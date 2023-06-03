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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:22

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Нафига мне это?
Я-ж "предпенсионный" .

Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).

Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років :D), безпека ітд - вони пропускають.

Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎

якщо роботящі порозбігаються, то є ризик, що робота взагалі стане - бо хтось все одно має працювати.

з приводу ейджізму - з одного боку розумію, що працювати буду довго, яка там пенсія. з іншого боку бачу, що немає такого явища, що молодь піджимає 8) бо всі подалися в ІТ, а циферки теж має хтось рахувати 8)

ще додайте, що мало того, що беру молодих - ще й не на надто високу зп.
а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція :roll:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:38

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).

Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років :D), безпека ітд - вони пропускають.

Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎


а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція :roll:

Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:43

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎


а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція :roll:

Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️

цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошей 8)

а гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус :)
Shaman
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  #<1 ... 761762763764
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