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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 чер, 2023 10:22
Bolt написав: BIGor написав: rjkz написав:
Нафига мне это?
Я-ж "предпенсионный"
.
Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).
Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років
), безпека ітд - вони пропускають.
Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎
якщо роботящі порозбігаються, то є ризик, що робота взагалі стане - бо хтось все одно має працювати.
з приводу ейджізму - з одного боку розумію, що працювати буду довго, яка там пенсія. з іншого боку бачу, що немає такого явища, що молодь піджимає
бо всі подалися в ІТ, а циферки теж має хтось рахувати
ще додайте, що мало того, що беру молодих - ще й не на надто високу зп.
а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:38
Shaman написав: Bolt написав: BIGor написав:
Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).
Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років
), безпека ітд - вони пропускають.
Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎
а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція
Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦♂️
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Bolt
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:43
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎
а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція
Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦♂️
цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошей
а гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус
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