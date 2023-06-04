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#<1 ... 771772773774 Додано: Пон 05 чер, 2023 05:43 Starikan написав: San написав: Starikan

хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?

п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо

Мне кажется, что вы меня неправильно понимаете. Я не противник эмиграции, в том числе и с целью получить хорошую пенсию.



Я просто пытаюсь объяснить, что пенсионеры в Украине могут жить и на меньшие деньги, чем те, к которым вы привыкли. Для вас и наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты. Кроме того, вы рассматриваете предельный случай одинокого бездетного неработающего пенсионера. Среди моих знакомых и родственников таких нет, всегда присутствует и (или) работа, и (или) помощь детей, и (или) совместное ведение хозяйства пожилой парой, что удешевляет жизнь.

Именно поэтому не хотел бы развивать здесь эту тему. Тем более, что многие здесь не понимают, как начисляется укр.пенсия.



Еще небольшое наблюдение: пенсионеров США на рекламных плакатах и в СМИ всегда изображают бодрыми румяными улыбающимися друг другу старичками. Те, которых я вижу в клиниках, несколько отличаются от этих лучезарных образов, но я не об этом, а о нашей неньке. Там любая статья о пенсиях в СМИ предваряется фото сгорбленной морщинистой бабы-яги с клюкой. Смотреть на это отвратительно. Мне кажется, что вы меня неправильно понимаете. Я не противник эмиграции, в том числе и с целью получить хорошую пенсию.Я просто пытаюсь объяснить, что пенсионеры в Украине могут жить и на меньшие деньги, чем те, к которым вы привыкли. Для вас и наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты. Кроме того, вы рассматриваете предельный случай одинокого бездетного неработающего пенсионера. Среди моих знакомых и родственников таких нет, всегда присутствует и (или) работа, и (или) помощь детей, и (или) совместное ведение хозяйства пожилой парой, что удешевляет жизнь.Именно поэтому не хотел бы развивать здесь эту тему. Тем более, что многие здесь не понимают, как начисляется укр.пенсия.Еще небольшое наблюдение: пенсионеров США на рекламных плакатах и в СМИ всегда изображают бодрыми румяными улыбающимися друг другу старичками. Те, которых я вижу в клиниках, несколько отличаются от этих лучезарных образов, но я не об этом, а о нашей неньке. Там любая статья о пенсиях в СМИ предваряется фото сгорбленной морщинистой бабы-яги с клюкой. Смотреть на это отвратительно.



Понятно, что есть разное.

Но в отношении украинских пенсионеров, тех которых я знал, правильней всего подходит слово "бедность" или "нищета"(такие тоже есть).

Среди американских пенсионеров бедный пенсионер отличается от небедного тем, что он живет на ССАЙ вместо пенсии на фудстемпах, на 8 программе и на медикейде. То есть, ему дают то, что он не очень-то заработал, но ему не дадут голодать, не оставят без медицинской страховки и она будет не хуже, а то и лучше медикера.

В целом, стандарты жизни для пожилых людей в США намного выше, чем в Украине.

Не в сумме дело, а именно в качестве жизни и того, что может американская медицина и чего не может украинская. Лучше этого не знать, но к сожалению пришлось узнать.

Про розовощеких пенсионеров - надо смотреть на возраст.

В прошлом году умер самый пожилой сосед. Да, он уже был на вилчере и с хоуматтендентом, но это последний год, до этого был относительно бодр.

И не стало его в 96 лет.

Для меня первое время было шоком, когда я понял, что средний возраст разницы между реальным возрастом и тем как по украинским меркам выглядит человек составляет примерно 10-15 лет. Понятно, что есть разное.Но в отношении украинских пенсионеров, тех которых я знал, правильней всего подходит слово "бедность" или "нищета"(такие тоже есть).Среди американских пенсионеров бедный пенсионер отличается от небедного тем, что он живет на ССАЙ вместо пенсии на фудстемпах, на 8 программе и на медикейде. То есть, ему дают то, что он не очень-то заработал, но ему не дадут голодать, не оставят без медицинской страховки и она будет не хуже, а то и лучше медикера.В целом, стандарты жизни для пожилых людей в США намного выше, чем в Украине.Не в сумме дело, а именно в качестве жизни и того, что может американская медицина и чего не может украинская. Лучше этого не знать, но к сожалению пришлось узнать.Про розовощеких пенсионеров - надо смотреть на возраст.В прошлом году умер самый пожилой сосед. Да, он уже был на вилчере и с хоуматтендентом, но это последний год, до этого был относительно бодр.И не стало его в 96 лет.Для меня первое время было шоком, когда я понял, что средний возраст разницы между реальным возрастом и тем как по украинским меркам выглядит человек составляет примерно 10-15 лет. rjkz

Повідомлень: 14723 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 771772773774 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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