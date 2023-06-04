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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 10:48
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
[quote="5584032:San"]Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия
6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал.
а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.
й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо
Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.
Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!.
[/quote]
Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.
Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.
Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:00
Bolt написав:
Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. 😉
оплата досвідом
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:01
Faceless написав:
В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років
если обобщить, то поколение рабочего возраста 20-50 лет (т.е. 1973-2003 г.р.) вне в состояние содержать своих родителей, да и себя самих также, при том что детей у этого поколения в разы меньше чем у прошлых
а уж причины толи руки не с того места, толи в голове опилки... но проще всего назначить виновными марсиан
Востаннє редагувалось nekefer
в Нед 04 чер, 2023 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:01
Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав:
а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.
й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо
Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.
Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!.
Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.
Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.
Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп
. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре
бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
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Shaman
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:02
Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав:
Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.
Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.
Та в принципі, я вже як на пенсії маю 20 +к пасивного доходу. Якби дітей прилаштувати, бо тягнуть соки(на освіту тільки ~7к /міс) , то в своєму селі мені того було би більш ніж достатньо..
Востаннє редагувалось Bolt
в Нед 04 чер, 2023 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:04
Shaman написав:
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка? или предлагаете скирдовать баксы под матрац?
1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:06
Shaman написав:
бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
Чого писати очевидне. Проте, закладена в нас ідея трирівневої системи, сама по собі, мабуть, оптимальна, повністю відмовлятися від солідарної складової, думаю, не варто, але так - навіть запровадження ще одного рівня, накопичувальної, зараз просто нереальне. І це взагалі проект на десятиріччя
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:11
nekefer написав: Shaman написав:
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка
? или предлагаете скирдовать баксы
под матрац?
1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль
це й є питання.
поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти
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Shaman
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:17
Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав:
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка
? или предлагаете скирдовать баксы
под матрац?
1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль
це й є питання.
поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти
матрац даже в баксах не вариант, за 20 лет покупательная способность обесценивается кратно
в любом случае это индивидуальные возможности, на институциональном уровне ни один частный пенсионный фонд не сможет инвестировать под матрац или в однушки под сдачи
человек порочное существо, в своей массе не может это делать индивидуально, человеку нужны институты, которые сделают это за него
лучшие частные локальные пенсионные фонды инвестируют в овгз уже много лет, если грубо это эквивалентно солидарной системе, будут платить пока государство не объявит дефолт
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nekefer
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