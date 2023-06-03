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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 чер, 2023 14:20
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).
Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років
), безпека ітд - вони пропускають.
І яка ж вам світить пенсія в Польщі?
Ну не 70 доларів як в Україні. Тут поки важко порахувати - ще мало працюю, але середня пенсія то 1500 зл. (330 доларів) - але зараз бачу що є солідарна частина і накопичувальна.
Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?
П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої
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Додано: Суб 03 чер, 2023 15:15
Faceless написав:
Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?
П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої
За відрахування не знаю, але в мене ЗП вища середньої.
За 300 дол. в Україні пенсія - ну може силовики або чиновники якісь (у суддів доречі 1,7 кує середня пенсія в Україні), багато може таких знайдеться, але в основної маси медіана 70 доларів - і це зараз коли ще курс тримають через західну допомогу.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 15:20
BIGor написав: Faceless написав:
Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?
П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої
За відрахування не знаю, але в мене ЗП вища середньої.
За 300 дол. в Україні пенсія - ну може силовики або чиновники якісь (у суддів доречі 1,7 кує середня пенсія в Україні), багато може таких знайдеться, але в основної маси медіана 70 доларів - і це зараз коли ще курс тримають через західну допомогу.
Та причому тут силовики з чиновниками, просто біла ЗП розміром в кілька середніх і вище.
І медіанна вище за 70 дол, якщо вже бути об'єктивним.
Щодо Польщі, мабуть же є якийсь орієнтовний страховий стаж, щоб вийти на середню, тобто десь 30 років відрахувань з середньої ЗП, наприклад. Навіть якщо заробляти вище середнього, але перспектива на внески років 15,то навряд чи варто розраховувати на пенсію від держави, треба готувати подушку самотужки.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 16:25
Shaman написав: rjkz написав:
Кстати, насчет "мелкого бизнеса".
Когда-то я работал в фирме, которая только можно сказать открылась.
Моя должность подразумевала участие в развитии фирмы и некоторое управление.
Но я уже перенимал навыки ведения бизнеса.
И вот мне владелец фирмы сказал такую фразу.
Нас не очень интересует рост бизнеса, потому что до ХХХ в год тебя никто трогать не будет, с ХХХХ надо будет начинать кормить понемногу налоговую, ментов, еще кого-то.
Вот я тоже старался не сильно "расти".
Это страна безграничных возможностей?
Одна из форм поборов - "карательные" органы просто ходили по местам массовой аренды и ломились в открытые двери даже не зная кто за ней и чем занимается.
Я такое тоже проходил.
А было и такое - один из контрагентов предложил принять участие в проекте, заказчик - музей 2й мировой. Родина мать, который.
Я посоветовался с людьми, которые в подобных вещах участвовали, говорят, хочешь - попробуй, но к тебе потом придут.
У них тоже был проект, после которого несколько лет они отбивались. С их стороны было все нормально, но заказчики разворовывали бюджеты и всех контрагентов убэп (или как он там назывался, уже не помню) чихвостил.
Про 8 млн - это пример "сотрудничества" с МК Антарес, который построил Липську вежу. Я еще легко отделался, всего-то год расчитывался за то что они со мной не захотели расчитываться.
Я уже писал, есть знакомые, которые "мы себя вне Украины не видим".
Они все ходы и выходы знают, кому занести, где "откатить", с кем надо "дружить" и тд..
При этом все равно периодически влетают.
Нафига мне это?
Я-ж "предпенсионный" .
яких років приклади?
Касательно меня до 201..., касательно знакомых, которые "мы не видим себя вне Украины" - когда мы уже тут были, тоже общались.
Скажем так, при кучме, юще, овоще и порохе все было в чуть большей или меньшей мере.
При юще меньше.
При овоще вообще успешный бизнес тупо отжимали. Именно честный. Имею историю про Уклон.
При порохе я отказался от участия в нескольких проектах, ибо чревато.
При кучме на нас (я тогда наемным работником был) наехала налоговая милиция - одновременный налет на склады и офис. Собственники "решали вопрос". При том, что все было чисто и прозрачно. Я, скажем так, был в курсе всего что происходило. Ничего левого, абсолютно прямая бухгалтерия.
При овоще мне в налоговой предложили на абсолютно примитивной НДС-ке увеличить налог. Я сказал, что была одна простая операция за месяц. Ничего даже не снимал. Всего одна налоговая накладная. "Как хотите, но тогда к вам придут и будьте уверены, найдут за что штрафовать" Фактически шантаж. Пришлось делать фиктивную отгрузку на фирму знакомых и потом возврат в следующем месяце.
Знакомому сказали, что если не доначислит себе по НДС 10% от оборота за предыдуший год, то отчеты не примут. "Зайдите к начальнику", там назвали сумму "заноса". Это или при овоще или в начале пороха.
После этого он начал дробить обороты на несколько ТОВ, чтобы его меньше трогали. Снимал несколько складов в разных локациях, чтобы не рисковать всем в одном месте. Это уже точно при порохе было.
При Зеленском мне нечего сказать по понятным причинам.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 16:47
Gastarbaiter написав:
.........
Але взагалі емігрувати заради грошей - хибний шлях, бо в рази рівень життя не зросте. Емігрували варто заради чогось іншого.
Тоді не буде розчарувань.
Ради чего, например?
На Ваш взгляд.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 16:55
Shaman написав:
..........
якщо роботящі порозбігаються, то є ризик, що робота взагалі стане - бо хтось все одно має працювати.
.........
Если останется только легпищепром, как Вы предлагаете на др. ветке, то много инициативных и работящих и не нужно.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 17:33
Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав:
а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція
Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦♂️
цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошей
а гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус
рааботать в нашєй каампаніі баальшая чєсть!!!!
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Додано: Суб 03 чер, 2023 17:35
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Додано: Суб 03 чер, 2023 17:36
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).
Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років
), безпека ітд - вони пропускають.
І яка ж вам світить пенсія в Польщі?
Ну не 70 доларів як в Україні. Тут поки важко порахувати - ще мало працюю, але середня пенсія то 1500 зл. (330 доларів) - але зараз бачу що є солідарна частина і накопичувальна.
я кілька років тому (коли зепе в ІТ були пополам від сьодняшніх) за 2 роки роботи в Польщі їх онлайн сервіс у ПФ відсвічував прогнозовану пенсію 200 злотих (на той час в УА на таку треб було би пахати все життя і мати овердофіга пенсійного страхового стажу).
За ДВА РОКИ В PL, КАРЛ !!!! Те що в УА, вважай від держави буде ніколи.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 03 чер, 2023 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 18:52
flyman написав: Shaman написав: Bolt написав:
Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦♂️
цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошей
а гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус
рааботать в нашєй каампаніі баальшая чєсть!!!!
я ж кажу - про досвід всі іронізують
хоча в ІТ це дуже важливо
отримати досвід - га-га-га
а потім - а чому так мало платять? ну й що, що досвіду немає?
отак й живемо.
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