Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 769770771772 Додано: Нед 04 чер, 2023 21:03 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: .........

Але взагалі емігрувати заради грошей - хибний шлях, бо в рази рівень життя не зросте. Емігрували варто заради чогось іншого. Тоді не буде розчарувань. .........Але взагалі емігрувати заради грошей - хибний шлях, бо в рази рівень життя не зросте.Тоді не буде розчарувань.

Ради чего, например?

На Ваш взгляд. Ради чего, например?На Ваш взгляд.

Клімат, безпека, майбутнє дітей, комфорт життя в певному місті, загальна атмосфера. Хтось закоханий в Італію, хтось мріє про життя на березі теплого моря, комусь важлива екологія і т.п.

Для мене ключовим моментом була майже повна відсутність поваги людей один до одного в Україні. Клімат, безпека, майбутнє дітей, комфорт життя в певному місті, загальна атмосфера. Хтось закоханий в Італію, хтось мріє про життя на березі теплого моря, комусь важлива екологія і т.п.Для мене ключовим моментом була майже повна відсутність поваги людей один до одного в Україні. Gastarbaiter Повідомлень: 2582 З нами з: 26.02.18 Подякував: 625 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 22:15 Shaman написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

видно, яка тема близька багатьом форумчанам



а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.



а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.



пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців



проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.



але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити. видно, яка тема близька багатьом форумчанама тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовцівпроблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - державаМАЄ забезпечити.



эквивалент 10 долларов - это тоже ЩОСЬ.

Пенсионная система везде в мире под риском.

Только в одних странах она уже фсе, в других странах почти фсе, в третьих странах может быть когда нибудь фсе.

Полагаться на один только источник финансирования своей старости - не благоразумно. Диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация, как завещал Биг539.

Это и формы активов и диверсификация по мировой географии. эквивалент 10 долларов - это тоже ЩОСЬ.Пенсионная система везде в мире под риском.Только в одних странах она уже фсе, в других странах почти фсе, в третьих странах может быть когда нибудь фсе.Полагаться на один только источник финансирования своей старости - не благоразумно. Диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация, как завещал Биг539.Это и формы активов и диверсификация по мировой географии. rjkz

Повідомлень: 14715 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7693 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 22:22 Shaman написав: Faceless написав: Bolt написав: Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.

Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!. Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!.



Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.

Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.



Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре

бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?



єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.



Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ.

Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость.

А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка. Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ.Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость.А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка. rjkz

Повідомлень: 14715 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7693 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 22:25 Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав: єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.

каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка? или предлагаете скирдовать баксы под матрац?

1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль каким образом может существовать накопительная система? или предлагаетепод матрац?1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль

це й є питання.



поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти[/quote]



Для тех кто остается в Украине. це й є питання.поки що нічого не пропоную -/quote]Для тех кто остается в Украине. rjkz

Повідомлень: 14715 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7693 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 чер, 2023 22:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Shaman написав: Faceless написав:

Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.

Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.



Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре

бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?



єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку. бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.



Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ.

Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость.

А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка. Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ.Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость.А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка.

Всі ми помремо, і тільки життєдайна еміграція дає шанс Всі ми помремо, і тільки життєдайна еміграція дає шанс Faceless

Модератор Повідомлень: 33131 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 769770771772 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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