Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 770771772773 Додано: Пон 05 чер, 2023 00:41 Starikan

хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?

п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо San

Повідомлень: 33496 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2328 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 01:25 San написав: Starikan написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.

Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума. У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах.

Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус.

160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"



Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.



П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто? неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах.Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус.160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто?





У меня много соседей-пенсионеров, у многих авто. Некоторые, находясь на пенсии, покупают новые машины. У некоторых несколько объектов недвижимости. У кого-то квартира в НЙ и дом во Флориде (это очень распространено), у кого-то дополнительная квартира в ренте в НЙ.

Этот год как-то начался печально - уже 4 человека "ушли".

Недавно "ушел" бывший киевлянин, проработавший в НЙ 30 лет геодезистом.

В гараже стоит его лексус, на улице стоит его сУбару, которую он использовал больше по работе. У меня много соседей-пенсионеров, у многих авто. Некоторые, находясь на пенсии, покупают новые машины. У некоторых несколько объектов недвижимости. У кого-то квартира в НЙ и дом во Флориде (это очень распространено), у кого-то дополнительная квартира в ренте в НЙ.Этот год как-то начался печально - уже 4 человека "ушли".Недавно "ушел" бывший киевлянин, проработавший в НЙ 30 лет геодезистом.В гараже стоит его лексус, на улице стоит его сУбару, которую он использовал больше по работе. rjkz

Повідомлень: 14722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 01:28 Faceless написав: Таких один тільки Ейр, і той мовчить Таких один тільки Ейр, і той мовчить Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука. Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука. Grand Touring Повідомлень: 1091 З нами з: 23.03.20 Подякував: 356 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 01:40 Grand Touring написав: Faceless написав: Таких один тільки Ейр, і той мовчить Таких один тільки Ейр, і той мовчить Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука. Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука.



Сейчас выходные, выйдет на работу и начнутся трудовые будни на форуме. Сейчас выходные, выйдет на работу и начнутся трудовые будни на форуме. rjkz

Повідомлень: 14722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 01:43 Grand Touring написав: Faceless написав: Таких один тільки Ейр, і той мовчить Таких один тільки Ейр, і той мовчить Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука. Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука.

Это вряд-ли.

Скорее всего уже собирает вещи.

Опять же, ему нужно напоследок посетить Бельведер и Венскую Оперу, да и вообще, много всего.

Он же в июле возвращается обратно. Это вряд-ли.Скорее всего уже собирает вещи.Опять же, ему нужно напоследок посетить Бельведер и Венскую Оперу, да и вообще, много всего.Он же в июле возвращается обратно. antey1969 1

Повідомлень: 11924 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1659 раз. Подякували: 3555 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 01:50 antey1969 написав: Grand Touring написав: Faceless написав: Таких один тільки Ейр, і той мовчить Таких один тільки Ейр, і той мовчить Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука. Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука.

Это вряд-ли.

Скорее всего уже собирает вещи.

Опять же, ему нужно напоследок посетить Бельведер и Венскую Оперу, да и вообще, много всего.

Он же в июле возвращается обратно. Это вряд-ли.Скорее всего уже собирает вещи.Опять же, ему нужно напоследок посетить Бельведер и Венскую Оперу, да и вообще, много всего.Он же в июле возвращается обратно.



Они никогда не говорил в июле какого года вернется. Они никогда не говорил в июле какого года вернется. rjkz

Повідомлень: 14722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 770771772773 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless