейный цех в Украине, закрылся из-за того, что не хотел платить взятку пожарнику.Пошли на принцип. Стояли опечатанными около года. Потом закрыли представительство, мощности, склады, магазины в Киеве.У меня были неформальные отношения с замдиректора структуры, где мы арендовали площади.Когда приходили за данью, с проходной звонили ей, она звонила тем, кто был с ней в хороших отношениях."У нас налоговая/пожарники/сэс/...".И все закрываются и никому не открывают до звонка, что ушли.Сидят тихо, как мыши. А те ломятся во все двери подряд. Им пофиг, абы "человек хороший попался".Или Вам приходилось слышать от бухгалтера "У нас отчет по НДС не принимают, сказали, чтобы директор к начальнику налоговой зашел"?Я когда-то присутствовал при разговоре тогдащнего директора или что-то типа того "Макдоналдс Украина" и начальника ДСНС (или как оно раньше называлось, в общем, пожарника) Днепровского района ( на Перова).Стоит такой интурист и не понимает, почему Мак на Левобережке надо снести, потому что нет пожарных интервалов с ближайшими киосками. Почему не подвинуть киоски? Тупой интурист попался, это-же Украина во всей своей красе.Или например, к твоему контрагенту приходит налоговая и говорит "Вы работаете с компанией ААА?" "Да, а что?" "Мы-бы вам настоятельно рекомендовали работать с компанией БББ (прямые конкуренты)". А директриса компании БББ регулярно заносит "подарки" начальнику районной налоговой.Или, например, обратилась одна компания за офисным оборудованием к другой компании, взяла счет, через неделю приходит налоговая, насчитывыает 8 млн грн штрафа. "Но вы можете не платить, нам надо ...вот список, пожалуйста".Повторюсь, я не Дон Кихот и не готов вечно ждать, когда "туннель закончится".И уж точно не хочу, чтобы с этими "мельницами" "воевали" мои дети.У Вас еще есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах ? Вперед, к победе!

деякі речі можливо знаю краще від вас



все це сумно. але якого року всі ці приклади? штрафи зі стелі на такі суми зі сторони податкової давно вже не бачив. хоча ні - KFC податкова нещодавно намагалася жахнути - цікаво чим закінчилося. а от щоб податкова дрібний бізнес, який працює чесно - теж не чув.



пожежники - для заводів це так, треба вирішувати, бо ні один завод не відповідає - але там вже не такі шалені гроші - тут треба законодавство міняти.



але я бачу поліпшення, без жартів, може не так швидко, як мало б бути, але процес йде. деякі речі можливо знаю краще від васвсе це сумно. але якого року всі ці приклади? штрафи зі стелі на такі суми зі сторони податкової давно вже не бачив. хоча ні - KFC податкова нещодавно намагалася жахнути - цікаво чим закінчилося. а от щоб податкова дрібний бізнес, який працює чесно - теж не чув.пожежники - для заводів це так, треба вирішувати, бо ні один завод не відповідає - але там вже не такі шалені гроші - тут треба законодавство міняти.але я бачу поліпшення, без жартів, може не так швидко, як мало б бути, але процес йде. Shaman

Повідомлень: 3472 З нами з: 29.09.19 Подякував: 440 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 01:31 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: отож й питання, як зробити нормальну країну.



з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі отож й питання, як зробити нормальну країну.з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі



Очевидно, Вы не вели бизнес в Украине. И/или в стороне от таких "нюансов".

Я с этим сталкивался и как наемный работник и как собственник бизнеса.

Неоднократно. Много лет.

На моих глазах крупный британский бренд одежды, который имел швейный цех в Украине, закрылся из-за того, что не хотел платить взятку пожарнику.

Пошли на принцип. Стояли опечатанными около года. Потом закрыли представительство, мощности, склады, магазины в Киеве.

У меня были неформальные отношения с замдиректора структуры, где мы арендовали площади.

Когда приходили за данью, с проходной звонили ей, она звонила тем, кто был с ней в хороших отношениях.

"У нас налоговая/пожарники/сэс/...".

И все закрываются и никому не открывают до звонка, что ушли.

Сидят тихо, как мыши. А те ломятся во все двери подряд. Им пофиг, абы "человек хороший попался".

Или Вам приходилось слышать от бухгалтера "У нас отчет по НДС не принимают, сказали, чтобы директор к начальнику налоговой зашел"?

Я когда-то присутствовал при разговоре тогдащнего директора или что-то типа того "Макдоналдс Украина" и начальника ДСНС (или как оно раньше называлось, в общем, пожарника) Днепровского района ( на Перова).

Стоит такой интурист и не понимает, почему Мак на Левобережке надо снести, потому что нет пожарных интервалов с ближайшими киосками. Почему не подвинуть киоски? Тупой интурист попался, это-же Украина во всей своей красе.

Или например, к твоему контрагенту приходит налоговая и говорит "Вы работаете с компанией ААА?" "Да, а что?" "Мы-бы вам настоятельно рекомендовали работать с компанией БББ (прямые конкуренты)". А директриса компании БББ регулярно заносит "подарки" начальнику районной налоговой.

Или, например, обратилась одна компания за офисным оборудованием к другой компании, взяла счет, через неделю приходит налоговая, насчитывыает 8 млн грн штрафа. "Но вы можете не платить, нам надо ...вот список, пожалуйста".

Повторюсь, я не Дон Кихот и не готов вечно ждать, когда "туннель закончится".

И уж точно не хочу, чтобы с этими "мельницами" "воевали" мои дети.

У Вас еще есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах ? Вперед, к победе! Очевидно, Вы не вели бизнес в Украине. И/или в стороне от таких "нюансов".Я с этим сталкивался и как наемный работник и как собственник бизнеса.Неоднократно. Много лет.На моих глазах крупный британский бренд одежды, который имел швейный цех в Украине, закрылся из-за того, что не хотел платить взятку пожарнику.Пошли на принцип. Стояли опечатанными около года. Потом закрыли представительство, мощности, склады, магазины в Киеве.У меня были неформальные отношения с замдиректора структуры, где мы арендовали площади.Когда приходили за данью, с проходной звонили ей, она звонила тем, кто был с ней в хороших отношениях."У нас налоговая/пожарники/сэс/...".И все закрываются и никому не открывают до звонка, что ушли.Сидят тихо, как мыши. А те ломятся во все двери подряд. Им пофиг, абы "человек хороший попался".Или Вам приходилось слышать от бухгалтера "У нас отчет по НДС не принимают, сказали, чтобы директор к начальнику налоговой зашел"?Я когда-то присутствовал при разговоре тогдащнего директора или что-то типа того "Макдоналдс Украина" и начальника ДСНС (или как оно раньше называлось, в общем, пожарника) Днепровского района ( на Перова).Стоит такой интурист и не понимает, почему Мак на Левобережке надо снести, потому что нет пожарных интервалов с ближайшими киосками. Почему не подвинуть киоски? Тупой интурист попался, это-же Украина во всей своей красе.Или например, к твоему контрагенту приходит налоговая и говорит "Вы работаете с компанией ААА?" "Да, а что?" "Мы-бы вам настоятельно рекомендовали работать с компанией БББ (прямые конкуренты)". А директриса компании БББ регулярно заносит "подарки" начальнику районной налоговой.Или, например, обратилась одна компания за офисным оборудованием к другой компании, взяла счет, через неделю приходит налоговая, насчитывыает 8 млн грн штрафа. "Но вы можете не платить, нам надо ...вот список, пожалуйста".Повторюсь, я не Дон Кихот и не готов вечно ждать, когда "туннель закончится".И уж точно не хочу, чтобы с этими "мельницами" "воевали" мои дети.У Вас еще есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах ? Вперед, к победе!

деякі речі можливо знаю краще від вас



все це сумно. але якого року всі ці приклади? штрафи зі стелі на такі суми зі сторони податкової давно вже не бачив. хоча ні - KFC податкова нещодавно намагалася жахнути - цікаво чим закінчилося. а от щоб податкова дрібний бізнес, який працює чесно - теж не чув.



пожежники - для заводів це так, треба вирішувати, бо ні один завод не відповідає - але там вже не такі шалені гроші - тут треба законодавство міняти.



але я бачу поліпшення, без жартів, може не так швидко, як мало б бути, але процес йде. деякі речі можливо знаю краще від васвсе це сумно. але якого року всі ці приклади? штрафи зі стелі на такі суми зі сторони податкової давно вже не бачив. хоча ні - KFC податкова нещодавно намагалася жахнути - цікаво чим закінчилося. а от щоб податковапожежники - для заводів це так, треба вирішувати, бо ні один завод не відповідає - але там вже не такі шалені гроші - тут треба законодавство міняти.але я бачу поліпшення, без жартів, може не так швидко, як мало б бути, але процес йде.



Кстати, насчет "мелкого бизнеса".

Когда-то я работал в фирме, которая только можно сказать открылась.

Моя должность подразумевала участие в развитии фирмы и некоторое управление.

Но я уже перенимал навыки ведения бизнеса.

И вот мне владелец фирмы сказал такую фразу.

Нас не очень интересует рост бизнеса, потому что до ХХХ в год тебя никто трогать не будет, с ХХХХ надо будет начинать кормить понемногу налоговую, ментов, еще кого-то.

Вот я тоже старался не сильно "расти".

Это страна безграничных возможностей?



Одна из форм поборов - "карательные" органы просто ходили по местам массовой аренды и ломились в открытые двери даже не зная кто за ней и чем занимается.

Я такое тоже проходил.

А было и такое - один из контрагентов предложил принять участие в проекте, заказчик - музей 2й мировой. Родина мать, который.

Я посоветовался с людьми, которые в подобных вещах участвовали, говорят, хочешь - попробуй, но к тебе потом придут.

У них тоже был проект, после которого несколько лет они отбивались. С их стороны было все нормально, но заказчики разворовывали бюджеты и всех контрагентов убэп (или как он там назывался, уже не помню) чихвостил.

Про 8 млн - это пример "сотрудничества" с МК Антарес, который построил Липську вежу. Я еще легко отделался, всего-то год расчитывался за то что они со мной не захотели расчитываться.

Я уже писал, есть знакомые, которые "мы себя вне Украины не видим".

Они все ходы и выходы знают, кому занести, где "откатить", с кем надо "дружить" и тд..

При этом все равно периодически влетают.

Нафига мне это?

Я-ж "предпенсионный" . Кстати, насчет "мелкого бизнеса".Когда-то я работал в фирме, которая только можно сказать открылась.Моя должность подразумевала участие в развитии фирмы и некоторое управление.Но я уже перенимал навыки ведения бизнеса.И вот мне владелец фирмы сказал такую фразу.Нас не очень интересует рост бизнеса, потому что до ХХХ в год тебя никто трогать не будет, с ХХХХ надо будет начинать кормить понемногу налоговую, ментов, еще кого-то.Вот я тоже старался не сильно "расти".Это страна безграничных возможностей?Одна из форм поборов - "карательные" органы просто ходили по местам массовой аренды и ломились в открытые двери даже не зная кто за ней и чем занимается.Я такое тоже проходил.А было и такое - один из контрагентов предложил принять участие в проекте, заказчик - музей 2й мировой. Родина мать, который.Я посоветовался с людьми, которые в подобных вещах участвовали, говорят, хочешь - попробуй, но к тебе потом придут.У них тоже был проект, после которого несколько лет они отбивались. С их стороны было все нормально, но заказчики разворовывали бюджеты и всех контрагентов убэп (или как он там назывался, уже не помню) чихвостил.Про 8 млн - это пример "сотрудничества" с МК Антарес, который построил Липську вежу. Я еще легко отделался, всего-то год расчитывался за то что они со мной не захотели расчитываться.Я уже писал, есть знакомые, которые "мы себя вне Украины не видим".Они все ходы и выходы знают, кому занести, где "откатить", с кем надо "дружить" и тд..При этом все равно периодически влетают.Нафига мне это?Я-ж "предпенсионный" . rjkz

Повідомлень: 14708 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7690 раз. Подякували: 4689 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 03:57 rjkz написав: новый сотрудник приехал по Ю4Ю.

У него пока медикейд.

Может Вы не пробовали? новый сотрудник приехал по Ю4Ю.У него пока медикейд.Может Вы не пробовали?

Делал всё сын, консультировавшийся у своих друзей, которые несколько раньше вызывали своих немолодых родительниц (отцы не захотели бросать квартиры). Они, возможно, тоже не в курсе многих вещей, которые я постепенно обнаруживаю; как, например, записаться на прием для получения SSN. Тем более, что дамы с самого начала похерили и курсы языка, и SSN, и ворк пермит, оно им и нафиг не надо. На письма из всяких иммиграционных служб они просто не реагируют, на неизвестные звонки не отвечают.



Тут еще какую-то роль играет возраст, может, нам Медикейд не положен. Наша страховая принимает полисы Медикэр, но это, насколько я понимаю, только для заработавших американскую пенсию.



Есть также мнение, что с такой страховой, как у нас, имеющей сугубо свои большие медицинские центры (в радиусе 10 миль от нас их три), в известной степени проще, не нужно искать врачей по всем окрестностям. Рецептурные лекарства по почте, безрецептурные по Амазону - что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость ? Хотя выбор при этом, конечно, ограничен, и сроки ожидания приема велики (дерматолог предупредила, что следующий прием я должен заказывать за 3 месяца). Делал всё сын, консультировавшийся у своих друзей, которые несколько раньше вызывали своих немолодых родительниц (отцы не захотели бросать квартиры). Они, возможно, тоже не в курсе многих вещей, которые я постепенно обнаруживаю; как, например, записаться на прием для получения SSN. Тем более, что дамы с самого начала похерили и курсы языка, и SSN, и ворк пермит, оно им и нафиг не надо. На письма из всяких иммиграционных служб они просто не реагируют, на неизвестные звонки не отвечают.Тут еще какую-то роль играет возраст, может, нам Медикейд не положен. Наша страховая принимает полисы Медикэр, но это, насколько я понимаю, только для заработавших американскую пенсию.Есть также мнение, что с такой страховой, как у нас, имеющей сугубо свои большие медицинские центры (в радиусе 10 миль от нас их три), в известной степени проще, не нужно искать врачей по всем окрестностям. Рецептурные лекарства по почте, безрецептурные по Амазону - что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость ? Хотя выбор при этом, конечно, ограничен, и сроки ожидания приема велики (дерматолог предупредила, что следующий прием я должен заказывать за 3 месяца). Starikan 2 Повідомлень: 19445 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2497 раз. Подякували: 3085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 04:32 San написав: можно было просто устроиться в фаанг можно было просто устроиться в фаанг

Гм... сильное утверждение

Скажем так:

1) ему было не так просто вообще найти хорошую работу, он не слишком пробивной. Прежде, чем вызвать жену с ребенком, он дважды переезжал между штатами, пока не обосновался в МД.

2) сразу на бэй ареа - нужно иметь хорошую "подушку" из-за тамошней дороговизны. Его приятель (ныне уволенный), который с этого начал, такую подушку имел, он из "деловых".

3) вторая работа у него была достаточно самостоятельная, митинги там были редкие, и их время он определял сам. Больше подробностей не знаю.



Во всяком случае у него в итоге состоялась неплохая квартира в хорошем районе вашингтонской субурбии, два авто и мотоцикл. Большое коммюнити русскоязычных знакомых и друзей, а также замечательный корги



ЗЫ. И еще раз напомню, что из их компании айтишников имел две работы не он один. Как они там ухитряются - не знаю. Гм... сильное утверждениеСкажем так:1) ему было не так просто вообще найти хорошую работу, он не слишком пробивной. Прежде, чем вызвать жену с ребенком, он дважды переезжал между штатами, пока не обосновался в МД.2) сразу на бэй ареа - нужно иметь хорошую "подушку" из-за тамошней дороговизны. Его приятель (ныне уволенный), который с этого начал, такую подушку имел, он из "деловых".3) вторая работа у него была достаточно самостоятельная, митинги там были редкие, и их время он определял сам. Больше подробностей не знаю.Во всяком случае у него в итоге состоялась неплохая квартира в хорошем районе вашингтонской субурбии, два авто и мотоцикл. Большое коммюнити русскоязычных знакомых и друзей, а также замечательный коргиЗЫ. И еще раз напомню, что из их компании айтишников имел две работы не он один. Как они там ухитряются - не знаю. Starikan 2 Повідомлень: 19445 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2497 раз. Подякували: 3085 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 06:53 Starikan написав: rjkz написав: новый сотрудник приехал по Ю4Ю.

У него пока медикейд.

Может Вы не пробовали? новый сотрудник приехал по Ю4Ю.У него пока медикейд.Может Вы не пробовали?

Делал всё сын, консультировавшийся у своих друзей, которые несколько раньше вызывали своих немолодых родительниц (отцы не захотели бросать квартиры). Они, возможно, тоже не в курсе многих вещей, которые я постепенно обнаруживаю; как, например, записаться на прием для получения SSN. Тем более, что дамы с самого начала похерили и курсы языка, и SSN, и ворк пермит, оно им и нафиг не надо. На письма из всяких иммиграционных служб они просто не реагируют, на неизвестные звонки не отвечают.



Тут еще какую-то роль играет возраст, может, нам Медикейд не положен. Наша страховая принимает полисы Медикэр, но это, насколько я понимаю, только для заработавших американскую пенсию.



Есть также мнение, что с такой страховой, как у нас, имеющей сугубо свои большие медицинские центры (в радиусе 10 миль от нас их три), в известной степени проще, не нужно искать врачей по всем окрестностям. Рецептурные лекарства по почте, безрецептурные по Амазону - что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость ? Хотя выбор при этом, конечно, ограничен, и сроки ожидания приема велики (дерматолог предупредила, что следующий прием я должен заказывать за 3 месяца). Делал всё сын, консультировавшийся у своих друзей, которые несколько раньше вызывали своих немолодых родительниц (отцы не захотели бросать квартиры). Они, возможно, тоже не в курсе многих вещей, которые я постепенно обнаруживаю; как, например, записаться на прием для получения SSN. Тем более, что дамы с самого начала похерили и курсы языка, и SSN, и ворк пермит, оно им и нафиг не надо. На письма из всяких иммиграционных служб они просто не реагируют, на неизвестные звонки не отвечают.Тут еще какую-то роль играет возраст, может, нам Медикейд не положен. Наша страховая принимает полисы Медикэр, но это, насколько я понимаю, только для заработавших американскую пенсию.Есть также мнение, что с такой страховой, как у нас, имеющей сугубо свои большие медицинские центры (в радиусе 10 миль от нас их три), в известной степени проще, не нужно искать врачей по всем окрестностям. Рецептурные лекарства по почте, безрецептурные по Амазону - что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость ? Хотя выбор при этом, конечно, ограничен, и сроки ожидания приема велики (дерматолог предупредила, что следующий прием я должен заказывать за 3 месяца).



Если Вы в демократическом штате, то медикейд там есть.

Если Вам в страховой отказывают в том, чтобы через них был медикейд - возьмите другую страховую.

Вам положен медикейд по всем статьям - статус, возраст. Попробуйте найти какое-нибудь агентство помощи беженцам, они есть везде, вне зависимости от того, как они себя называют (по названию можно предположить, что они относятся к евангелистским, еврейским, католическим и прочим организациям, но это не важно - помогут всем). Они существуют или на правительственные программы и/или на пожертвования и гранты. Они смогут как минимум проконсультировать, как максимум помочь оформить все что Вам доступно.

Медикейд, насколько я знаю, может быть сам по себе, а может быть через страховую. Кроме того, некоторые страховые дают планы для не очень обеспеченных (по американским меркам) людей, но которые уже по доходу не проходят на медикейд. Очень демократичные цены. Например, в моей страховой это 20 долларов на человека в месяц.

Но, мне кажется, что Вам медикейд гарантирован по 2 показаниям - отсутствие дохода (в американском понимании) и возраст. Фактор против - Вы по гуманитарному паролю, Ващ сын - спонсор. Я не знаю или для него будут последствия, если Вы обратитесь за медикейдом, но для Вас - могут быть вопросы если/когда будете (будете-ли?) получать гражданство. Еще, если Ваш сын просто заявлен спонсором, что в общем-то мало к чему обязывает - это одно, если он оформил аффидавит от саппорт - это другое, если аффидавит оф рилейшен - это третье, тоже ни к чему не обязывает.



Это все, что я написал - требует перепроверки.

Не бойтесь что-то спросить или что Вас сочтут посягающим на паблик чарж.

Тут здоровье и жизнь человека - превыше всего.

Если Вы вправе это получить - дадут, если нет, то могут подсказать более удачные варианты, нежели есть у Вас. Не бойтесь спрашивать. Можете позвонить в Департмент оф Хелтс (какой кошмар это писать кириллицей), попросить русскоязычного переводчика (даже если потянете разговор, надо быть уверенным, что Вас поняли ну и самому понять и быть уверенным в этом) и если нет, то попросить помочь советом как Вам лучше поступить.

Если повезет с человеком, то могут здорово помочь советом. Если Вы в демократическом штате, то медикейд там есть.Если Вам в страховой отказывают в том, чтобы через них был медикейд - возьмите другую страховую.Вам положен медикейд по всем статьям - статус, возраст. Попробуйте найти какое-нибудь агентство помощи беженцам, они есть везде, вне зависимости от того, как они себя называют (по названию можно предположить, что они относятся к евангелистским, еврейским, католическим и прочим организациям, но это не важно - помогут всем). Они существуют или на правительственные программы и/или на пожертвования и гранты. Они смогут как минимум проконсультировать, как максимум помочь оформить все что Вам доступно.Медикейд, насколько я знаю, может быть сам по себе, а может быть через страховую. Кроме того, некоторые страховые дают планы для не очень обеспеченных (по американским меркам) людей, но которые уже по доходу не проходят на медикейд. Очень демократичные цены. Например, в моей страховой это 20 долларов на человека в месяц.Но, мне кажется, что Вам медикейд гарантирован по 2 показаниям - отсутствие дохода (в американском понимании) и возраст. Фактор против - Вы по гуманитарному паролю, Ващ сын - спонсор. Я не знаю или для него будут последствия, если Вы обратитесь за медикейдом, но для Вас - могут быть вопросы если/когда будете (будете-ли?) получать гражданство. Еще, если Ваш сын просто заявлен спонсором, что в общем-то мало к чему обязывает - это одно, если он оформил аффидавит от саппорт - это другое, если аффидавит оф рилейшен - это третье, тоже ни к чему не обязывает.Это все, что я написал - требует перепроверки.Не бойтесь что-то спросить или что Вас сочтут посягающим на паблик чарж.Тут здоровье и жизнь человека - превыше всего.Если Вы вправе это получить - дадут, если нет, то могут подсказать более удачные варианты, нежели есть у Вас. Не бойтесь спрашивать. Можете позвонить в Департмент оф Хелтс (какой кошмар это писать кириллицей), попросить русскоязычного переводчика (даже если потянете разговор, надо быть уверенным, что Вас поняли ну и самому понять и быть уверенным в этом) и если нет, то попросить помочь советом как Вам лучше поступить.Если повезет с человеком, то могут здорово помочь советом. rjkz

Повідомлень: 14708 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7690 раз. Подякували: 4689 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 07:05 Starikan написав: rjkz написав: новый сотрудник приехал по Ю4Ю.

У него пока медикейд.

Может Вы не пробовали? новый сотрудник приехал по Ю4Ю.У него пока медикейд.Может Вы не пробовали?

Делал всё сын, консультировавшийся у своих друзей, которые несколько раньше вызывали своих немолодых родительниц (отцы не захотели бросать квартиры). Они, возможно, тоже не в курсе многих вещей, которые я постепенно обнаруживаю; как, например, записаться на прием для получения SSN. Тем более, что дамы с самого начала похерили и курсы языка, и SSN, и ворк пермит, оно им и нафиг не надо. На письма из всяких иммиграционных служб они просто не реагируют, на неизвестные звонки не отвечают.



Тут еще какую-то роль играет возраст, может, нам Медикейд не положен. Наша страховая принимает полисы Медикэр, но это, насколько я понимаю, только для заработавших американскую пенсию.



Есть также мнение, что с такой страховой, как у нас, имеющей сугубо свои большие медицинские центры (в радиусе 10 миль от нас их три), в известной степени проще, не нужно искать врачей по всем окрестностям. Рецептурные лекарства по почте, безрецептурные по Амазону - что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость ? Хотя выбор при этом, конечно, ограничен, и сроки ожидания приема велики (дерматолог предупредила, что следующий прием я должен заказывать за 3 месяца). Делал всё сын, консультировавшийся у своих друзей, которые несколько раньше вызывали своих немолодых родительниц (отцы не захотели бросать квартиры). Они, возможно, тоже не в курсе многих вещей, которые я постепенно обнаруживаю; как, например, записаться на прием для получения SSN. Тем более, что дамы с самого начала похерили и курсы языка, и SSN, и ворк пермит, оно им и нафиг не надо. На письма из всяких иммиграционных служб они просто не реагируют, на неизвестные звонки не отвечают.Тут еще какую-то роль играет возраст, может, нам Медикейд не положен. Наша страховая принимает полисы Медикэр, но это, насколько я понимаю, только для заработавших американскую пенсию.Есть также мнение, что с такой страховой, как у нас, имеющей сугубо свои большие медицинские центры (в радиусе 10 миль от нас их три), в известной степени проще, не нужно искать врачей по всем окрестностям. Рецептурные лекарства по почте, безрецептурные по Амазону - что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость ? Хотя выбор при этом, конечно, ограничен, и сроки ожидания приема велики (дерматолог предупредила, что следующий прием я должен заказывать за 3 месяца).



Нда, переезжайте в НЙ.

Я завтра иду к дерматологу, ассистент сама позвонила, предварительно записала, вчера позвонила напомнить. Это повторный визит, прошлый был с месяц назад, сказали прийти через недели 3.

На прошлый визит записался за 3 дня до визита.

Кстати, Медикер (именно медикер, не медикейд) можно купить. Где-то 600 долларов в месяц. Даже если не работал. Только там надо разбираться - есть парт А, парт В и парт С. Амбулатория, госпитальный план и фармацевтическая часть. Каждый по отдельности - примерно 500 долларов, но можно через страховую взять Эдвентедж плэн за 600 долларов все 3 части вместе. Это в месяц. Нда, переезжайте в НЙ.Я завтра иду к дерматологу, ассистент сама позвонила, предварительно записала, вчера позвонила напомнить. Это повторный визит, прошлый был с месяц назад, сказали прийти через недели 3.На прошлый визит записался за 3 дня до визита.Кстати, Медикер (именно медикер, не медикейд) можно купить. Где-то 600 долларов в месяц. Даже если не работал. Только там надо разбираться - есть парт А, парт В и парт С. Амбулатория, госпитальный план и фармацевтическая часть. Каждый по отдельности - примерно 500 долларов, но можно через страховую взять Эдвентедж плэн за 600 долларов все 3 части вместе. Это в месяц. rjkz

Повідомлень: 14708 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7690 раз. Подякували: 4689 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 08:22 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Нафига мне это?

Я-ж "предпенсионный" . Нафига мне это?Я-ж

Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).



Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років ), безпека ітд - вони пропускають. Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років), безпека ітд - вони пропускають. BIGor

Повідомлень: 7724 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1164 раз. Подякували: 1594 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 09:06 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: rjkz написав: Нафига мне это?

Я-ж "предпенсионный" . Нафига мне это?Я-ж

Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).



Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років ), безпека ітд - вони пропускають. Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років), безпека ітд - вони пропускають. І яка ж вам світить пенсія в Польщі? І яка ж вам світить пенсія в Польщі? Faceless

Модератор Повідомлень: 33118 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 09:08 rjkz написав: Кстати, насчет "мелкого бизнеса".

Когда-то я работал в фирме, которая только можно сказать открылась.

Моя должность подразумевала участие в развитии фирмы и некоторое управление.

Но я уже перенимал навыки ведения бизнеса.

И вот мне владелец фирмы сказал такую фразу.

Нас не очень интересует рост бизнеса, потому что до ХХХ в год тебя никто трогать не будет, с ХХХХ надо будет начинать кормить понемногу налоговую, ментов, еще кого-то.

Вот я тоже старался не сильно "расти".

Это страна безграничных возможностей?



Одна из форм поборов - "карательные" органы просто ходили по местам массовой аренды и ломились в открытые двери даже не зная кто за ней и чем занимается.

Я такое тоже проходил.

А было и такое - один из контрагентов предложил принять участие в проекте, заказчик - музей 2й мировой. Родина мать, который.

Я посоветовался с людьми, которые в подобных вещах участвовали, говорят, хочешь - попробуй, но к тебе потом придут.

У них тоже был проект, после которого несколько лет они отбивались. С их стороны было все нормально, но заказчики разворовывали бюджеты и всех контрагентов убэп (или как он там назывался, уже не помню) чихвостил.

Про 8 млн - это пример "сотрудничества" с МК Антарес, который построил Липську вежу. Я еще легко отделался, всего-то год расчитывался за то что они со мной не захотели расчитываться.

Я уже писал, есть знакомые, которые "мы себя вне Украины не видим".

Они все ходы и выходы знают, кому занести, где "откатить", с кем надо "дружить" и тд..

При этом все равно периодически влетают.

Нафига мне это?

Я-ж "предпенсионный" . Кстати, насчет "мелкого бизнеса".Когда-то я работал в фирме, которая только можно сказать открылась.Моя должность подразумевала участие в развитии фирмы и некоторое управление.Но я уже перенимал навыки ведения бизнеса.И вот мне владелец фирмы сказал такую фразу.Нас не очень интересует рост бизнеса, потому что до ХХХ в год тебя никто трогать не будет, с ХХХХ надо будет начинать кормить понемногу налоговую, ментов, еще кого-то.Вот я тоже старался не сильно "расти".Это страна безграничных возможностей?Одна из форм поборов - "карательные" органы просто ходили по местам массовой аренды и ломились в открытые двери даже не зная кто за ней и чем занимается.Я такое тоже проходил.А было и такое - один из контрагентов предложил принять участие в проекте, заказчик - музей 2й мировой. Родина мать, который.Я посоветовался с людьми, которые в подобных вещах участвовали, говорят, хочешь - попробуй, но к тебе потом придут.У них тоже был проект, после которого несколько лет они отбивались. С их стороны было все нормально, но заказчики разворовывали бюджеты и всех контрагентов убэп (или как он там назывался, уже не помню) чихвостил.Про 8 млн - это пример "сотрудничества" с МК Антарес, который построил Липську вежу. Я еще легко отделался, всего-то год расчитывался за то что они со мной не захотели расчитываться.Я уже писал, есть знакомые, которые "мы себя вне Украины не видим".Они все ходы и выходы знают, кому занести, где "откатить", с кем надо "дружить" и тд..При этом все равно периодически влетают.Нафига мне это?Я-ж "предпенсионный" .

яких років приклади? яких років приклади? Shaman

Повідомлень: 3472 З нами з: 29.09.19 Подякував: 440 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 09:33 BIGor написав: rjkz написав: Нафига мне это?

Я-ж "предпенсионный" . Нафига мне это?Я-ж

Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).



Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років ), безпека ітд - вони пропускають. Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років), безпека ітд - вони пропускають.

Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎 Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎 Bolt Повідомлень: 1974 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 761762763764> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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