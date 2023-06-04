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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 21:03
ЛАД написав: Gastarbaiter написав:
.........
Але взагалі емігрувати заради грошей - хибний шлях, бо в рази рівень життя не зросте. Емігрували варто заради чогось іншого.
Тоді не буде розчарувань.
Ради чего, например?
На Ваш взгляд.
Клімат, безпека, майбутнє дітей, комфорт життя в певному місті, загальна атмосфера. Хтось закоханий в Італію, хтось мріє про життя на березі теплого моря, комусь важлива екологія і т.п.
Для мене ключовим моментом була майже повна відсутність поваги людей один до одного в Україні.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 22:15
Shaman написав: San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
видно, яка тема близька багатьом форумчанам
а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.
а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.
пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців
проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.
але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ
МАЄ забезпечити.
эквивалент 10 долларов - это тоже ЩОСЬ.
Пенсионная система везде в мире под риском.
Только в одних странах она уже фсе, в других странах почти фсе, в третьих странах может быть когда нибудь фсе.
Полагаться на один только источник финансирования своей старости - не благоразумно. Диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация, как завещал Биг539.
Это и формы активов и диверсификация по мировой географии.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 22:22
Shaman написав: Faceless написав: Bolt написав:
Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.
Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!.
Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.
Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.
Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп
. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре
бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ.
Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость.
А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 22:25
Shaman написав: nekefer написав: Shaman написав:
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка
? или предлагаете скирдовать баксы
под матрац?
1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль
це й є питання.
поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти[
/quote]
Для тех кто остается в Украине.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 22:34
rjkz написав: Shaman написав: Faceless написав:
Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.
Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.
Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп
. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре
бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ.
Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость.
А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка.
Всі ми помремо, і тільки життєдайна еміграція дає шанс
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