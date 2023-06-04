Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 766767768769 Додано: Нед 04 чер, 2023 10:48 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: [quote="5584032:San"]Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь [quote="5584032:San"]и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия 6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал. Ну это ещё жирно. У мну маманя около 35 лет конструктором отработала 4 к пенсия6-7к это кто уде при Украине на более-менее приличной работе поработал.

а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.



й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо

Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.

Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. [/quote]



Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.

Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.



Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!.[/quote]Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре Faceless

Модератор Повідомлень: 33126 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 11:00 Bolt написав: Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. 😉 Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. 😉

оплата досвідом оплата досвідом flyman

Повідомлень: 31478 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 11:01 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років

если обобщить, то поколение рабочего возраста 20-50 лет (т.е. 1973-2003 г.р.) вне в состояние содержать своих родителей, да и себя самих также, при том что детей у этого поколения в разы меньше чем у прошлых

а уж причины толи руки не с того места, толи в голове опилки... но проще всего назначить виновными марсиан если обобщить, то поколение рабочего возраста 20-50 лет (т.е. 1973-2003 г.р.) вне в состояние содержать своих родителей, да и себя самих также, при том что детей у этого поколения в разы меньше чем у прошлыха уж причины толи руки не с того места, толи в голове опилки... но проще всего назначить виновными марсиан Востаннє редагувалось nekefer в Нед 04 чер, 2023 11:01, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 480 З нами з: 24.10.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 11:01 Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав: а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.



й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо а ви навіть не сплачували стільки грошей, щоб вашій матері платили пенсію. платили умовно з моїх грошей.й це яскравий приклад - ви пенсію виплатить, але щоб особисто я не платив. отак й живемо

Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.

Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!.



Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.

Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.



Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре

бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?



єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. Shaman

Повідомлень: 3474 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 11:02 Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав:

Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.

Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.



Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.

Та в принципі, я вже як на пенсії маю 20 +к пасивного доходу. Якби дітей прилаштувати, бо тягнуть соки(на освіту тільки ~7к /міс) , то в своєму селі мені того було би більш ніж достатньо.. Та в принципі, я вже як на пенсії маю 20 +к пасивного доходу. Якби дітей прилаштувати, бо тягнуть соки(на освіту тільки ~7к /міс) , то в своєму селі мені того було би більш ніж достатньо.. Востаннє редагувалось Bolt в Нед 04 чер, 2023 11:04, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 1991 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 11:04 Shaman написав: єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.

каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка? или предлагаете скирдовать баксы под матрац?

1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка? или предлагаете скирдовать баксы под матрац?1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль nekefer

Повідомлень: 480 З нами з: 24.10.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 11:06 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?



єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.

Чого писати очевидне. Проте, закладена в нас ідея трирівневої системи, сама по собі, мабуть, оптимальна, повністю відмовлятися від солідарної складової, думаю, не варто, але так - навіть запровадження ще одного рівня, накопичувальної, зараз просто нереальне. І це взагалі проект на десятиріччя Чого писати очевидне. Проте, закладена в нас ідея трирівневої системи, сама по собі, мабуть, оптимальна, повністю відмовлятися від солідарної складової, думаю, не варто, але так - навіть запровадження ще одного рівня, накопичувальної, зараз просто нереальне. І це взагалі проект на десятиріччя Faceless

Модератор Повідомлень: 33126 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 11:11 nekefer написав: Shaman написав: єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.

каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка? или предлагаете скирдовать баксы под матрац?

1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль каким образом может существовать накопительная система? или предлагаетепод матрац?1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль

це й є питання.



поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти це й є питання.поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти Shaman

Повідомлень: 3474 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 11:17 Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав: єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.

каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка? или предлагаете скирдовать баксы под матрац?

1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль каким образом может существовать накопительная система? или предлагаетепод матрац?1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль

це й є питання.



поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти це й є питання.поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти

матрац даже в баксах не вариант, за 20 лет покупательная способность обесценивается кратно

в любом случае это индивидуальные возможности, на институциональном уровне ни один частный пенсионный фонд не сможет инвестировать под матрац или в однушки под сдачи

человек порочное существо, в своей массе не может это делать индивидуально, человеку нужны институты, которые сделают это за него

лучшие частные локальные пенсионные фонды инвестируют в овгз уже много лет, если грубо это эквивалентно солидарной системе, будут платить пока государство не объявит дефолт матрац даже в баксах не вариант, за 20 лет покупательная способность обесценивается кратнов любом случае это индивидуальные возможности, на институциональном уровне ни один частный пенсионный фонд не сможет инвестировать под матрац или в однушки под сдачичеловек порочное существо, в своей массе не может это делать индивидуально, человеку нужны институты, которые сделают это за неголучшие частные локальные пенсионные фонды инвестируют в овгз уже много лет, если грубо это эквивалентно солидарной системе, будут платить пока государство не объявит дефолт nekefer

Повідомлень: 480 З нами з: 24.10.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 766767768769 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор