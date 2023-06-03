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#<1 ... 764765766767 Додано: Суб 03 чер, 2023 22:06 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Моя мать - имеет медаль ветерана труда, работала всю жизнь, а пенсия чуть больше 3000 грн, в магазине боится лишнюю луковицу купить. Моя мать - имеет медаль ветерана труда, работала всю жизнь, а пенсия чуть больше 3000 грн, в магазине боится лишнюю луковицу купить. Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"? Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"? Востаннє редагувалось Starikan в Суб 03 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19452 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2500 раз. Подякували: 3085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 22:07 Ой+ написав: Faceless написав: Причому остання і не світить мігрантам середнього віку Причому остання і не світить мігрантам середнього віку





Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється.

А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію. https://thepage.ua/ua/news/polska-pensi ... a-otrimati Українці, що працюють у Польщі, мають право на отримання пенсії. Мінімальний розмір виплати становить 1 544 злотих (приблизно 14 тис. грн). Однак для цього чоловік мусить мати не менш як 20 років стажу, а жінка — 15 років.Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється.А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію.

Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною.

Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей. Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною.Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей.

Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу. Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу. BIGor

Повідомлень: 7730 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1165 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 22:27 BIGor написав: Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу. Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу.

Стаж додається, а пенсія призначається пропорційно відпрацьованому у кожній країні. Стаж додається, а пенсія призначається пропорційно відпрацьованому у кожній країні. Gastarbaiter Повідомлень: 2581 З нами з: 26.02.18 Подякував: 625 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 22:28 BIGor написав: Ой+ написав: Faceless написав: Причому остання і не світить мігрантам середнього віку Причому остання і не світить мігрантам середнього віку





Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється.

А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію. https://thepage.ua/ua/news/polska-pensi ... a-otrimati Українці, що працюють у Польщі, мають право на отримання пенсії. Мінімальний розмір виплати становить 1 544 злотих (приблизно 14 тис. грн). Однак для цього чоловік мусить мати не менш як 20 років стажу, а жінка — 15 років.Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється.А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію.

Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною.

Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей. Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною.Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей.

Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу. Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу.

І що? Стаж в PL зарахують, а гроші буде давати за ті роки UA ПФ. І що? Стаж в PL зарахують, а гроші буде давати за ті роки UA ПФ. flyman

Повідомлень: 31484 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 22:41 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Об'єктивно кажучи, що мінімальна українська, що середня українська, що мінімальна польська в Польщі, і навіть середня польська в Польщі - приблизно однаково безперспективні. Причому остання і не світить мігрантам середнього віку Об'єктивно кажучи, що мінімальна українська, що середня українська, що мінімальна польська в Польщі, і навіть середня польська в Польщі - приблизно однаково безперспективні. Причому остання і не світить мігрантам середнього віку

Вже писав: після 30 років праці мені з поточною не космічною зарплатнею світить пенсія щось там коло 4 тис. злотих нетто (800-900 євро). Важкувато буде, але якось проживу. Вже писав: після 30 років праці мені з поточною не космічною зарплатнею світить пенсія щось там коло 4 тис. злотих нетто (800-900 євро). Важкувато буде, але якось проживу.

це 30 років праці лише в Польщі, чи загальний стаж, включно з українським? це 30 років праці лише в Польщі, чи загальний стаж, включно з українським? Shaman

Повідомлень: 3482 З нами з: 29.09.19 Подякував: 440 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 чер, 2023 22:51 Shaman написав: це 30 років праці лише в Польщі, чи загальний стаж, включно з українським? це 30 років праці лише в Польщі, чи загальний стаж, включно з українським?

В Польщі. Я ще відносно молодий, встигну до 65 заробити. Але оскільки пенсія залежить від накопиченої суми на персональному рахунку, то стаж праці має значення тільки для отримання доплати до мінімальної пенсії. Якщо і так виходить більше мінімалки, то стаж не важливий, тільки вік (60 жінки, 65 чоловіки). В Польщі. Я ще відносно молодий, встигну до 65 заробити. Але оскільки пенсія залежить від накопиченої суми на персональному рахунку, то стаж праці має значення тільки для отримання доплати до мінімальної пенсії. Якщо і так виходить більше мінімалки, то стаж не важливий, тільки вік (60 жінки, 65 чоловіки). Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Нед 04 чер, 2023 00:34, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2581 З нами з: 26.02.18 Подякував: 625 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 00:11 Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь San

Повідомлень: 33494 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2328 раз. Подякували: 2603 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 01:03 San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

Медианная пенсия в Украине гораздо ниже, чем 6-7 тыс. грн.

Но уже можно считать, что это условно пенсия мирных лет.

Минус 30% в основном трудоспособного населения да еще и с детьми на будущие пенсии в Украине повлияют очень сильно, для солидарной пенсионной системы это мощнейший удар. Медианная пенсия в Украине гораздо ниже, чем 6-7 тыс. грн.Но уже можно считать, что это условно пенсия мирных лет.Минус 30% в основном трудоспособного населения да еще и с детьми на будущие пенсии в Украине повлияют очень сильно, для солидарной пенсионной системы это мощнейший удар. antey1969 1

Повідомлень: 11922 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1657 раз. Подякували: 3554 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 01:03 San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал. Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал. Bolt Повідомлень: 1984 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 764765766767 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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