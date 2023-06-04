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Gastarbaiter написав:......... Але взагалі емігрувати заради грошей - хибний шлях, бо в рази рівень життя не зросте. Емігрували варто заради чогось іншого. Тоді не буде розчарувань.
Ради чего, например? На Ваш взгляд.
Клімат, безпека, майбутнє дітей, комфорт життя в певному місті, загальна атмосфера. Хтось закоханий в Італію, хтось мріє про життя на березі теплого моря, комусь важлива екологія і т.п. Для мене ключовим моментом була майже повна відсутність поваги людей один до одного в Україні.
San написав:Starikan и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
видно, яка тема близька багатьом форумчанам
а тепер питання з *. всі порівнюють, які низькі пенсії в Україні й які високі в інших країнах.
а тепер деталі - а скільки в тих високих пенсіях доля держави, а скільки власних накопичень людини. й раптово виявиться, що висока пенсія тому, що людина все життя скирдувала чималі суми собі на пенсію. а у нас якось навпаки - чим менше людина скирдувала за життя, тим більше жаліється про низьку пенсію.
пенсії від держави в більшості країн - це на їду. окрім держслужбовців
проблема в тому, що немає механізму скирдування, немає приватних пенсійних фондів та таке інше - це проблема багато чого немає. тому скирдують в матрац або під грушу - якраз класичний приклад, коли гроші не працюють й немає інвестицій. все пов'язано.
але немає й культури накопичення грошей, як тут пишуть - держава ЩОСЬ МАЄ забезпечити.
эквивалент 10 долларов - это тоже ЩОСЬ. Пенсионная система везде в мире под риском. Только в одних странах она уже фсе, в других странах почти фсе, в третьих странах может быть когда нибудь фсе. Полагаться на один только источник финансирования своей старости - не благоразумно. Диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация, как завещал Биг539. Это и формы активов и диверсификация по мировой географии.
Bolt написав:Коли машину на облік ставив, двадцаточку в ПФ довелось перерахувати. Не кажучи вже про 7, 5% які стягуються туди ж з послуг мобільного зв'язку. Пи. Си. А, що я зроблю , якщо у нас нас на роботу беруть, як зазначив вчора Бігор тільки в дружні, молодіжні колективи?!.
Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше. Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.
Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре
бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ. Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость. А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка.
Shaman написав:єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
каким образом может существовать накопительная система без успешного локального фондового рынка? или предлагаете скирдовать баксы под матрац? 1000 грн накопленная десять лет назад сейчас не стоит ничего, а за 20 лет вообще превратиться в пыль
це й є питання.
поки що нічого не пропоную - а матрац та нерухомість поки що єдині варіанти[/quote]
Faceless написав: Ну капець, з тої нещасної двадцятки вам тепер типу вклонитися мають? З послуг мобільного ще смішніше. Ну а про роботу - то, як ви до роботи відноситеся, то й не дивно. Отаке замкнуте коло.
Взагалі, непогано тему пенсій підняли, неочікувано. Я власне коли писав про пенсії, не мав мети доводити що в нас щось добре. В нашому ПФ катастрофа вже багато років, і шляху виходу не видно, вже кілька років тому була відповідна тема і я викладав там свої думки, то ж не бачу сенсу ні повторювати та й то оффтоп. Але я хочу звернути увагу, що й розраховувати на пенсії в більшості інших країн, особливо, якщо об'єктивно не наберете там стаж - теж не варто. В тій же Польщі зокрема. Ну, окрім Гастарбайтера - в нього, певен, все буде добре
бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує?
єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
Я много лет и неоднократно писал на разных ветках этого форума еще будучи в Украине, такой вал эмиграции - это катастрофа для ПФУ. Между эмиграцией и проблемами ПФУ - прямая зависимость. А уж для эмигрировавших - это не проблема. Проблема для тех кто остается в Украине. Для пенсионеров, которым платить не с чего и для плательшиков, на которых возрастает нагрузка.
Всі ми помремо, і тільки життєдайна еміграція дає шанс
Shaman написав:я ж кажу - про досвід всі іронізують хоча в ІТ це дуже важливо
отримати досвід - га-га-га а потім - а чому так мало платять? ну й що, що досвіду немає?
отак й живемо.
Я далекий от АЙТИ человек (но знаю секрет, что лаптап выключается той-же кнопкой, что и включается , но тут недавно писали, что в айти надо постоянно учиться.Если это так, то опыт, обретенный в Вашей компании будет уже устаревшим в другой. Или-же с такой позиции можно говорить, что нафига платить - мы вам опытом отслюнявим. Если-же говорить о теме ветки, то давайте как это в том всеми забытом селе СЩА. Во первых, судя по всему отъезд в Харьков отменяется, бывший штатный программмист МС получил оффер. Подробностей пока не знаю, но тут не принято платить меньше, чем было на прощлом месте работы, если говорить об американском бизнесе, а не "русском". Теперь про то, как рассчитываются опытом, вместо денег. Жена этого программиста, работала много лет назад госпитальной медсестрой в НЙ. Много лет не работала - родила и вырастила 2-х детей, сейчас один ребенок в хайскул, второй заканчивает мидл. Но решила, что харэ, пора и поработать опя ть. В госпиталь не пошла, пошла в специализированный медицинский центр. Этой спецификой она никогда не занималась, поэтому проходит обучение. Уже 3 месяца проходит. Но все это время ей оплачивается фуллтайм зарплата, которая будет, когда она начнет работать. А именно, 42.5 доллара в час. За то, что она прищла к ним работать - бонус, несколько куе (не помню, кажется про 3 говорила). То есть, если работодателю нужен работник - он его обучит до необходимого уровня, и в это-же время работник будет получать свою регулярную зп. Звериный лик капитализьма. Это не наш метод, в Украине зарплату опытом выдают. Должен сказать, что это не распространяется на "русский бизнес". И мой пример тому подтверждение. Для работы на моей позиции неплохо-бы иметь лайсенс и 3 сертификата, но это не обязательно. Я уже пару лет работодателю капаю на мозг, чтобы отправил меня на обучение, но того устраивает ситуация без этих бумажек, думаю, что понимает, что если ему это не надо, то мне они понадобятся только чтобы показать другому работодателю. А мне пришлось все изучать методом научного тыка те вещи, которых в Европе нет. Общаюсь со знакомой, которая работает в немного схожей специфике - у них постоянно идут тренинги и обучение. За счет компании. Человеки получают сертификаты и потом за эти сертификаты доплачивают работнику, так как есть подтверждение его квалификации. Но у них чисто американская компания тоже. У меня много "русских" хоть и не все, но они заправляют.
трохи више пожартували, про оплату за роботу досвідом. повторюю - пожартували. але начебто розумна людина скільки разів повторила це в своєму повідомленні? більше схоже, що особистості переважають над суттю. неважливо, що пишуть, важливо хто. як кажуть на Заході - дуже непрофесійно.
тому про оплату досвідом - навіть не коментую - це додумана маячня.
про досвід в ІТ. я правда більше дивлюся на кодерів. так от, сучасні мови програмування доволі складні. навіть не сам синтаксис, а всі ці об'єкти, бібліотеки та інше. щоб все це добре опанувати, потрібні роки, й неважливо в якій компанії ти працюєш - C# чи C Sharp всюди однакові.
до речі, до практиків - на скільки мовах пишуть кодери - спеціалізуються на одній чи є й багатомовні? мої знайомі спеціалізовані.
якщо йде мова про ERP системи - то теж потрібен досвід, як взагалі побудовані ці системи, з яких модулей складаються, як ці модулі між собою пов'язані. тут знання лише мови програмування недостатньо.
а в США всюди так - прийшов куди завгодно - та не вмію, навчіть - й там такі добре, вчись - а ми поки тобі зп будемо платити щось не віриться, бо дуже схоже на комунізм.
більш схоже на правду, коли дивляться на здобувачів, обирають з найбільш досвідом/кваліфікацією - а якщо чогось не знаєш - то навчишся. а інші шукають більш прості вакансії, щоб ту кваліфікацію підняти.
завжди так - або платиш гроші, або методом тика вивчаєш сам. ви ж написали.
я пишу - я своїх працівників навчаю, як виконувати ті чи інші завдання. безкоштовно навчаю, хоча те саме за гроші коштує чимало. це який підхід? не руський/радянський. назвемо - професійний
а у відповідь оце дурнувате руське га-га-га. навіть не знаю, з якого приводу, зазвичай так ржуть бевзі, які самі не здатні нічому навчитись
Ну, давайте так, еще раз - моя ситуация не совсем типична для США, потому что тут "русские" диктуют условия. Еще раз - привел пример двух компаний, там за время обучения платится регулярная зарплата. Поэтому то, что Вы написали - отличает США от Украины, где могут "рассчитываться" набором опыта. Согласен, но не полностью, что много зависит от личности. Почему не полностью - в маленьких компаниях, роль личности имеет значение, в больших, ты песчинка. Поэтому, вроде-бы и хорошо работать в большрй компании на старте - у работодателя больше возможностей обеспечить персонал, но именно в небольших компаниях будут ценить личность, если она того стоит и при возможности удерживать финансовыми инструментами. Если-же компания ценному сотруднику не может предложить ничего кроме посредственной (мягко говоря)зарплаты и опыта - то это никакой работодатель. Я понимаю, что обе стороны "покупают кота в мешке", но надо сразу понимать развитие ситуации. Как работнику так и работодателю. В Украине чаще всего не происходит сущесвенного роста оплаты труда проявивщему себя сверх ожиданий работнику. По крайней мере, мне по роду деятельности приходилось общаться с большим количеством наемных работников из других компаний - картина везде в целом одинаковая. Основным мотивом многих таких работников не менять работодателя - каждый находил...скажем так...неформальные методы увеличения заработка. И тут огромная разница с Болтом. Они отлично работали на работодателя, работодатель, наверное, считал, что тот опыт, который они приобретают, работая в его компании дорогого стоит. Вот они и искали иные возможности. Еще раз. У меня почти 30 лет опыта работы в Украине. Да, в США на порядок меньше. Но есть что с чем сравнивать.
Shaman написав:бо колись декілька раз писав про вади солідарної пенсійної системи - зносили регулярно. - це оффтоп? чи проблема, якої не існує? єдине, що рішення не видно - як перейти з солідарної на накопичувальну системи. особливо коли немає фондового ринку.
В солідарній системі пенсію потрібно складати з 3 частин. Мінімалку в принципі і зараз всім хто має підстави гарантують, навіть якщо не вистачає, друга частина повинна відображати внесок самої людини, але без всяких блатних законів про пожиттєве утримання типа як суддям, які взагалі недоречні при солідарній системі. Знову ж таки розриви у 100 разів не знаю чи десь взагалі на планеті існують. А третю частину, на мій погляд, доцільно дати можливість нащадкам чи кому завгодно адресно перераховувати кому хочуть. Щось подібне і створили:
Якщо благодійна пожертва робиться персоналізовано, то в платіжній інструкції зазначається інформація про конкретного пенсіонера, якому йде допомога: Такий пенсіонер отримає до своєї пенсії 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% від суми пожертви розподілять між пенсіонерами з найнижчими пенсіями в солідарній системі. https://kadrovik.isu.net.ua/news/557933 ... yty-vnesok
Але це має бути на поверх ЄСВ, а в числі ЄСВ чи чого там ще. І тоді з одного боку, якщо виростили свідомих громадян, які заробляють і на себе і на податки, отримуйте подяку. З другого боку не буде відказувати на погану владу, якщо виявиться, що власні нащадки збоку від сплати внесків.
Я не совсем понял про адресную помощь. Я помогал (и в меру сил помогаю) своим пожилым родственникам. То есть, с каждой 1000 гривен, на которые, скажем, я своему пожилому родственнику покупал продукты, надо было кому-то перекинуть 300 грн? А сейчас, когда я перевожу в Украину, скажем, 500 долларов, то еще кому-то должен 150? С какого перепуга?
Shaman написав: а що вас зараз цікавить - як поїхати на заробітки?
я зараз лежу на березі океану. Цікавить як отримати польску пенсію нічого не змінючи в житті.
так як почитати, тут більшість або на березі океану, або тільки вийшла з літака по дорозі на океан.
й всіх на тому березі турбує вартість еенергії для населення та розмір пенсій в Україні
Вас удивляет присутствие ЭМИГРАНТОВ на ветке про ЭМИГРАЦИЮ? Меня удивляет присутствие идейных противников эмиграции на ветке про эмиграцию. Я тоже почти на берегу океана. Сегодня пасмурно, на прошлой неделе была чудестная погода, и официально открылся пляжный сезон. Не купались, но маленький пикник на берегу устроили. Пенсия в Украине меня волнует чисто как явление. Я ее получать не буду, но это не мешает мне иметь свое мнение (основанное, на ОПЫТЕ и знаниях о ПФУ). Можем обсудить теорию Эйнштейна об искривлении световых потоков черными дырами, если вам не интересна тема, означенная в заголовке ветки.
San написав:Starikan и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети. Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.
неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах. Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус. 160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"
Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.
П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто?