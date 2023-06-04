Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 769770771772> Додано: Нед 04 чер, 2023 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема... чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...

З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а, який сидить у Києві і ніде не бував.

Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду. З об'єктивним порівнянням пагано тільки у, який сидить у Києві і ніде не бував.Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду. BIGor

Повідомлень: 7734 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1165 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 17:49 BIGor написав: Shaman написав: чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема... чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...

З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а, який сидить у Києві і ніде не бував.

Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду. З об'єктивним порівнянням пагано тільки у, який сидить у Києві і ніде не бував.Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.

Бігор, як там сьогоднішній двіж опозиції в Ва-ві?! 😎

Пролетить панда кульгавого і Пінокіо на осінніх виборах? Файний пістон пшиглупу Дуді вставили америкоси за Lex Tusk?! Бігор, як там сьогоднішній двіж опозиції в Ва-ві?! 😎Пролетить панда кульгавого і Пінокіо на осінніх виборах? Файний пістон пшиглупу Дуді вставили америкоси за Lex Tusk?! Bolt Повідомлень: 2002 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 17:58 San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.

Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума. У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума. Starikan 2 Повідомлень: 19452 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2501 раз. Подякували: 3085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 18:11 Starikan написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.

Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума. У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

й в країнах з високими пенсіями не завжди прийнято допомагати батькам... й в країнах з високими пенсіями не завжди прийнято допомагати батькам... Shaman

Повідомлень: 3483 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 18:15 BIGor написав: Shaman написав: чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема... чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...

З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а, який сидить у Києві і ніде не бував.

Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду. З об'єктивним порівнянням пагано тільки у, який сидить у Києві і ніде не бував.Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.

з Києвом в черговий раз помилився - буває



а де було об'єктивне порівняння - США +/-, Канада +/-, Німеччина +/-, Польща -/-

напевне щось пропустив.



й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть... з Києвом в черговий раз помилився - буваєа де було об'єктивне порівняння - США +/-, Канада +/-, Німеччина +/-, Польща -/-напевне щось пропустив.й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть... Shaman

Повідомлень: 3483 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 18:19 ЛАД написав: Shaman написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

видно, яка тема близька багатьом форумчанам



а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.



а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.



пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців



проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.



але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити. видно, яка тема близька багатьом форумчанама тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовцівпроблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити.

Наши зарплаты не особо рассчитаны на дополнительные отчисления. Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше? Наши зарплаты не особо рассчитаны на дополнительные отчисления. Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?

по перше - наші - це чиї?



по друге, чуда не буде - немає зп - немає пенсії. чи назвіть країни де було інакше?

Китай, Південна Корея - що там було з пенсіями, доки вони розвивалися? по перше - наші - це чиї?по друге, чуда не буде - немає зп - немає пенсії. чи назвіть країни де було інакше?Китай, Південна Корея - що там було з пенсіями, доки вони розвивалися? Shaman

Повідомлень: 3483 З нами з: 29.09.19 Подякував: 441 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 18:29 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше? Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?

В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис). Більше даних немає (не оприлюднено). В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис). Більше даних немає (не оприлюднено). Faceless

Модератор Повідомлень: 33131 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 18:56 Starikan написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.

Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума. У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

Цікаво, що обговорення почалося з того, що однією з причин еміграції є потенційна пенсія в розмірі 70 дол. США. Цікаво, що обговорення почалося з того, що однією з причин еміграції є потенційна пенсія в розмірі 70 дол. США. BIGor

Повідомлень: 7734 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1165 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 19:01 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема... чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...

З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а, який сидить у Києві і ніде не бував.

Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду. З об'єктивним порівнянням пагано тільки у, який сидить у Києві і ніде не бував.Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.

з Києвом в черговий раз помилився - буває



а де було об'єктивне порівняння - США +/-, Канада +/-, Німеччина +/-, Польща -/-

напевне щось пропустив.



й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть... з Києвом в черговий раз помилився - буваєа де було об'єктивне порівняння - США +/-, Канада +/-, Німеччина +/-, Польща -/-напевне щось пропустив.й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть...

Ти придурюєшся? Нащо мені щось про Канаду писати? Я написав порівняння Польщі і України. Якщо тобі мало, поживи в Канаді, США, Німеччині, Польщі - і напиши своє об'єктивне враження, замість того щоб засирати своїм недоречним і суб'єктивним флудом гілку про еміграцію. Ти придурюєшся? Нащо мені щось про Канаду писати? Я написав порівняння Польщі і України. Якщо тобі мало, поживи в Канаді, США, Німеччині, Польщі - і напиши своє об'єктивне враження, замість того щоб засирати своїм недоречним і суб'єктивним флудом гілку про еміграцію. BIGor

Повідомлень: 7734 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1165 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 20:33 BIGor написав: Starikan написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.

Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума. У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

Цікаво, що обговорення почалося з того, що однією з причин еміграції є потенційна пенсія в розмірі 70 дол. США. Цікаво, що обговорення почалося з того, що однією з причин еміграції є потенційна пенсія в розмірі 70 дол. США.

У меня наверное будет побольше 70 евро, но предполагаю, что лишь поначалу.

Постепенно ее сожрёт инфляция, ведь подымать если и будут, то в основном минималку.

Наглядный пример у меня просто перед глазами. Лет 10-12 назад пенсия матери была больше, чем ее младшей сестры примерно на 35-40%, сейчас уже на 10-15%.

Четверть разницы походу слопали мыши. У меня наверное будет побольше 70 евро, но предполагаю, что лишь поначалу.Постепенно ее сожрёт инфляция, ведь подымать если и будут, то в основном минималку.Наглядный пример у меня просто перед глазами. Лет 10-12 назад пенсия матери была больше, чем ее младшей сестры примерно на 35-40%, сейчас уже на 10-15%.Четверть разницы походу слопали мыши. antey1969 1

Повідомлень: 11923 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1657 раз. Подякували: 3555 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 769770771772> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням ihorkyiv,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: BIGor Клиент_ і 6 гостейМодератори: Faceless