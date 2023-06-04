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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 766767768769>
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 05:01

  San написав:Оу, кто-то в розовых очках и думает, что у него будет достаточная пенсия в Украине? Кто будет платить пенсию в стране, где пенсионеров становится больше, чем работников, где пока система, что трудоспособные платят пенсии пенсионерам? Где огромный дефицит при минималках и стаже в 35 лет? Где в итоге просто обязан быть сдвиг в накопительную пенсию, и будет геп в доходах пенсионного фонда?

Я просто уверен, что Николай или Бигор будут жить в своих странах на пенсии лучше, чем 95% тех форумчан, что останутся в Украине


Дело в том, что большинство народа не имеет понятия как работает пенсионная система в Украине.
Я когда-то простыни на этот счет выкладывал - ликбез.
Все думают, что что-то будет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 06:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"?

"Ветеран труда" в срср давали при 25 роках трудового стажу, так що зараз з цим стажем навіть трудової пенсії би не було. І стажу потрібно суттєво більше.
Фізичні особи, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію. https://guide.diia.gov.ua/view/ustanovl ... 9185ade487

Залежить сильно розмір пенсії коли хто по яким діючим законам виходив на пенсію. Хто вийшов ще в 90-ті, ті мають пенсії близькі до мінімальної. Пік співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати був у 2008 р. коефіцієнт заміщення становив 60%. Потім реформи опустили коефіцієнт за відпрацьований рік, збільшені вимоги до віку, стажу і
Виходячи з особливостей формули розрахунку розміру пенсії, кожен громадянин отримує щонайбільше 35% від своєї зарплати. Якщо нічого не зміниться, з часом це співвідношення буде ще меншим.
"Коефіцієнт заміщення (співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати, яку працівник отримував до виходу на пенсію) в Україні становить близько 20%, хоча були часи, коли він сягав 60%. У найбільш розвинених країнах Європи коефіцієнт заміщення становить 95%, а іноді – навіть 100%.
У 2020 році люди, що виходили на пенсію, в середньому отримували 29% від своєї останньої зарплати.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/670276/

Щодо пенсії в Польщі, то знайомий з професором, який має і українську і польську пенсію - працював одночасно. Благо в Польщі річне аудиторне навантаження на професора 200 год при теперішніх 600 в Україні.
Питання скільки часу в Польщі будуть готові брати на пенсійне забезпечення з відповідними доплатами зі своїх фондів пенсіонерів з України, особливо, якщо їх стане значна кількість?
Тим не менше з Польщі наші мігранти мігрують далі:
Уповільнення ринку праці в Польщі та висока інфляція могли спонукати частину біженців із України виїхати на Захід, переважно до Німеччини та Канади. https://www.unian.ua/world/u-polshchi-s ... 80776.html

  rjkz написав:Все думают, что что-то будет.

З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 07:44

  Ой+ написав:
  Starikan написав:Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"?

"Ветеран труда" в срср давали при 25 роках трудового стажу, так що зараз з цим стажем навіть трудової пенсії би не було. І стажу потрібно суттєво більше.
Фізичні особи, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію. https://guide.diia.gov.ua/view/ustanovl ... 9185ade487

Залежить сильно розмір пенсії коли хто по яким діючим законам виходив на пенсію. Хто вийшов ще в 90-ті, ті мають пенсії близькі до мінімальної. Пік співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати був у 2008 р. коефіцієнт заміщення становив 60%. Потім реформи опустили коефіцієнт за відпрацьований рік, збільшені вимоги до віку, стажу і
Виходячи з особливостей формули розрахунку розміру пенсії, кожен громадянин отримує щонайбільше 35% від своєї зарплати. Якщо нічого не зміниться, з часом це співвідношення буде ще меншим.
"Коефіцієнт заміщення (співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати, яку працівник отримував до виходу на пенсію) в Україні становить близько 20%, хоча були часи, коли він сягав 60%. У найбільш розвинених країнах Європи коефіцієнт заміщення становить 95%, а іноді – навіть 100%.
У 2020 році люди, що виходили на пенсію, в середньому отримували 29% від своєї останньої зарплати.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/670276/

Щодо пенсії в Польщі, то знайомий з професором, який має і українську і польську пенсію - працював одночасно. Благо в Польщі річне аудиторне навантаження на професора 200 год при теперішніх 600 в Україні.
Питання скільки часу в Польщі будуть готові брати на пенсійне забезпечення з відповідними доплатами зі своїх фондів пенсіонерів з України, особливо, якщо їх стане значна кількість?
Тим не менше з Польщі наші мігранти мігрують далі:
Уповільнення ринку праці в Польщі та висока інфляція могли спонукати частину біженців із України виїхати на Захід, переважно до Німеччини та Канади. https://www.unian.ua/world/u-polshchi-s ... 80776.html

  rjkz написав:Все думают, что что-то будет.

З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу.

Якщо в Україні, то не факт, що соціальну допомону(пенсію) будеш отримуввти. Бо, по перше-треба мати 15 років стажа, а по друге вона виплачується, якщо дохід на одного члена сім'ї менший за прожитковий мінімум. Тобто я якщо вага дружина має дохід в 2 прожиткові мінімуми, вам нифіга не положено. Мабуть доведься розлучатися, на старості років, щоб ту допомогу отримувати.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 09:12

  Ой+ написав:
  rjkz написав:Все думают, что что-то будет.

З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу.


Не факт.
И Ваш ответ демонстрирует, насколько большинство форумчан, не говоря про остальных людей, далеки от понимания как функционирует ПФУ и в какой он ж0пе.
ЗЫ: если я-бы нашел первую трудовую, которую оформил еще до вуза, то стаж учебы пошел-бы в учет. Тогда уже имеющийся стаж в Украине почти 30 лет.
И что я-бы имел с него? Нечто близкое к 70 долларам? Это больще чем ноль?
Нафиг надо.
Да и ПФУ если не дадут обанкротится, то будет дотироваться из бюджета для поддержания иллюзии, что в Украине есть пенсионная система.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 09:27

  rjkz написав:
  San написав:Оу, кто-то в розовых очках и думает, что у него будет достаточная пенсия в Украине? Кто будет платить пенсию в стране, где пенсионеров становится больше, чем работников, где пока система, что трудоспособные платят пенсии пенсионерам? Где огромный дефицит при минималках и стаже в 35 лет? Где в итоге просто обязан быть сдвиг в накопительную пенсию, и будет геп в доходах пенсионного фонда?

Я просто уверен, что Николай или Бигор будут жить в своих странах на пенсии лучше, чем 95% тех форумчан, что останутся в Украине


Дело в том, что большинство народа не имеет понятия как работает пенсионная система в Украине.
Я когда-то простыни на этот счет выкладывал - ликбез.
Все думают, что что-то будет.

Я точно знаю, що буде 70 доларів або більше. Кілограм бананів, на хвилиночку, в будь-які часи коштував 1,0-1,5 долари (це для порівняння).
ПС цитата з довоєнного часу:
«Українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в недержавні пенсійні фонди». Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 09:56

  rjkz написав:
  Ой+ написав:
  rjkz написав:Все думают, что что-то будет.

З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу.


Не факт.
И Ваш ответ демонстрирует, насколько большинство форумчан, не говоря про остальных людей, далеки от понимания как функционирует ПФУ и в какой он ж0пе.
ЗЫ: если я-бы нашел первую трудовую, которую оформил еще до вуза, то стаж учебы пошел-бы в учет. Тогда уже имеющийся стаж в Украине почти 30 лет.
И что я-бы имел с него? Нечто близкое к 70 долларам? Это больще чем ноль?
Нафиг надо.
Да и ПФУ если не дадут обанкротится, то будет дотироваться из бюджета для поддержания иллюзии, что в Украине есть пенсионная система.

Я написав, що може, а не буде обов'язково. Вище постом правильно зазначили, що враховується на члена сім'ї, тому бажано не мати сім'ї, або обом бути без стажу і доходу :mrgreen:. Ну це для тих, для кого це проблема стаж.
Навчання до 2004 і так зараховують в стаж, після тільки при умові сплати внесків.
Крім самої пенсії статус пенсіонера, це і право на субсидії і ще якісь дрібниці, типу проїзду громадським транспортом наразі.
Ну то що пенсії зазвичай невеличкі і що ПФУ на дотаціях, то я не заперечував. І що в перспективі хіба гірше, в тому числі і через крупномасштабну еміграцію, також ні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:05

  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

видно, яка тема близька багатьом форумчанам :D

а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.

а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.

пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців

проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.

але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:08

  Bolt написав:
  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал.

а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.

й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:15

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал.

а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.

й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо

Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку. 😏
Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. 😉
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:47

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал.

а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.

й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо

Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку. 😏
Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. 😉

про молодий дружний колектив - це мем, який має дуже далеке відношення до реальності.

це ви влаштовуєтесь на такі роботи, бо вам потрібен вільний час для своїх справ. а є багато робот, де треба працювати - й там гроші платять - де менше, де більше, де взагалі чимало - залежить від вашого досвіду.

ви свідомо обрали свій напрямок, але не кажіть, що не можна по-іншому.
можна, але треба дещо змінити в собі ;)
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