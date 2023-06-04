RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 769770771772
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:03

  ЛАД написав:
  Gastarbaiter написав:.........
Але взагалі емігрувати заради грошей - хибний шлях, бо в рази рівень життя не зросте. Емігрували варто заради чогось іншого. Тоді не буде розчарувань.

Ради чего, например?
На Ваш взгляд.

Клімат, безпека, майбутнє дітей, комфорт життя в певному місті, загальна атмосфера. Хтось закоханий в Італію, хтось мріє про життя на березі теплого моря, комусь важлива екологія і т.п.
Для мене ключовим моментом була майже повна відсутність поваги людей один до одного в Україні.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2582
З нами з: 26.02.18
Подякував: 625 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:15

  Shaman написав:
  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

видно, яка тема близька багатьом форумчанам :D

а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.

а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.

пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців

проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.

але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити.


эквивалент 10 долларов - это тоже ЩОСЬ.
Пенсионная система везде в мире под риском.
Только в одних странах она уже фсе, в других странах почти фсе, в третьих странах может быть когда нибудь фсе.
Полагаться на один только источник финансирования своей старости - не благоразумно. Диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация, как завещал Биг539.
Это и формы активов и диверсификация по мировой географии.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14715
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7693 раз.
Подякували: 4690 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:22

  Shaman написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку.
Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!.


Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.
Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.

Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре :mrgreen:

бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує? :)

єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.


Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ.
Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость.
А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14715
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7693 раз.
Подякували: 4690 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:25

  Shaman написав:
  nekefer написав:
  Shaman написав:єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.

каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка? или предлагаете скирдовать баксы под матрац?
1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль

це й є питання.

поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти[/quote]

Для тех кто остается в Украине.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14715
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7693 раз.
Подякували: 4690 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:34

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Shaman написав:
  Faceless написав:
Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше.
Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.

Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре :mrgreen:

бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує? :)

єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.


Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ.
Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость.
А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка.

Всі ми помремо, і тільки життєдайна еміграція дає шанс
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33131
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 7745 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 769770771772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, ihorkyiv, Клиент_ і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8292)
04.06.2023 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.