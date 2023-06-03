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antey1969 написав:Моя мать - имеет медаль ветерана труда, работала всю жизнь, а пенсия чуть больше 3000 грн, в магазине боится лишнюю луковицу купить.
Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"?
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 03 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Причому остання і не світить мігрантам середнього віку
Українці, що працюють у Польщі, мають право на отримання пенсії. Мінімальний розмір виплати становить 1 544 злотих (приблизно 14 тис. грн). Однак для цього чоловік мусить мати не менш як 20 років стажу, а жінка — 15 років. Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється. А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію. https://thepage.ua/ua/news/polska-pensi ... a-otrimati
Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною. Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей.
Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу.
BIGor написав:Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу.
Стаж додається, а пенсія призначається пропорційно відпрацьованому у кожній країні.
Faceless написав:Причому остання і не світить мігрантам середнього віку
Українці, що працюють у Польщі, мають право на отримання пенсії. Мінімальний розмір виплати становить 1 544 злотих (приблизно 14 тис. грн). Однак для цього чоловік мусить мати не менш як 20 років стажу, а жінка — 15 років. Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється. А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію. https://thepage.ua/ua/news/polska-pensi ... a-otrimati
Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною. Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей.
Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу.
І що? Стаж в PL зарахують, а гроші буде давати за ті роки UA ПФ.
Faceless написав:Об'єктивно кажучи, що мінімальна українська, що середня українська, що мінімальна польська в Польщі, і навіть середня польська в Польщі - приблизно однаково безперспективні. Причому остання і не світить мігрантам середнього віку
Вже писав: після 30 років праці мені з поточною не космічною зарплатнею світить пенсія щось там коло 4 тис. злотих нетто (800-900 євро). Важкувато буде, але якось проживу.
це 30 років праці лише в Польщі, чи загальний стаж, включно з українським?
Shaman написав:це 30 років праці лише в Польщі, чи загальний стаж, включно з українським?
В Польщі. Я ще відносно молодий, встигну до 65 заробити. Але оскільки пенсія залежить від накопиченої суми на персональному рахунку, то стаж праці має значення тільки для отримання доплати до мінімальної пенсії. Якщо і так виходить більше мінімалки, то стаж не важливий, тільки вік (60 жінки, 65 чоловіки).
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Нед 04 чер, 2023 00:34, всього редагувалось 1 раз.
San написав:Starikan и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
Медианная пенсия в Украине гораздо ниже, чем 6-7 тыс. грн. Но уже можно считать, что это условно пенсия мирных лет. Минус 30% в основном трудоспособного населения да еще и с детьми на будущие пенсии в Украине повлияют очень сильно, для солидарной пенсионной системы это мощнейший удар.