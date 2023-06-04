Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 766767768769> Додано: Нед 04 чер, 2023 05:01 San написав: Оу, кто-то в розовых очках и думает, что у него будет достаточная пенсия в Украине? Кто будет платить пенсию в стране, где пенсионеров становится больше, чем работников, где пока система, что трудоспособные платят пенсии пенсионерам? Где огромный дефицит при минималках и стаже в 35 лет? Где в итоге просто обязан быть сдвиг в накопительную пенсию, и будет геп в доходах пенсионного фонда?



Я просто уверен, что Николай или Бигор будут жить в своих странах на пенсии лучше, чем 95% тех форумчан, что останутся в Украине Оу, кто-то в розовых очках и думает, что у него будет достаточная пенсия в Украине? Кто будет платить пенсию в стране, где пенсионеров становится больше, чем работников, где пока система, что трудоспособные платят пенсии пенсионерам? Где огромный дефицит при минималках и стаже в 35 лет? Где в итоге просто обязан быть сдвиг в накопительную пенсию, и будет геп в доходах пенсионного фонда?Я просто уверен, что Николай или Бигор будут жить в своих странах на пенсии лучше, чем 95% тех форумчан, что останутся в Украине



Дело в том, что большинство народа не имеет понятия как работает пенсионная система в Украине.

Я когда-то простыни на этот счет выкладывал - ликбез.

Все думают, что что-то будет. Дело в том, что большинство народа не имеет понятия как работает пенсионная система в Украине.Я когда-то простыни на этот счет выкладывал - ликбез.Все думают, что что-то будет. rjkz

Повідомлень: 14712 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7693 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 06:56 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"? Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"?

"Ветеран труда" в срср давали при 25 роках трудового стажу, так що зараз з цим стажем навіть трудової пенсії би не було. І стажу потрібно суттєво більше.

https://guide.diia.gov.ua/view/ustanovl ... 9185ade487 Фізичні особи, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію.

Залежить сильно розмір пенсії коли хто по яким діючим законам виходив на пенсію. Хто вийшов ще в 90-ті, ті мають пенсії близькі до мінімальної. Пік співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати був у 2008 р. коефіцієнт заміщення становив 60%. Потім реформи опустили коефіцієнт за відпрацьований рік, збільшені вимоги до віку, стажу і



"Коефіцієнт заміщення (співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати, яку працівник отримував до виходу на пенсію) в Україні становить близько 20%, хоча були часи, коли він сягав 60%. У найбільш розвинених країнах Європи коефіцієнт заміщення становить 95%, а іноді – навіть 100%.

У 2020 році люди, що виходили на пенсію, в середньому отримували 29% від своєї останньої зарплати.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/670276/ Виходячи з особливостей формули розрахунку розміру пенсії, кожен громадянин отримує щонайбільше 35% від своєї зарплати. Якщо нічого не зміниться, з часом це співвідношення буде ще меншим."Коефіцієнт заміщення (співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати, яку працівник отримував до виходу на пенсію) в Україні становить близько 20%, хоча були часи, коли він сягав 60%. У найбільш розвинених країнах Європи коефіцієнт заміщення становить 95%, а іноді – навіть 100%.У 2020 році люди, що виходили на пенсію, в середньому отримували 29% від своєї останньої зарплати.

Щодо пенсії в Польщі, то знайомий з професором, який має і українську і польську пенсію - працював одночасно. Благо в Польщі річне аудиторне навантаження на професора 200 год при теперішніх 600 в Україні.

Питання скільки часу в Польщі будуть готові брати на пенсійне забезпечення з відповідними доплатами зі своїх фондів пенсіонерів з України, особливо, якщо їх стане значна кількість?

Тим не менше з Польщі наші мігранти мігрують далі:

https://www.unian.ua/world/u-polshchi-s ... 80776.html

Уповільнення ринку праці в Польщі та висока інфляція могли спонукати частину біженців із України виїхати на Захід, переважно до Німеччини та Канади.

rjkz написав: Все думают, что что-то будет. Все думают, что что-то будет.

З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу. "Ветеран труда" в срср давали при 25 роках трудового стажу, так що зараз з цим стажем навіть трудової пенсії би не було. І стажу потрібно суттєво більше.Залежить сильно розмір пенсії коли хто по яким діючим законам виходив на пенсію. Хто вийшов ще в 90-ті, ті мають пенсії близькі до мінімальної. Пік співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати був у 2008 р. коефіцієнт заміщення становив 60%. Потім реформи опустили коефіцієнт за відпрацьований рік, збільшені вимоги до віку, стажу іЩодо пенсії в Польщі, то знайомий з професором, який має і українську і польську пенсію - працював одночасно. Благо в Польщі річне аудиторне навантаження на професора 200 год при теперішніх 600 в Україні.Питання скільки часу в Польщі будуть готові брати на пенсійне забезпечення з відповідними доплатами зі своїх фондів пенсіонерів з України, особливо, якщо їх стане значна кількість?Тим не менше з Польщі наші мігранти мігрують далі:З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу. Ой+

Повідомлень: 5877 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 903 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 07:44 Ой+ написав: Starikan написав: Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"? Мать моей невестки - тоже ветеран труда, тоже работала до 70 лет, в медицине на уровне лаборантки - пенсия 7000. Одноклассница - ветеран труда, работала всю жизнь на уровне канцелярии и машинисткой на разных заводах и учреждениях, пенсия 5000. Жена - ветеран труда, работала всю жизнь, и на кинофабрике, и лаборантом в НИИ и вузе, и зав.лаб в вузе без степени и звания - пенсия 6000. О себе не говорю, только упомяну, что начинал с работы ст.лаборантом с з/п 90 рэ. Значит, есть какие-то детали, помимо "работала всю жизнь"?

"Ветеран труда" в срср давали при 25 роках трудового стажу, так що зараз з цим стажем навіть трудової пенсії би не було. І стажу потрібно суттєво більше.

https://guide.diia.gov.ua/view/ustanovl ... 9185ade487 Фізичні особи, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію.

Залежить сильно розмір пенсії коли хто по яким діючим законам виходив на пенсію. Хто вийшов ще в 90-ті, ті мають пенсії близькі до мінімальної. Пік співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати був у 2008 р. коефіцієнт заміщення становив 60%. Потім реформи опустили коефіцієнт за відпрацьований рік, збільшені вимоги до віку, стажу і



"Коефіцієнт заміщення (співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати, яку працівник отримував до виходу на пенсію) в Україні становить близько 20%, хоча були часи, коли він сягав 60%. У найбільш розвинених країнах Європи коефіцієнт заміщення становить 95%, а іноді – навіть 100%.

У 2020 році люди, що виходили на пенсію, в середньому отримували 29% від своєї останньої зарплати.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/670276/ Виходячи з особливостей формули розрахунку розміру пенсії, кожен громадянин отримує щонайбільше 35% від своєї зарплати. Якщо нічого не зміниться, з часом це співвідношення буде ще меншим."Коефіцієнт заміщення (співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати, яку працівник отримував до виходу на пенсію) в Україні становить близько 20%, хоча були часи, коли він сягав 60%. У найбільш розвинених країнах Європи коефіцієнт заміщення становить 95%, а іноді – навіть 100%.У 2020 році люди, що виходили на пенсію, в середньому отримували 29% від своєї останньої зарплати.

Щодо пенсії в Польщі, то знайомий з професором, який має і українську і польську пенсію - працював одночасно. Благо в Польщі річне аудиторне навантаження на професора 200 год при теперішніх 600 в Україні.

Питання скільки часу в Польщі будуть готові брати на пенсійне забезпечення з відповідними доплатами зі своїх фондів пенсіонерів з України, особливо, якщо їх стане значна кількість?

Тим не менше з Польщі наші мігранти мігрують далі:

https://www.unian.ua/world/u-polshchi-s ... 80776.html

Уповільнення ринку праці в Польщі та висока інфляція могли спонукати частину біженців із України виїхати на Захід, переважно до Німеччини та Канади.

rjkz написав: Все думают, что что-то будет. Все думают, что что-то будет.

З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу. "Ветеран труда" в срср давали при 25 роках трудового стажу, так що зараз з цим стажем навіть трудової пенсії би не було. І стажу потрібно суттєво більше.Залежить сильно розмір пенсії коли хто по яким діючим законам виходив на пенсію. Хто вийшов ще в 90-ті, ті мають пенсії близькі до мінімальної. Пік співвідношення розміру пенсії до розміру зарплати був у 2008 р. коефіцієнт заміщення становив 60%. Потім реформи опустили коефіцієнт за відпрацьований рік, збільшені вимоги до віку, стажу іЩодо пенсії в Польщі, то знайомий з професором, який має і українську і польську пенсію - працював одночасно. Благо в Польщі річне аудиторне навантаження на професора 200 год при теперішніх 600 в Україні.Питання скільки часу в Польщі будуть готові брати на пенсійне забезпечення з відповідними доплатами зі своїх фондів пенсіонерів з України, особливо, якщо їх стане значна кількість?Тим не менше з Польщі наші мігранти мігрують далі:З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу.

Якщо в Україні, то не факт, що соціальну допомону(пенсію) будеш отримуввти. Бо, по перше-треба мати 15 років стажа, а по друге вона виплачується, якщо дохід на одного члена сім'ї менший за прожитковий мінімум. Тобто я якщо вага дружина має дохід в 2 прожиткові мінімуми, вам нифіга не положено. Мабуть доведься розлучатися, на старості років, щоб ту допомогу отримувати. Якщо в Україні, то не факт, що соціальну допомону(пенсію) будеш отримуввти. Бо, по перше-треба мати 15 років стажа, а по друге вона виплачується, якщо дохід на одного члена сім'ї менший за прожитковий мінімум. Тобто я якщо вага дружина має дохід в 2 прожиткові мінімуми, вам нифіга не положено. Мабуть доведься розлучатися, на старості років, щоб ту допомогу отримувати. Bolt Повідомлень: 1991 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 09:12 Ой+ написав: rjkz написав: Все думают, что что-то будет. Все думают, что что-то будет.

З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу. З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу.



Не факт.

И Ваш ответ демонстрирует, насколько большинство форумчан, не говоря про остальных людей, далеки от понимания как функционирует ПФУ и в какой он ж0пе.

ЗЫ: если я-бы нашел первую трудовую, которую оформил еще до вуза, то стаж учебы пошел-бы в учет. Тогда уже имеющийся стаж в Украине почти 30 лет.

И что я-бы имел с него? Нечто близкое к 70 долларам? Это больще чем ноль?

Нафиг надо.

Да и ПФУ если не дадут обанкротится, то будет дотироваться из бюджета для поддержания иллюзии, что в Украине есть пенсионная система. Не факт.И Ваш ответ демонстрирует, насколько большинство форумчан, не говоря про остальных людей, далеки от понимания как функционирует ПФУ и в какой он ж0пе.ЗЫ: если я-бы нашел первую трудовую, которую оформил еще до вуза, то стаж учебы пошел-бы в учет. Тогда уже имеющийся стаж в Украине почти 30 лет.И что я-бы имел с него? Нечто близкое к 70 долларам? Это больще чем ноль?Нафиг надо.Да и ПФУ если не дадут обанкротится, то будет дотироваться из бюджета для поддержания иллюзии, что в Украине есть пенсионная система. rjkz

Повідомлень: 14712 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7693 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 09:27 rjkz написав: San написав: Оу, кто-то в розовых очках и думает, что у него будет достаточная пенсия в Украине? Кто будет платить пенсию в стране, где пенсионеров становится больше, чем работников, где пока система, что трудоспособные платят пенсии пенсионерам? Где огромный дефицит при минималках и стаже в 35 лет? Где в итоге просто обязан быть сдвиг в накопительную пенсию, и будет геп в доходах пенсионного фонда?



Я просто уверен, что Николай или Бигор будут жить в своих странах на пенсии лучше, чем 95% тех форумчан, что останутся в Украине Оу, кто-то в розовых очках и думает, что у него будет достаточная пенсия в Украине? Кто будет платить пенсию в стране, где пенсионеров становится больше, чем работников, где пока система, что трудоспособные платят пенсии пенсионерам? Где огромный дефицит при минималках и стаже в 35 лет? Где в итоге просто обязан быть сдвиг в накопительную пенсию, и будет геп в доходах пенсионного фонда?Я просто уверен, что Николай или Бигор будут жить в своих странах на пенсии лучше, чем 95% тех форумчан, что останутся в Украине



Дело в том, что большинство народа не имеет понятия как работает пенсионная система в Украине.

Я когда-то простыни на этот счет выкладывал - ликбез.

Все думают, что что-то будет. Дело в том, что большинство народа не имеет понятия как работает пенсионная система в Украине.Я когда-то простыни на этот счет выкладывал - ликбез.

Я точно знаю, що буде 70 доларів або більше. Кілограм бананів, на хвилиночку, в будь-які часи коштував 1,0-1,5 долари (це для порівняння).

ПС цитата з довоєнного часу:

«Українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в недержавні пенсійні фонди». Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко Я точно знаю, що буде 70 доларів або більше. Кілограм бананів, на хвилиночку, в будь-які часи коштував 1,0-1,5 долари (це для порівняння).ПС цитата з довоєнного часу: BIGor

Повідомлень: 7731 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1165 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 09:56 rjkz написав: Ой+ написав: rjkz написав: Все думают, что что-то будет. Все думают, что что-то будет.

З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу. З 65 років може бути соціальна пенсія навіть без стажу.



Не факт.

И Ваш ответ демонстрирует, насколько большинство форумчан, не говоря про остальных людей, далеки от понимания как функционирует ПФУ и в какой он ж0пе.

ЗЫ: если я-бы нашел первую трудовую, которую оформил еще до вуза, то стаж учебы пошел-бы в учет. Тогда уже имеющийся стаж в Украине почти 30 лет.

И что я-бы имел с него? Нечто близкое к 70 долларам? Это больще чем ноль?

Нафиг надо.

Да и ПФУ если не дадут обанкротится, то будет дотироваться из бюджета для поддержания иллюзии, что в Украине есть пенсионная система. Не факт.И Ваш ответ демонстрирует, насколько большинство форумчан, не говоря про остальных людей, далеки от понимания как функционирует ПФУ и в какой он ж0пе.ЗЫ: если я-бы нашел первую трудовую, которую оформил еще до вуза, то стаж учебы пошел-бы в учет. Тогда уже имеющийся стаж в Украине почти 30 лет.И что я-бы имел с него? Нечто близкое к 70 долларам? Это больще чем ноль?Нафиг надо.Да и ПФУ если не дадут обанкротится, то будет дотироваться из бюджета для поддержания иллюзии, что в Украине есть пенсионная система.

Я написав, що може, а не буде обов'язково. Вище постом правильно зазначили, що враховується на члена сім'ї, тому бажано не мати сім'ї, або обом бути без стажу і доходу . Ну це для тих, для кого це проблема стаж.

Навчання до 2004 і так зараховують в стаж, після тільки при умові сплати внесків.

Крім самої пенсії статус пенсіонера, це і право на субсидії і ще якісь дрібниці, типу проїзду громадським транспортом наразі.

Ну то що пенсії зазвичай невеличкі і що ПФУ на дотаціях, то я не заперечував. І що в перспективі хіба гірше, в тому числі і через крупномасштабну еміграцію, також ні. Я написав, що може, а не буде обов'язково. Вище постом правильно зазначили, що враховується на члена сім'ї, тому бажано не мати сім'ї, або обом бути без стажу і доходу. Ну це для тих, для кого це проблема стаж.Навчання до 2004 і так зараховують в стаж, після тільки при умові сплати внесків.Крім самої пенсії статус пенсіонера, це і право на субсидії і ще якісь дрібниці, типу проїзду громадським транспортом наразі.Ну то що пенсії зазвичай невеличкі і що ПФУ на дотаціях, то я не заперечував. І що в перспективі хіба гірше, в тому числі і через крупномасштабну еміграцію, також ні. Ой+

Повідомлень: 5877 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 903 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 10:05 San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

видно, яка тема близька багатьом форумчанам



а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.



а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.



пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців



проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.



але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити. видно, яка тема близька багатьом форумчанама тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовцівпроблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити. Shaman

Повідомлень: 3474 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 10:08 Bolt написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал. Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал.

а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.



й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо Shaman

Повідомлень: 3474 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 10:15 Shaman написав: Bolt написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал. Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал.

а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.



й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо

Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку. 😏

Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. 😉 Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку. 😏Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. 😉 Bolt Повідомлень: 1991 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 10:47 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал. Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия😟 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал.

а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.



й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо

Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку. 😏

Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. 😉 Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку. 😏Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. 😉

про молодий дружний колектив - це мем, який має дуже далеке відношення до реальності.



це ви влаштовуєтесь на такі роботи, бо вам потрібен вільний час для своїх справ. а є багато робот, де треба працювати - й там гроші платять - де менше, де більше, де взагалі чимало - залежить від вашого досвіду.



ви свідомо обрали свій напрямок, але не кажіть, що не можна по-іншому.

можна, але треба дещо змінити в собі про молодий дружний колектив - це мем, який має дуже далеке відношення до реальності.це ви влаштовуєтесь на такі роботи, бо вам потрібен вільний час для своїх справ. а є багато робот, де треба працювати - й там гроші платять - де менше, де більше, де взагалі чимало - залежить від вашого досвіду.ви свідомо обрали свій напрямок, але не кажіть, що не можна по-іншому.можна, але треба дещо змінити в собі Shaman

Повідомлень: 3474 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 766767768769> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless