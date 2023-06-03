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#<1 ... 763764765766> Додано: Суб 03 чер, 2023 14:20 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).



Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років ), безпека ітд - вони пропускають. Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років), безпека ітд - вони пропускають. І яка ж вам світить пенсія в Польщі? І яка ж вам світить пенсія в Польщі?

Ну не 70 доларів як в Україні. Тут поки важко порахувати - ще мало працюю, але середня пенсія то 1500 зл. (330 доларів) - але зараз бачу що є солідарна частина і накопичувальна. Ну не 70 доларів як в Україні. Тут поки важко порахувати - ще мало працюю, але середня пенсія то 1500 зл. (330 доларів) - але зараз бачу що є солідарна частина і накопичувальна.



Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?

П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої Faceless

Модератор Повідомлень: 33123 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 15:15 Faceless написав: Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?

П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої

За відрахування не знаю, але в мене ЗП вища середньої.

За 300 дол. в Україні пенсія - ну може силовики або чиновники якісь (у суддів доречі 1,7 кує середня пенсія в Україні), багато може таких знайдеться, але в основної маси медіана 70 доларів - і це зараз коли ще курс тримають через західну допомогу. За відрахування не знаю, але в мене ЗП вища середньої.За 300 дол. в Україні пенсія - ну може силовики або чиновники якісь (у суддів доречі 1,7 кує середня пенсія в Україні), багато може таких знайдеться, але в основної маси медіана 70 доларів - і це зараз коли ще курс тримають через західну допомогу. BIGor

Повідомлень: 7729 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1165 раз. Подякували: 1595 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 15:20 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?

П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої

За відрахування не знаю, але в мене ЗП вища середньої.

За 300 дол. в Україні пенсія - ну може силовики або чиновники якісь (у суддів доречі 1,7 кує середня пенсія в Україні), багато може таких знайдеться, але в основної маси медіана 70 доларів - і це зараз коли ще курс тримають через західну допомогу. За відрахування не знаю, але в мене ЗП вища середньої.За 300 дол. в Україні пенсія - ну може силовики або чиновники якісь (у суддів доречі 1,7 кує середня пенсія в Україні), багато може таких знайдеться, але в основної маси медіана 70 доларів - і це зараз коли ще курс тримають через західну допомогу.



Та причому тут силовики з чиновниками, просто біла ЗП розміром в кілька середніх і вище.

І медіанна вище за 70 дол, якщо вже бути об'єктивним.

Щодо Польщі, мабуть же є якийсь орієнтовний страховий стаж, щоб вийти на середню, тобто десь 30 років відрахувань з середньої ЗП, наприклад. Навіть якщо заробляти вище середнього, але перспектива на внески років 15,то навряд чи варто розраховувати на пенсію від держави, треба готувати подушку самотужки. Та причому тут силовики з чиновниками, просто біла ЗП розміром в кілька середніх і вище.І медіанна вище за 70 дол, якщо вже бути об'єктивним.Щодо Польщі, мабуть же є якийсь орієнтовний страховий стаж, щоб вийти на середню, тобто десь 30 років відрахувань з середньої ЗП, наприклад. Навіть якщо заробляти вище середнього, але перспектива на внески років 15,то навряд чи варто розраховувати на пенсію від держави, треба готувати подушку самотужки. Faceless

Модератор Повідомлень: 33123 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 16:25 Shaman написав: rjkz написав: Кстати, насчет "мелкого бизнеса".

Когда-то я работал в фирме, которая только можно сказать открылась.

Моя должность подразумевала участие в развитии фирмы и некоторое управление.

Но я уже перенимал навыки ведения бизнеса.

И вот мне владелец фирмы сказал такую фразу.

Нас не очень интересует рост бизнеса, потому что до ХХХ в год тебя никто трогать не будет, с ХХХХ надо будет начинать кормить понемногу налоговую, ментов, еще кого-то.

Вот я тоже старался не сильно "расти".

Это страна безграничных возможностей?



Одна из форм поборов - "карательные" органы просто ходили по местам массовой аренды и ломились в открытые двери даже не зная кто за ней и чем занимается.

Я такое тоже проходил.

А было и такое - один из контрагентов предложил принять участие в проекте, заказчик - музей 2й мировой. Родина мать, который.

Я посоветовался с людьми, которые в подобных вещах участвовали, говорят, хочешь - попробуй, но к тебе потом придут.

У них тоже был проект, после которого несколько лет они отбивались. С их стороны было все нормально, но заказчики разворовывали бюджеты и всех контрагентов убэп (или как он там назывался, уже не помню) чихвостил.

Про 8 млн - это пример "сотрудничества" с МК Антарес, который построил Липську вежу. Я еще легко отделался, всего-то год расчитывался за то что они со мной не захотели расчитываться.

Я уже писал, есть знакомые, которые "мы себя вне Украины не видим".

Они все ходы и выходы знают, кому занести, где "откатить", с кем надо "дружить" и тд..

При этом все равно периодически влетают.

Нафига мне это?

Я-ж "предпенсионный" . Кстати, насчет "мелкого бизнеса".Когда-то я работал в фирме, которая только можно сказать открылась.Моя должность подразумевала участие в развитии фирмы и некоторое управление.Но я уже перенимал навыки ведения бизнеса.И вот мне владелец фирмы сказал такую фразу.Нас не очень интересует рост бизнеса, потому что до ХХХ в год тебя никто трогать не будет, с ХХХХ надо будет начинать кормить понемногу налоговую, ментов, еще кого-то.Вот я тоже старался не сильно "расти".Это страна безграничных возможностей?Одна из форм поборов - "карательные" органы просто ходили по местам массовой аренды и ломились в открытые двери даже не зная кто за ней и чем занимается.Я такое тоже проходил.А было и такое - один из контрагентов предложил принять участие в проекте, заказчик - музей 2й мировой. Родина мать, который.Я посоветовался с людьми, которые в подобных вещах участвовали, говорят, хочешь - попробуй, но к тебе потом придут.У них тоже был проект, после которого несколько лет они отбивались. С их стороны было все нормально, но заказчики разворовывали бюджеты и всех контрагентов убэп (или как он там назывался, уже не помню) чихвостил.Про 8 млн - это пример "сотрудничества" с МК Антарес, который построил Липську вежу. Я еще легко отделался, всего-то год расчитывался за то что они со мной не захотели расчитываться.Я уже писал, есть знакомые, которые "мы себя вне Украины не видим".Они все ходы и выходы знают, кому занести, где "откатить", с кем надо "дружить" и тд..При этом все равно периодически влетают.Нафига мне это?Я-ж "предпенсионный" .

яких років приклади? яких років приклади?

Касательно меня до 201..., касательно знакомых, которые "мы не видим себя вне Украины" - когда мы уже тут были, тоже общались.

Скажем так, при кучме, юще, овоще и порохе все было в чуть большей или меньшей мере.

При юще меньше.

При овоще вообще успешный бизнес тупо отжимали. Именно честный. Имею историю про Уклон.

При порохе я отказался от участия в нескольких проектах, ибо чревато.

При кучме на нас (я тогда наемным работником был) наехала налоговая милиция - одновременный налет на склады и офис. Собственники "решали вопрос". При том, что все было чисто и прозрачно. Я, скажем так, был в курсе всего что происходило. Ничего левого, абсолютно прямая бухгалтерия.

При овоще мне в налоговой предложили на абсолютно примитивной НДС-ке увеличить налог. Я сказал, что была одна простая операция за месяц. Ничего даже не снимал. Всего одна налоговая накладная. "Как хотите, но тогда к вам придут и будьте уверены, найдут за что штрафовать" Фактически шантаж. Пришлось делать фиктивную отгрузку на фирму знакомых и потом возврат в следующем месяце.

Знакомому сказали, что если не доначислит себе по НДС 10% от оборота за предыдуший год, то отчеты не примут. "Зайдите к начальнику", там назвали сумму "заноса". Это или при овоще или в начале пороха.

После этого он начал дробить обороты на несколько ТОВ, чтобы его меньше трогали. Снимал несколько складов в разных локациях, чтобы не рисковать всем в одном месте. Это уже точно при порохе было.

При Зеленском мне нечего сказать по понятным причинам. Касательно меня до 201..., касательно знакомых, которые "мы не видим себя вне Украины" - когда мы уже тут были, тоже общались.Скажем так, при кучме, юще, овоще и порохе все было в чуть большей или меньшей мере.При юще меньше.При овоще вообще успешный бизнес тупо отжимали. Именно честный. Имею историю про Уклон.При порохе я отказался от участия в нескольких проектах, ибо чревато.При кучме на нас (я тогда наемным работником был) наехала налоговая милиция - одновременный налет на склады и офис. Собственники "решали вопрос". При том, что все было чисто и прозрачно. Я, скажем так, был в курсе всего что происходило. Ничего левого, абсолютно прямая бухгалтерия.При овоще мне в налоговой предложили на абсолютно примитивной НДС-ке увеличить налог. Я сказал, что была одна простая операция за месяц. Ничего даже не снимал. Всего одна налоговая накладная. "Как хотите, но тогда к вам придут и будьте уверены, найдут за что штрафовать" Фактически шантаж. Пришлось делать фиктивную отгрузку на фирму знакомых и потом возврат в следующем месяце.Знакомому сказали, что если не доначислит себе по НДС 10% от оборота за предыдуший год, то отчеты не примут. "Зайдите к начальнику", там назвали сумму "заноса". Это или при овоще или в начале пороха.После этого он начал дробить обороты на несколько ТОВ, чтобы его меньше трогали. Снимал несколько складов в разных локациях, чтобы не рисковать всем в одном месте. Это уже точно при порохе было.При Зеленском мне нечего сказать по понятным причинам. rjkz

Повідомлень: 14709 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7691 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 16:47 Gastarbaiter написав: .........

Але взагалі емігрувати заради грошей - хибний шлях, бо в рази рівень життя не зросте. Емігрували варто заради чогось іншого. Тоді не буде розчарувань. .........Але взагалі емігрувати заради грошей - хибний шлях, бо в рази рівень життя не зросте.Тоді не буде розчарувань.

Ради чего, например?

На Ваш взгляд. Ради чего, например?На Ваш взгляд. ЛАД 2 Повідомлень: 24663 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 16:55 Shaman написав: ..........

якщо роботящі порозбігаються, то є ризик, що робота взагалі стане - бо хтось все одно має працювати.

......... ..........якщо роботящі порозбігаються, то є ризик, що робота взагалі стане - бо хтось все одно має працювати..........

Если останется только легпищепром, как Вы предлагаете на др. ветке, то много инициативных и работящих и не нужно. Если останется только легпищепром, как Вы предлагаете на др. ветке, то много инициативных и работящих и не нужно. ЛАД 2 Повідомлень: 24663 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 17:33 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав:

а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція а те, що в них є можливість отримати великий досвід, - я бачу для багатьох це взагалі не опція

Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️ Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️

цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошей



а гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошейа гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус

рааботать в нашєй каампаніі баальшая чєсть!!!! рааботать в нашєй каампаніі баальшая чєсть!!!! flyman

Повідомлень: 31480 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 17:35 www.unian.ua/incidents/podrobici-shokuy ... 79180.html Чому мені гроші приносять? Бо бояться. Ринок чого прийшов? Бо мене бояться. Магазин чомусь прийшов? Бо мене бояться Рецепт успешности Рецепт успешности Grand Touring Повідомлень: 1085 З нами з: 23.03.20 Подякував: 355 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 17:36 BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).



Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років ), безпека ітд - вони пропускають. Теж думав за свій вік, що треба вже десь осідати де трохи менше дивляться на вік, а в Україні повно ейджизму, і чоловіки і жінки після 40-45 вже на свалку (Шаман не дасть збрехати - більше 40 років не наймає спеціалістів).Взагалі багато людей що тут пропагандують анти-еміграцію дивляться тільки на день вперед - скільки вони мають після податків. Такі речі як майбутня пенсія, інфрастуктура, відношення до старих людей (більше 40 років), безпека ітд - вони пропускають. І яка ж вам світить пенсія в Польщі? І яка ж вам світить пенсія в Польщі?

Ну не 70 доларів як в Україні. Тут поки важко порахувати - ще мало працюю, але середня пенсія то 1500 зл. (330 доларів) - але зараз бачу що є солідарна частина і накопичувальна. Ну не 70 доларів як в Україні. Тут поки важко порахувати - ще мало працюю, але середня пенсія то 1500 зл. (330 доларів) - але зараз бачу що є солідарна частина і накопичувальна.

я кілька років тому (коли зепе в ІТ були пополам від сьодняшніх) за 2 роки роботи в Польщі їх онлайн сервіс у ПФ відсвічував прогнозовану пенсію 200 злотих (на той час в УА на таку треб було би пахати все життя і мати овердофіга пенсійного страхового стажу).

За ДВА РОКИ В PL, КАРЛ !!!! Те що в УА, вважай від держави буде ніколи. я кілька років тому (коли зепе в ІТ були пополам від сьодняшніх) за 2 роки роботи в Польщі їх онлайн сервіс у ПФ відсвічував прогнозовану пенсію 200 злотих (на той час в УА на таку треб було би пахати все життя і мати овердофіга пенсійного страхового стажу).За ДВА РОКИ В PL, КАРЛ !!!! Те що в УА, вважай від держави буде ніколи. Востаннє редагувалось flyman в Суб 03 чер, 2023 17:44, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31480 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 18:52 flyman написав: Shaman написав: Bolt написав: Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️ Ви, ще й досвідом замісць грошей розраховуєтесь?!🤦‍♂️

цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошей



а гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошейа гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус

рааботать в нашєй каампаніі баальшая чєсть!!!! рааботать в нашєй каампаніі баальшая чєсть!!!!

я ж кажу - про досвід всі іронізують

хоча в ІТ це дуже важливо



отримати досвід - га-га-га

а потім - а чому так мало платять? ну й що, що досвіду немає?



отак й живемо. я ж кажу - про досвід всі іронізуютьхоча в ІТ це дуже важливоотримати досвід - га-га-гаа потім - а чому так мало платять? ну й що, що досвіду немає?отак й живемо. Shaman

Повідомлень: 3481 З нами з: 29.09.19 Подякував: 440 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 763764765766> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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