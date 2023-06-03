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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 764765766767>
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:09

Оу, кто-то в розовых очках и думает, что у него будет достаточная пенсия в Украине? Кто будет платить пенсию в стране, где пенсионеров становится больше, чем работников, где пока система, что трудоспособные платят пенсии пенсионерам? Где огромный дефицит при минималках и стаже в 35 лет? Где в итоге просто обязан быть сдвиг в накопительную пенсию, и будет геп в доходах пенсионного фонда?

Я просто уверен, что Николай или Бигор будут жить в своих странах на пенсии лучше, чем 95% тех форумчан, что останутся в Украине
Востаннє редагувалось San в Суб 03 чер, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
San
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:10

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:І яка ж вам світить пенсія в Польщі?

Ну не 70 доларів як в Україні. Тут поки важко порахувати - ще мало працюю, але середня пенсія то 1500 зл. (330 доларів) - але зараз бачу що є солідарна частина і накопичувальна.

А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію. https://thepage.ua/ua/news/polska-pensi ... a-otrimati

Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?
П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої

Зараз цікавий момент, коли особи яким не вистачає стажу в Україні, зокрема жінки, можуть оформитись на вищу польську.
Мінімальна пенсія у Польщі у 2023 році становить 1445,48 злотих на місяць (близько 12 400 гривень). Тоді як мінімальна пенсія в Україні ледве сягає 300 злотих. https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2 ... mit/295100

Пенсія менша за мінімальну – отримай доплату
Якщо сума польського ZUS та українського в сумі нижча за мінімальну польську пенсію за віком для українця, що проживає у Польщі, то особа може розраховувати на додаткову доплату.
Тобто, якщо українська пенсія складає 300 злотих, а з Польщі – всього 100 злотих, то ZUS виплатять 1 188,44 злотих у розмірі мінімальної польської пенсії за віком.
Важливо, що іноземці отримують мінімальну пенсію у Польщі відповідно до вимог, а саме:
право на пенсію для іноземців (тобто необхідний вік, сплата внесків у Польщі, а також відповідний стаж);
постійне проживання у Польщі;
право на законне перебування.
https://24tv.ua/economy/pensiya-dlya-uk ... u_n2306090

На дітей виплати:
Виплати 500+ в Польщі зростуть до 800 злотих на місяць https://uapl.info/vyplaty-500-v-polshch ... ska-vlada/

Так що заманюють не тільки молодь, але і передпенсійний вік бачить перспективу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Ой+ написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Ну не 70 доларів як в Україні. Тут поки важко порахувати - ще мало працюю, але середня пенсія то 1500 зл. (330 доларів) - але зараз бачу що є солідарна частина і накопичувальна.


Цікаво скільки треба робити відрахування, щоб була хоча б середня?
П.С. І в Україні можна 300+ доларів пенсію заробити, але то треба працювати повністю офіційно, не фопом, і з ЗП куди вище середньої

Зараз цікавий момент, коли особи яким не вистачає стажу в Україні, зокрема жінки, можуть оформитись на вищу польську.
Мінімальна пенсія у Польщі у 2023 році становить 1445,48 злотих на місяць (близько 12 400 гривень). Тоді як мінімальна пенсія в Україні ледве сягає 300 злотих. https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2 ... mit/295100

Пенсія менша за мінімальну – отримай доплату
Якщо сума польського ZUS та українського в сумі нижча за мінімальну польську пенсію за віком для українця, що проживає у Польщі, то особа може розраховувати на додаткову доплату.
Тобто, якщо українська пенсія складає 300 злотих, а з Польщі – всього 100 злотих, то ZUS виплатять 1 188,44 злотих у розмірі мінімальної польської пенсії за віком.
Важливо, що іноземці отримують мінімальну пенсію у Польщі відповідно до вимог, а саме:
право на пенсію для іноземців (тобто необхідний вік, сплата внесків у Польщі, а також відповідний стаж);
постійне проживання у Польщі;
право на законне перебування.
https://24tv.ua/economy/pensiya-dlya-uk ... u_n2306090

На дітей виплати:
Виплати 500+ в Польщі зростуть до 800 злотих на місяць https://uapl.info/vyplaty-500-v-polshch ... ska-vlada/

Так що заманюють не тільки молодь, але і передпенсійний вік бачить перспективу.


Об'єктивно кажучи, що мінімальна українська, що середня українська, що мінімальна польська в Польщі, і навіть середня польська в Польщі - приблизно однаково безперспективні. Причому остання і не світить мігрантам середнього віку
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Причому остання і не світить мігрантам середнього віку


Українці, що працюють у Польщі, мають право на отримання пенсії. Мінімальний розмір виплати становить 1 544 злотих (приблизно 14 тис. грн). Однак для цього чоловік мусить мати не менш як 20 років стажу, а жінка — 15 років.
Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється.
А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію. https://thepage.ua/ua/news/polska-pensi ... a-otrimati

Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною.
Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:12

  rjkz написав:Кстати, Медикер (именно медикер, не медикейд) можно купить. Где-то 600 долларов в месяц. Даже если не работал. Только там надо разбираться - есть парт А, парт В и парт С. Амбулатория, госпитальный план и фармацевтическая часть. Каждый по отдельности - примерно 500 долларов, но можно через страховую взять Эдвентедж плэн за 600 долларов все 3 части вместе. Это в месяц.

Наша нынешняя страховка в Kaiser Permanente - 38 долл в месяц на двоих :mrgreen: , стоматология 49 долл, чем и привлекательны. И наш out-of-pocket за 11 месяцев оказался всего 1900 долл (да, без расходов на стоматологию и лекарства, но уже с учетом будущей операции). Не вижу никакого смысла платить 600 в месяц на одного.

И бегать по инстанциям я вряд ли буду, я и в 20-30 лет таким энергичным, как вы, не был. Единственное место, в которое я буду обращаться (если и когда с нас снимут пособия) - это какой-то отдел в SSA. В который я даже когда-то апплицировался, но не пошел.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:20

  Faceless написав:Об'єктивно кажучи, що мінімальна українська, що середня українська, що мінімальна польська в Польщі, і навіть середня польська в Польщі - приблизно однаково безперспективні. Причому остання і не світить мігрантам середнього віку

Вже писав: після 30 років праці мені з поточною не космічною зарплатнею світить пенсія щось там коло 4 тис. злотих нетто (800-900 євро). Важкувато буде, але якось проживу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:23

Re: Еміграція, заробітчанство

з 50 хв про еміграцію
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:32

  Faceless написав:Та причому тут силовики з чиновниками, просто біла ЗП розміром в кілька середніх і вище.

Пенсии 2-3 тыс - от маленького стажа, от работы в черную или в серую с з/п пол-минималки. У многих бюджетников пенсии достаточно высокие именно из-за белой зарплаты и большого стажа.
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:39

  San написав:Оу, кто-то в розовых очках и думает, что у него будет достаточная пенсия в Украине? Кто будет платить пенсию в стране, где пенсионеров становится больше, чем работников, где пока система, что трудоспособные платят пенсии пенсионерам? Где огромный дефицит при минималках и стаже в 35 лет? Где в итоге просто обязан быть сдвиг в накопительную пенсию, и будет геп в доходах пенсионного фонда?

Я просто уверен, что Николай или Бигор будут жить в своих странах на пенсии лучше, чем 95% тех форумчан, что останутся в Украине

Кстати, это одна из самых основных причин, которая заставляет меня задуматься о том, что может стоит таки остаться за рубежом.
Моя мать - имеет медаль ветерана труда, работала всю жизнь, а пенсия чуть больше 3000 грн, в магазине боится лишнюю луковицу купить.
Немецкие же пенсы в ее возрасте заезжают на парковку супермаркета на свеженьких авто и без проблем загружают под завязку багажники продуктами, сидят по вечерам в кафе и ездят на море. И это небольшой райцентр депрессивного по меркам Германии региона.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 22:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Об'єктивно кажучи, що мінімальна українська, що середня українська, що мінімальна польська в Польщі, і навіть середня польська в Польщі - приблизно однаково безперспективні. Причому остання і не світить мігрантам середнього віку

Вже писав: після 30 років праці мені з поточною не космічною зарплатнею світить пенсія щось там коло 4 тис. злотих нетто (800-900 євро). Важкувато буде, але якось проживу.
Та за вас я й не переживаю
Faceless
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