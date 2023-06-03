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#<1 ... 761762763764 Додано: Суб 03 чер, 2023 10:22 Bolt написав: BIGor написав: rjkz написав: Нафига мне это?

Я-ж "предпенсионный" . Нафига мне это?Я-ж

Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).



Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років ), безпека ітд - вони пропускають. Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років), безпека ітд - вони пропускають.

Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎 Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎

якщо роботящі порозбігаються, то є ризик, що робота взагалі стане - бо хтось все одно має працювати.



з приводу ейджізму - з одного боку розумію, що працювати буду довго, яка там пенсія. з іншого боку бачу, що немає такого явища, що молодь піджимає бо всі подалися в ІТ, а циферки теж має хтось рахувати



ще додайте, що мало того, що беру молодих - ще й не на надто високу зп.

а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція якщо роботящі порозбігаються, то є ризик, що робота взагалі стане - бо хтось все одно має працювати.з приводу ейджізму - з одного боку розумію, що працювати буду довго, яка там пенсія. з іншого боку бачу, що немає такого явища, що молодь піджимаєбо всі подалися в ІТ, а циферки теж має хтось рахуватище додайте, що мало того, що беру молодих - ще й не на надто високу зп.а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція Shaman

Повідомлень: 3472 З нами з: 29.09.19 Подякував: 440 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 10:38 Shaman написав: Bolt написав: BIGor написав: Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).



Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років ), безпека ітд - вони пропускають. Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років), безпека ітд - вони пропускають.

Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎 Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎



а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція

Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️ Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 1974 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 10:43 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎 Єдина надія, що коли всі ініціативні, роботящі порозбігаються з України, то роботолавцям доведеться брати на роботу навіть таких лінивих рукожопів під полтинник, як я. Так, що я наоборот бачу позитив у масовій еміграції з України(особисто для себе) 😎



а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція

Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️ Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️

цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошей



а гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошейа гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус Shaman

Повідомлень: 3472 З нами з: 29.09.19 Подякував: 440 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 761762763764 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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