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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 17:41
Shaman написав:
чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...
З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а
, який сидить у Києві і ніде не бував.
Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 17:49
BIGor написав: Shaman написав:
чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...
З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а
, який сидить у Києві і ніде не бував.
Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.
Бігор, як там сьогоднішній двіж опозиції в Ва-ві?! 😎
Пролетить панда кульгавого і Пінокіо на осінніх виборах? Файний пістон пшиглупу Дуді вставили америкоси за Lex Tusk?!
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Додано: Нед 04 чер, 2023 17:58
San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 18:11
Starikan написав: San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.
й в країнах з високими пенсіями не завжди прийнято допомагати батькам...
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Додано: Нед 04 чер, 2023 18:15
BIGor написав: Shaman написав:
чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...
З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а
, який сидить у Києві і ніде не бував.
Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.
з Києвом в черговий раз помилився - буває
а де було об'єктивне порівняння - США +/-, Канада +/-, Німеччина +/-, Польща -/-
напевне щось пропустив.
й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть...
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Додано: Нед 04 чер, 2023 18:19
ЛАД написав: Shaman написав: San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
видно, яка тема близька багатьом форумчанам
а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.
а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.
пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців
проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.
але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити.
Наши зарплаты не особо рассчитаны на дополнительные отчисления. Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?
по перше - наші - це чиї?
по друге, чуда не буде - немає зп - немає пенсії. чи назвіть країни де було інакше?
Китай, Південна Корея - що там було з пенсіями, доки вони розвивалися?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 18:29
ЛАД написав:
Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?
В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис). Більше даних немає (не оприлюднено).
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Додано: Нед 04 чер, 2023 18:56
Starikan написав: San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.
Цікаво, що обговорення почалося з того, що однією з причин еміграції є потенційна пенсія в розмірі 70 дол. США.
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BIGor
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Додано: Нед 04 чер, 2023 19:01
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
чи куди краще їхати? це цікавіше - тут думки розійшлися. чисто випадково всі радять саме ту країну, куди потрапили от тільки куди їхати новим мандрівникам все одно не дуже зрозуміло. бо от з об'єктивним порівнянням - проблема...
З об'єктивним порівнянням пагано тільки у Shaman-а
, який сидить у Києві і ніде не бував.
Кожен вибирає собі країну сам, благо зараз всі вміють читати і користуватись інтернетом. А твої домисли тут взагалі схожі на пропаганду.
з Києвом в черговий раз помилився - буває
а де було об'єктивне порівняння - США +/-, Канада +/-, Німеччина +/-, Польща -/-
напевне щось пропустив.
й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть...
Ти придурюєшся? Нащо мені щось про Канаду писати? Я написав порівняння Польщі і України. Якщо тобі мало, поживи в Канаді, США, Німеччині, Польщі - і напиши своє об'єктивне враження, замість того щоб засирати своїм недоречним і суб'єктивним флудом гілку про еміграцію.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:33
BIGor написав: Starikan написав: San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.
Цікаво, що обговорення почалося з того, що однією з причин еміграції є потенційна пенсія в розмірі 70 дол. США.
У меня наверное будет побольше 70 евро, но предполагаю, что лишь поначалу.
Постепенно ее сожрёт инфляция, ведь подымать если и будут, то в основном минималку.
Наглядный пример у меня просто перед глазами. Лет 10-12 назад пенсия матери была больше, чем ее младшей сестры примерно на 35-40%, сейчас уже на 10-15%.
Четверть разницы походу слопали мыши.
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