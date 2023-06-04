Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:Хотілося б більше читати про еміграцію/заробітчанство, а не проблеми/перспективи України.
Тут начебто вже дорослі люди які давно для себе закрили питання по Україні.
та так закрили, що вже роками не мусолять, як в Україні погано.
а що вас зараз цікавить - як поїхати на заробітки?
про це не напишуть - питайте в ПП в тих, хто зміг
чи як потрапити в Штати? - про це теж не пишуть, радять дивитися відео
akurt зовсім безкоштовно порадить, що робити в Туреччині - коли зможете туди потрапити (дивись вище)
чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...
хоча чому - за пенсією - в Польшу, якщо немає ніякого досвіду - то в США (там навчать за рахунок роботодавця), щоб мандрувати світом - треба в Туреччину потрапити. в Німеччині - нудно, надто правил багато, які виконувати!!! треба.
Shaman написав:бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує? єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
В солідарній системі пенсію потрібно складати з 3 частин. Мінімалку в принципі і зараз всім хто має підстави гарантують, навіть якщо не вистачає, друга частина повинна відображати внесок самої людини, але без всяких блатних законів про пожиттєве утримання типа як суддям, які взагалі недоречні при солідарній системі. Знову ж таки розриви у 100 разів не знаю чи десь взагалі на планеті існують. А третю частину, на мій погляд, доцільно дати можливість нащадкам чи кому завгодно адресно перераховувати кому хочуть. Щось подібне і створили:
Якщо благодійна пожертва робиться персоналізовано, то в платіжній інструкції зазначається інформація про конкретного пенсіонера, якому йде допомога: Такий пенсіонер отримає до своєї пенсії 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% від суми пожертви розподілять між пенсіонерами з найнижчими пенсіями в солідарній системі. https://kadrovik.isu.net.ua/news/557933 ... yty-vnesok
Але це має бути на поверх ЄСВ, а в числі ЄСВ чи чого там ще. І тоді з одного боку, якщо виростили свідомих громадян, які заробляють і на себе і на податки, отримуйте подяку. З другого боку не буде відказувати на погану владу, якщо виявиться, що власні нащадки збоку від сплати внесків.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 04 чер, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Та в принципі, я вже як на пенсії маю 20 +к пасивного доходу. Якби дітей прилаштувати, бо тягнуть соки(на освіту тільки ~7к /міс) , то в своєму селі мені того було би більш ніж достатньо..
Bolt написав:Та в принципі, я вже як на пенсії маю 20 +к пасивного доходу. Якби дітей прилаштувати, бо тягнуть соки(на освіту тільки ~7к /міс) , то в своєму селі мені того було би більш ніж достатньо..
San написав:Starikan и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
видно, яка тема близька багатьом форумчанам
а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.
а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.
пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців
проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.
але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити.
Наши зарплаты не особо рассчитаны на дополнительные отчисления. Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?