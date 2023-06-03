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Оу, кто-то в розовых очках и думает, что у него будет достаточная пенсия в Украине? Кто будет платить пенсию в стране, где пенсионеров становится больше, чем работников, где пока система, что трудоспособные платят пенсии пенсионерам? Где огромный дефицит при минималках и стаже в 35 лет? Где в итоге просто обязан быть сдвиг в накопительную пенсию, и будет геп в доходах пенсионного фонда?
Я просто уверен, что Николай или Бигор будут жить в своих странах на пенсии лучше, чем 95% тех форумчан, что останутся в Украине
Востаннє редагувалось San в Суб 03 чер, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Пенсія менша за мінімальну – отримай доплату Якщо сума польського ZUS та українського в сумі нижча за мінімальну польську пенсію за віком для українця, що проживає у Польщі, то особа може розраховувати на додаткову доплату. Тобто, якщо українська пенсія складає 300 злотих, а з Польщі – всього 100 злотих, то ZUS виплатять 1 188,44 злотих у розмірі мінімальної польської пенсії за віком. Важливо, що іноземці отримують мінімальну пенсію у Польщі відповідно до вимог, а саме: право на пенсію для іноземців (тобто необхідний вік, сплата внесків у Польщі, а також відповідний стаж); постійне проживання у Польщі; право на законне перебування. https://24tv.ua/economy/pensiya-dlya-uk ... u_n2306090
Пенсія менша за мінімальну – отримай доплату Якщо сума польського ZUS та українського в сумі нижча за мінімальну польську пенсію за віком для українця, що проживає у Польщі, то особа може розраховувати на додаткову доплату. Тобто, якщо українська пенсія складає 300 злотих, а з Польщі – всього 100 злотих, то ZUS виплатять 1 188,44 злотих у розмірі мінімальної польської пенсії за віком. Важливо, що іноземці отримують мінімальну пенсію у Польщі відповідно до вимог, а саме: право на пенсію для іноземців (тобто необхідний вік, сплата внесків у Польщі, а також відповідний стаж); постійне проживання у Польщі; право на законне перебування. https://24tv.ua/economy/pensiya-dlya-uk ... u_n2306090
Так що заманюють не тільки молодь, але і передпенсійний вік бачить перспективу.
Об'єктивно кажучи, що мінімальна українська, що середня українська, що мінімальна польська в Польщі, і навіть середня польська в Польщі - приблизно однаково безперспективні. Причому остання і не світить мігрантам середнього віку
Faceless написав:Причому остання і не світить мігрантам середнього віку
Українці, що працюють у Польщі, мають право на отримання пенсії. Мінімальний розмір виплати становить 1 544 злотих (приблизно 14 тис. грн). Однак для цього чоловік мусить мати не менш як 20 років стажу, а жінка — 15 років. Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється. А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію. https://thepage.ua/ua/news/polska-pensi ... a-otrimati
Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною. Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей.