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#<1 ... 767768769770 Додано: Нед 04 чер, 2023 13:06 Grand Touring написав: Хотілося б більше читати про еміграцію/заробітчанство, а не проблеми/перспективи України.



Тут начебто вже дорослі люди які давно для себе закрили питання по Україні. Хотілося б більше читати про еміграцію/заробітчанство, а не проблеми/перспективи України.Тут начебто вже дорослі люди які давно для себе закрили питання по Україні.

та так закрили, що вже роками не мусолять, як в Україні погано.



а що вас зараз цікавить - як поїхати на заробітки?



про це не напишуть - питайте в ПП в тих, хто зміг



чи як потрапити в Штати? - про це теж не пишуть, радять дивитися відео



akurt зовсім безкоштовно порадить, що робити в Туреччині - коли зможете туди потрапити (дивись вище)



чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...



хоча чому - за пенсією - в Польшу, якщо немає ніякого досвіду - то в США (там навчать за рахунок роботодавця), щоб мандрувати світом - треба в Туреччину потрапити. в Німеччині - нудно, надто правил багато, які виконувати!!! треба. та так закрили, що вже роками не мусолять, як в Україні погано.а що вас зараз цікавить - як поїхати на заробітки?про це не напишуть - питайте в ПП в тих, хто змігчи як потрапити в Штати? - про це теж не пишуть, радять дивитися відеозовсім безкоштовно порадить, що робити в Туреччині - коли зможете туди потрапити (дивись вище)чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапилиот тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...хоча чому - за пенсією - в Польшу, якщо немає ніякого досвіду - то в США (там навчать за рахунок роботодавця), щоб мандрувати світом - треба в Туреччину потрапити. в Німеччині - нудно, надто правил багато, які виконувати!!! треба. Shaman

Повідомлень: 3479 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 13:26 Shaman написав:

а що вас зараз цікавить - як поїхати на заробітки?



а що вас зараз цікавить - як поїхати на заробітки? я зараз лежу на березі океану. Цікавить як отримати польску пенсію нічого не змінючи в житті. я зараз лежу на березі океану. Цікавить як отримати польску пенсію нічого не змінючи в житті. Grand Touring Повідомлень: 1089 З нами з: 23.03.20 Подякував: 356 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 13:30 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?

єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.

В солідарній системі пенсію потрібно складати з 3 частин. Мінімалку в принципі і зараз всім хто має підстави гарантують, навіть якщо не вистачає, друга частина повинна відображати внесок самої людини, але без всяких блатних законів про пожиттєве утримання типа як суддям, які взагалі недоречні при солідарній системі.

Знову ж таки розриви у 100 разів не знаю чи десь взагалі на планеті існують. А третю частину, на мій погляд, доцільно дати можливість нащадкам чи кому завгодно адресно перераховувати кому хочуть. Щось подібне і створили:



Такий пенсіонер отримає до своєї пенсії 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% від суми пожертви розподілять між пенсіонерами з найнижчими пенсіями в солідарній системі. https://kadrovik.isu.net.ua/news/557933 ... yty-vnesok Якщо благодійна пожертва робиться персоналізовано, то в платіжній інструкції зазначається інформація про конкретного пенсіонера, якому йде допомога:Такий пенсіонер отримає до своєї пенсії 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% від суми пожертви розподілять між пенсіонерами з найнижчими пенсіями в солідарній системі.

Але це має бути на поверх ЄСВ, а в числі ЄСВ чи чого там ще. І тоді з одного боку, якщо виростили свідомих громадян, які заробляють і на себе і на податки, отримуйте подяку. З другого боку не буде відказувати на погану владу, якщо виявиться, що власні нащадки збоку від сплати внесків. В солідарній системі пенсію потрібно складати з 3 частин. Мінімалку в принципі і зараз всім хто має підстави гарантують, навіть якщо не вистачає, друга частина повинна відображати внесок самої людини, але без всяких блатних законів про пожиттєве утримання типа як суддям, які взагалі недоречні при солідарній системі.Знову ж таки розриви у 100 разів не знаю чи десь взагалі на планеті існують. А третю частину, на мій погляд, доцільно дати можливість нащадкам чи кому завгодно адресно перераховувати кому хочуть. Щось подібне і створили:Але це має бути на поверх ЄСВ, а в числі ЄСВ чи чого там ще. І тоді з одного боку, якщо виростили свідомих громадян, які заробляють і на себе і на податки, отримуйте подяку. З другого боку не буде відказувати на погану владу, якщо виявиться, що власні нащадки збоку від сплати внесків. Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 04 чер, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз. Ой+

Повідомлень: 5879 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 903 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 13:30 До речі, пенсія по старості в Канаді, якщо просто прожити 10 років в якості рнзидента і ніде не працювати складе 150 кад. Не вистачить навіть на патрони відбиватися від вовків у лісі. Grand Touring Повідомлень: 1089 З нами з: 23.03.20 Подякував: 356 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 14:03 Bolt написав: Та в принципі, я вже як на пенсії маю 20 +к пасивного доходу. Якби дітей прилаштувати, бо тягнуть соки(на освіту тільки ~7к /міс) , то в своєму селі мені того було би більш ніж достатньо.. Та в принципі, я вже як на пенсії маю 20 +к пасивного доходу. Якби дітей прилаштувати, бо тягнуть соки(на освіту тільки ~7к /міс) , то в своєму селі мені того було би більш ніж достатньо..

а що діти маленькі, чи вже з паспортами? а що діти маленькі, чи вже з паспортами? flyman

Повідомлень: 31483 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 15:03 flyman написав: Bolt написав: Та в принципі, я вже як на пенсії маю 20 +к пасивного доходу. Якби дітей прилаштувати, бо тягнуть соки(на освіту тільки ~7к /міс) , то в своєму селі мені того було би більш ніж достатньо.. Та в принципі, я вже як на пенсії маю 20 +к пасивного доходу. Якби дітей прилаштувати, бо тягнуть соки(на освіту тільки ~7к /міс) , то в своєму селі мені того було би більш ніж достатньо..

а що діти маленькі, чи вже з паспортами? а що діти маленькі, чи вже з паспортами?

Распорти зараз 14-ти років дають. Распорти зараз 14-ти років дають. Bolt Повідомлень: 1998 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 15:04 Grand Touring написав: Shaman написав:

а що вас зараз цікавить - як поїхати на заробітки?



а що вас зараз цікавить - як поїхати на заробітки? я зараз лежу на березі океану. Цікавить як отримати польску пенсію нічого не змінючи в житті. я зараз лежу на березі океану. Цікавить як отримати польску пенсію нічого не змінючи в житті.

так як почитати, тут більшість або на березі океану, або тільки вийшла з літака по дорозі на океан.



й всіх на тому березі турбує вартість еенергії для населення та розмір пенсій в Україні так як почитати, тут більшість або на березі океану, або тільки вийшла з літака по дорозі на океан.й всіх на тому березі турбує вартість еенергії для населення та розмір пенсій в Україні Shaman

Повідомлень: 3479 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 16:47 Shaman



Grand Touring Повідомлень: 1089 З нами з: 23.03.20 Подякував: 356 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 17:00 Grand Touring написав: Shaman





може тоді вже відразу пам'ятник - ну хоча б з піску? може тоді вже відразу пам'ятник - ну хоча б з піску? Shaman

Повідомлень: 3479 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 17:11 Shaman написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

видно, яка тема близька багатьом форумчанам



а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.



а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.



пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців



проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.



але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити. видно, яка тема близька багатьом форумчанама тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовцівпроблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити.

Наши зарплаты не особо рассчитаны на дополнительные отчисления. Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше? Наши зарплаты не особо рассчитаны на дополнительные отчисления. Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше? ЛАД 2 Повідомлень: 24649 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 767768769770 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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