Starikan написав:San написав:Starikan
хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?
п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо
Мне кажется, что вы меня неправильно понимаете. Я не противник эмиграции, в том числе и с целью получить хорошую пенсию.
Я просто пытаюсь объяснить, что пенсионеры в Украине могут жить и на меньшие деньги, чем те, к которым вы привыкли. Для вас и наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты. Кроме того, вы рассматриваете предельный случай одинокого бездетного неработающего пенсионера. Среди моих знакомых и родственников таких нет, всегда присутствует и (или) работа, и (или) помощь детей, и (или) совместное ведение хозяйства пожилой парой, что удешевляет жизнь.
Именно поэтому не хотел бы развивать здесь эту тему. Тем более, что многие здесь не понимают, как начисляется укр.пенсия.
Еще небольшое наблюдение: пенсионеров США на рекламных плакатах и в СМИ всегда изображают бодрыми румяными улыбающимися друг другу старичками. Те, которых я вижу в клиниках, несколько отличаются от этих лучезарных образов, но я не об этом, а о нашей неньке. Там любая статья о пенсиях в СМИ предваряется фото сгорбленной морщинистой бабы-яги с клюкой. Смотреть на это отвратительно.
Понятно, что есть разное.
Но в отношении украинских пенсионеров, тех которых я знал, правильней всего подходит слово "бедность" или "нищета"(такие тоже есть).
Среди американских пенсионеров бедный пенсионер отличается от небедного тем, что он живет на ССАЙ вместо пенсии на фудстемпах, на 8 программе и на медикейде. То есть, ему дают то, что он не очень-то заработал, но ему не дадут голодать, не оставят без медицинской страховки и она будет не хуже, а то и лучше медикера.
В целом, стандарты жизни для пожилых людей в США намного выше, чем в Украине.
Не в сумме дело, а именно в качестве жизни и того, что может американская медицина и чего не может украинская. Лучше этого не знать, но к сожалению пришлось узнать.
Про розовощеких пенсионеров - надо смотреть на возраст.
В прошлом году умер самый пожилой сосед. Да, он уже был на вилчере и с хоуматтендентом, но это последний год, до этого был относительно бодр.
И не стало его в 96 лет.
Для меня первое время было шоком, когда я понял, что средний возраст разницы между реальным возрастом и тем как по украинским меркам выглядит человек составляет примерно 10-15 лет.