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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 769770771772>
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 17:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...

З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а, який сидить у Києві і ніде не бував. :mrgreen:
Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 17:49

  BIGor написав:
  Shaman написав:чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...

З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а, який сидить у Києві і ніде не бував. :mrgreen:
Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.

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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 17:58

  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:11

  Starikan написав:
  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

й в країнах з високими пенсіями не завжди прийнято допомагати батькам...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:15

  BIGor написав:
  Shaman написав:чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...

З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а, який сидить у Києві і ніде не бував. :mrgreen:
Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.

з Києвом в черговий раз помилився - буває ;)

а де було об'єктивне порівняння - США +/-, Канада +/-, Німеччина +/-, Польща -/- :D
напевне щось пропустив.

й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

видно, яка тема близька багатьом форумчанам :D

а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.

а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.

пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців

проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.

але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити.

Наши зарплаты не особо рассчитаны на дополнительные отчисления. Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?

по перше - наші - це чиї?

по друге, чуда не буде - немає зп - немає пенсії. чи назвіть країни де було інакше?
Китай, Південна Корея - що там було з пенсіями, доки вони розвивалися?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?

В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис). Більше даних немає (не оприлюднено).
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:56

  Starikan написав:
  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

Цікаво, що обговорення почалося з того, що однією з причин еміграції є потенційна пенсія в розмірі 70 дол. США.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:01

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...

З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а, який сидить у Києві і ніде не бував. :mrgreen:
Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.

з Києвом в черговий раз помилився - буває ;)

а де було об'єктивне порівняння - США +/-, Канада +/-, Німеччина +/-, Польща -/- :D
напевне щось пропустив.

й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть...

Ти придурюєшся? Нащо мені щось про Канаду писати? Я написав порівняння Польщі і України. Якщо тобі мало, поживи в Канаді, США, Німеччині, Польщі - і напиши своє об'єктивне враження, замість того щоб засирати своїм недоречним і суб'єктивним флудом гілку про еміграцію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:33

  BIGor написав:
  Starikan написав:
  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

Цікаво, що обговорення почалося з того, що однією з причин еміграції є потенційна пенсія в розмірі 70 дол. США.

У меня наверное будет побольше 70 евро, но предполагаю, что лишь поначалу.
Постепенно ее сожрёт инфляция, ведь подымать если и будут, то в основном минималку.
Наглядный пример у меня просто перед глазами. Лет 10-12 назад пенсия матери была больше, чем ее младшей сестры примерно на 35-40%, сейчас уже на 10-15%.
Четверть разницы походу слопали мыши.
antey1969
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