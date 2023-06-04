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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 чер, 2023 00:41
Starikan
хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?
п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо
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San
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Додано: Пон 05 чер, 2023 01:25
San написав: Starikan написав: San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.
неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах.
Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус.
160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"
Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.
П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто?
У меня много соседей-пенсионеров, у многих авто. Некоторые, находясь на пенсии, покупают новые машины. У некоторых несколько объектов недвижимости. У кого-то квартира в НЙ и дом во Флориде (это очень распространено), у кого-то дополнительная квартира в ренте в НЙ.
Этот год как-то начался печально - уже 4 человека "ушли".
Недавно "ушел" бывший киевлянин, проработавший в НЙ 30 лет геодезистом.
В гараже стоит его лексус, на улице стоит его сУбару, которую он использовал больше по работе.
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rjkz
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Додано: Пон 05 чер, 2023 01:28
Faceless написав:
Таких один тільки Ейр, і той мовчить
Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука.
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Grand Touring
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Додано: Пон 05 чер, 2023 01:40
Grand Touring написав: Faceless написав:
Таких один тільки Ейр, і той мовчить
Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука.
Сейчас выходные, выйдет на работу и начнутся трудовые будни на форуме.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 01:43
Grand Touring написав: Faceless написав:
Таких один тільки Ейр, і той мовчить
Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука.
Это вряд-ли.
Скорее всего уже собирает вещи.
Опять же, ему нужно напоследок посетить Бельведер и Венскую Оперу, да и вообще, много всего.
Он же в июле возвращается обратно.
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antey1969
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Додано: Пон 05 чер, 2023 01:50
antey1969 написав: Grand Touring написав: Faceless написав:
Таких один тільки Ейр, і той мовчить
Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука.
Это вряд-ли.
Скорее всего уже собирает вещи.
Опять же, ему нужно напоследок посетить Бельведер и Венскую Оперу, да и вообще, много всего.
Он же в июле возвращается обратно.
Они никогда не говорил в июле какого года вернется.
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rjkz
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