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antey1969 написав:Моя мать - имеет медаль ветерана труда, работала всю жизнь, а пенсия чуть больше 3000 грн, в магазине боится лишнюю луковицу купить.
Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"?
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 03 чер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Причому остання і не світить мігрантам середнього віку
Українці, що працюють у Польщі, мають право на отримання пенсії. Мінімальний розмір виплати становить 1 544 злотих (приблизно 14 тис. грн). Однак для цього чоловік мусить мати не менш як 20 років стажу, а жінка — 15 років. Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється. А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію. https://thepage.ua/ua/news/polska-pensi ... a-otrimati
Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною. Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей.
Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу.
BIGor написав:Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу.
Стаж додається, а пенсія призначається пропорційно відпрацьованому у кожній країні.
Faceless написав:Причому остання і не світить мігрантам середнього віку
Українці, що працюють у Польщі, мають право на отримання пенсії. Мінімальний розмір виплати становить 1 544 злотих (приблизно 14 тис. грн). Однак для цього чоловік мусить мати не менш як 20 років стажу, а жінка — 15 років. Важливе зауваження: періоди праці у двох країнах не мають накладатися. Тобто якщо ви працювали у двох країнах одночасно, стаж за цей час не подвоюється. А якщо стаж — 24,5 року (робота в Україні) і 6 місяців (робота в Польщі)? Так, ви теж можете отримувати польську пенсію. https://thepage.ua/ua/news/polska-pensi ... a-otrimati
Ну пенсія еквівалент 14 тис. грн краще ніж менше 3 тис, причому у зв'язку із зростанням вимог до стажу для багатьох навіть така стала проблематичною. Я от маю старших знайомих, які поїхали в Польщу зваблені можливістю доробитись до пенсії, а тепер до них ще і дочка з дітьми під'їхала, як прибільшують допомогу на дітей.
Кажуть Україна та Польща домовилась про взаєморозрахунку стажу - не знаю як практично це робити, бо ще не час, але наприклад якщо є стаж умовно 15 років в Україні - його можна докинути до польського стажу.
І що? Стаж в PL зарахують, а гроші буде давати за ті роки UA ПФ.
Faceless написав:Об'єктивно кажучи, що мінімальна українська, що середня українська, що мінімальна польська в Польщі, і навіть середня польська в Польщі - приблизно однаково безперспективні. Причому остання і не світить мігрантам середнього віку
Вже писав: після 30 років праці мені з поточною не космічною зарплатнею світить пенсія щось там коло 4 тис. злотих нетто (800-900 євро). Важкувато буде, але якось проживу.
це 30 років праці лише в Польщі, чи загальний стаж, включно з українським?
Shaman написав:це 30 років праці лише в Польщі, чи загальний стаж, включно з українським?
В Польщі. Я ще відносно молодий, встигну до 65 заробити. Але оскільки пенсія залежить від накопиченої суми на персональному рахунку, то стаж праці має значення тільки для отримання доплати до мінімальної пенсії. Якщо і так виходить більше мінімалки, то стаж не важливий, тільки вік (60 жінки, 65 чоловіки).
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Нед 04 чер, 2023 00:34, всього редагувалось 1 раз.
San написав:Starikan и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
Медианная пенсия в Украине гораздо ниже, чем 6-7 тыс. грн. Но уже можно считать, что это условно пенсия мирных лет. Минус 30% в основном трудоспособного населения да еще и с детьми на будущие пенсии в Украине повлияют очень сильно, для солидарной пенсионной системы это мощнейший удар.
Shaman написав:цей досвід, якщо в когось є бажання набути, в якості освіти коштує шалених грошей
а гроші за роботу люди отримують, досвід - це бонус
рааботать в нашєй каампаніі баальшая чєсть!!!!
я ж кажу - про досвід всі іронізують хоча в ІТ це дуже важливо
отримати досвід - га-га-га а потім - а чому так мало платять? ну й що, що досвіду немає?
отак й живемо.
Я далекий от АЙТИ человек (но знаю секрет, что лаптап выключается той-же кнопкой, что и включается ), но тут недавно писали, что в айти надо постоянно учиться.Если это так, то опыт, обретенный в Вашей компании будет уже устаревшим в другой. Или-же с такой позиции можно говорить, что нафига платить - мы вам опытом отслюнявим. Если-же говорить о теме ветки, то давайте как это в том всеми забытом селе СЩА. Во первых, судя по всему отъезд в Харьков отменяется, бывший штатный программмист МС получил оффер. Подробностей пока не знаю, но тут не принято платить меньше, чем было на прощлом месте работы, если говорить об американском бизнесе, а не "русском". Теперь про то, как рассчитываются опытом, вместо денег. Жена этого программиста, работала много лет назад госпитальной медсестрой в НЙ. Много лет не работала - родила и вырастила 2-х детей, сейчас один ребенок в хайскул, второй заканчивает мидл. Но решила, что харэ, пора и поработать опя ть. В госпиталь не пошла, пошла в специализированный медицинский центр. Этой спецификой она никогда не занималась, поэтому проходит обучение. Уже 3 месяца проходит. Но все это время ей оплачивается фуллтайм зарплата, которая будет, когда она начнет работать. А именно, 42.5 доллара в час. За то, что она прищла к ним работать - бонус, несколько куе (не помню, кажется про 3 говорила). То есть, если работодателю нужен работник - он его обучит до необходимого уровня, и в это-же время работник будет получать свою регулярную зп. Звериный лик капитализьма. Это не наш метод, в Украине зарплату опытом выдают. Должен сказать, что это не распространяется на "русский бизнес". И мой пример тому подтверждение. Для работы на моей позиции неплохо-бы иметь лайсенс и 3 сертификата, но это не обязательно. Я уже пару лет работодателю капаю на мозг, чтобы отправил меня на обучение, но того устраивает ситуация без этих бумажек, думаю, что понимает, что если ему это не надо, то мне они понадобятся только чтобы показать другому работодателю. А мне пришлось все изучать методом научного тыка те вещи, которых в Европе нет. Общаюсь со знакомой, которая работает в немного схожей специфике - у них постоянно идут тренинги и обучение. За счет компании. Человеки получают сертификаты и потом за эти сертификаты доплачивают работнику, так как есть подтверждение его квалификации. Но у них чисто американская компания тоже. У меня много "русских" хоть и не все, но они заправляют.