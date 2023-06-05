Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 771772773774775> Додано: Пон 05 чер, 2023 00:41 Starikan

хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?

п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо San

Повідомлень: 33496 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2328 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 01:25 San написав: Starikan написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.

Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума. У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах.

Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус.

160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"



Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.



П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто? неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах.Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус.160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто?





У меня много соседей-пенсионеров, у многих авто. Некоторые, находясь на пенсии, покупают новые машины. У некоторых несколько объектов недвижимости. У кого-то квартира в НЙ и дом во Флориде (это очень распространено), у кого-то дополнительная квартира в ренте в НЙ.

Этот год как-то начался печально - уже 4 человека "ушли".

Недавно "ушел" бывший киевлянин, проработавший в НЙ 30 лет геодезистом.

В гараже стоит его лексус, на улице стоит его сУбару, которую он использовал больше по работе. У меня много соседей-пенсионеров, у многих авто. Некоторые, находясь на пенсии, покупают новые машины. У некоторых несколько объектов недвижимости. У кого-то квартира в НЙ и дом во Флориде (это очень распространено), у кого-то дополнительная квартира в ренте в НЙ.Этот год как-то начался печально - уже 4 человека "ушли".Недавно "ушел" бывший киевлянин, проработавший в НЙ 30 лет геодезистом.В гараже стоит его лексус, на улице стоит его сУбару, которую он использовал больше по работе. rjkz

Повідомлень: 14722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 01:50 antey1969 написав: Grand Touring написав: Faceless написав: Таких один тільки Ейр, і той мовчить Таких один тільки Ейр, і той мовчить Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука. Скорее всего, Эйрмакс в эти дни смотрит в кинотеатрах новый релиз фильма Человека-паука.

Это вряд-ли.

Скорее всего уже собирает вещи.

Опять же, ему нужно напоследок посетить Бельведер и Венскую Оперу, да и вообще, много всего.

Он же в июле возвращается обратно. Это вряд-ли.Скорее всего уже собирает вещи.Опять же, ему нужно напоследок посетить Бельведер и Венскую Оперу, да и вообще, много всего.Он же в июле возвращается обратно.



Они никогда не говорил в июле какого года вернется. Они никогда не говорил в июле какого года вернется. rjkz

Повідомлень: 14722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 03:35 Faceless написав: ЛАД написав: Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше? Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?

В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні ( по Києву - більше 21 тис ). Більше даних немає (не оприлюднено). В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (). Більше даних немає (не оприлюднено).

Ну да.

Благодаря Киеву.

2- место - Донецкая с 15480.

3-е - Киевская обл. - 15152.

4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.

6-е - Николаевская - 14382.

Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.

всё остальное - ниже 13000.

И это, как я понимаю, до уплаты налогов. Ну да.Благодаря Киеву.2- место - Донецкая с 15480.3-е - Киевская обл. - 15152.4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.6-е - Николаевская - 14382.Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.всё остальное - ниже 13000.И это, как я понимаю, до уплаты налогов. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 05 чер, 2023 04:02, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 24661 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 03:38 Shaman написав: .........

по перше - наші - це чиї?



по друге, чуда не буде - немає зп - немає пенсії. чи назвіть країни де було інакше?

Китай, Південна Корея - що там було з пенсіями, доки вони розвивалися? .........по перше - наші - це чиї?по друге, чуда не буде - немає зп - немає пенсії. чи назвіть країни де було інакше?Китай, Південна Корея - що там було з пенсіями, доки вони розвивалися?

Не надоело?

Наши это не Ваша.

Кто-то говорит о чуде?

Простите, но это я говорю о падении экономики (в частности, промышленности). Вы всё время доказываете, что всё "идёт по плану". Не надоело?Наши это не Ваша.Кто-то говорит о чуде?Простите, но это я говорю о падении экономики (в частности, промышленности). Вы всё время доказываете, что всё "идёт по плану". ЛАД 2 Повідомлень: 24661 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 03:52 Shaman написав: ............

й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть... ............й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть...

Это что, основное достоинство страны в том, что граница на выезд открыта?

Надо радоваться, что мы отличаемся этим от Сев. Кореи? Это что, основное достоинство страны в том, что граница на выезд открыта?Надо радоваться, что мы отличаемся этим от Сев. Кореи? ЛАД 2 Повідомлень: 24661 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 04:49 San написав: Starikan

хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?

п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо

Мне кажется, что вы меня неправильно понимаете. Я не противник эмиграции, в том числе и с целью получить хорошую пенсию.



Я просто пытаюсь объяснить, что пенсионеры в Украине могут жить и на меньшие деньги, чем те, к которым вы привыкли. Для вас и наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты. Кроме того, вы рассматриваете предельный случай одинокого бездетного неработающего пенсионера. Среди моих знакомых и родственников таких нет, всегда присутствует и (или) работа, и (или) помощь детей, и (или) совместное ведение хозяйства пожилой парой, что удешевляет жизнь.

Именно поэтому не хотел бы развивать здесь эту тему. Тем более, что многие здесь не понимают, как начисляется укр.пенсия.



Еще небольшое наблюдение: пенсионеров США на рекламных плакатах и в СМИ всегда изображают бодрыми румяными улыбающимися друг другу старичками. Те, которых я вижу в клиниках, несколько отличаются от этих лучезарных образов, но я не об этом, а о нашей неньке. Там любая статья о пенсиях в СМИ предваряется фото сгорбленной морщинистой бабы-яги с клюкой. Смотреть на это отвратительно. Мне кажется, что вы меня неправильно понимаете. Я не противник эмиграции, в том числе и с целью получить хорошую пенсию.Я просто пытаюсь объяснить, что пенсионеры в Украине могут жить и на меньшие деньги, чем те, к которым вы привыкли. Для вас и наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты. Кроме того, вы рассматриваете предельный случай одинокого бездетного неработающего пенсионера. Среди моих знакомых и родственников таких нет, всегда присутствует и (или) работа, и (или) помощь детей, и (или) совместное ведение хозяйства пожилой парой, что удешевляет жизнь.Именно поэтому не хотел бы развивать здесь эту тему. Тем более, что многие здесь не понимают, как начисляется укр.пенсия.Еще небольшое наблюдение: пенсионеров США на рекламных плакатах и в СМИ всегда изображают бодрыми румяными улыбающимися друг другу старичками. Те, которых я вижу в клиниках, несколько отличаются от этих лучезарных образов, но я не об этом, а о нашей неньке. Там любая статья о пенсиях в СМИ предваряется фото сгорбленной морщинистой бабы-яги с клюкой. Смотреть на это отвратительно. Starikan 2 Повідомлень: 19455 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2501 раз. Подякували: 3085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 05:43 Starikan написав: San написав: Starikan

хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?

п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо хотелось бы тоже понять, как укр пенсионеру с 160-190 дол в мес дохода (уверен, что накапливать тут не с чего) сделать операцию на сердце, которая стоила Вам 3000 у.е. , или сделать бесплатно операцию по замене сустава или артерии, или чего там еще Вы и Ваша супруга можете получить от медицины в развитой стране?п.с. извините, что Ваши личные моменты вспомнил, мне кажется, так просто доходчивее. Хотя уверен, что научному сотруднику такие моменты объяснять не надо

Мне кажется, что вы меня неправильно понимаете. Я не противник эмиграции, в том числе и с целью получить хорошую пенсию.



Я просто пытаюсь объяснить, что пенсионеры в Украине могут жить и на меньшие деньги, чем те, к которым вы привыкли. Для вас и наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты. Кроме того, вы рассматриваете предельный случай одинокого бездетного неработающего пенсионера. Среди моих знакомых и родственников таких нет, всегда присутствует и (или) работа, и (или) помощь детей, и (или) совместное ведение хозяйства пожилой парой, что удешевляет жизнь.

Именно поэтому не хотел бы развивать здесь эту тему. Тем более, что многие здесь не понимают, как начисляется укр.пенсия.



Еще небольшое наблюдение: пенсионеров США на рекламных плакатах и в СМИ всегда изображают бодрыми румяными улыбающимися друг другу старичками. Те, которых я вижу в клиниках, несколько отличаются от этих лучезарных образов, но я не об этом, а о нашей неньке. Там любая статья о пенсиях в СМИ предваряется фото сгорбленной морщинистой бабы-яги с клюкой. Смотреть на это отвратительно. Мне кажется, что вы меня неправильно понимаете. Я не противник эмиграции, в том числе и с целью получить хорошую пенсию.Я просто пытаюсь объяснить, что пенсионеры в Украине могут жить и на меньшие деньги, чем те, к которым вы привыкли. Для вас и наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты. Кроме того, вы рассматриваете предельный случай одинокого бездетного неработающего пенсионера. Среди моих знакомых и родственников таких нет, всегда присутствует и (или) работа, и (или) помощь детей, и (или) совместное ведение хозяйства пожилой парой, что удешевляет жизнь.Именно поэтому не хотел бы развивать здесь эту тему. Тем более, что многие здесь не понимают, как начисляется укр.пенсия.Еще небольшое наблюдение: пенсионеров США на рекламных плакатах и в СМИ всегда изображают бодрыми румяными улыбающимися друг другу старичками. Те, которых я вижу в клиниках, несколько отличаются от этих лучезарных образов, но я не об этом, а о нашей неньке. Там любая статья о пенсиях в СМИ предваряется фото сгорбленной морщинистой бабы-яги с клюкой. Смотреть на это отвратительно.



Понятно, что есть разное.

Но в отношении украинских пенсионеров, тех которых я знал, правильней всего подходит слово "бедность" или "нищета"(такие тоже есть).

Среди американских пенсионеров бедный пенсионер отличается от небедного тем, что он живет на ССАЙ вместо пенсии на фудстемпах, на 8 программе и на медикейде. То есть, ему дают то, что он не очень-то заработал, но ему не дадут голодать, не оставят без медицинской страховки и она будет не хуже, а то и лучше медикера.

В целом, стандарты жизни для пожилых людей в США намного выше, чем в Украине.

Не в сумме дело, а именно в качестве жизни и того, что может американская медицина и чего не может украинская. Лучше этого не знать, но к сожалению пришлось узнать.

Про розовощеких пенсионеров - надо смотреть на возраст.

В прошлом году умер самый пожилой сосед. Да, он уже был на вилчере и с хоуматтендентом, но это последний год, до этого был относительно бодр.

И не стало его в 96 лет.

Для меня первое время было шоком, когда я понял, что средний возраст разницы между реальным возрастом и тем как по украинским меркам выглядит человек составляет примерно 10-15 лет. Понятно, что есть разное.Но в отношении украинских пенсионеров, тех которых я знал, правильней всего подходит слово "бедность" или "нищета"(такие тоже есть).Среди американских пенсионеров бедный пенсионер отличается от небедного тем, что он живет на ССАЙ вместо пенсии на фудстемпах, на 8 программе и на медикейде. То есть, ему дают то, что он не очень-то заработал, но ему не дадут голодать, не оставят без медицинской страховки и она будет не хуже, а то и лучше медикера.В целом, стандарты жизни для пожилых людей в США намного выше, чем в Украине.Не в сумме дело, а именно в качестве жизни и того, что может американская медицина и чего не может украинская. Лучше этого не знать, но к сожалению пришлось узнать.Про розовощеких пенсионеров - надо смотреть на возраст.В прошлом году умер самый пожилой сосед. Да, он уже был на вилчере и с хоуматтендентом, но это последний год, до этого был относительно бодр.И не стало его в 96 лет.Для меня первое время было шоком, когда я понял, что средний возраст разницы между реальным возрастом и тем как по украинским меркам выглядит человек составляет примерно 10-15 лет. rjkz

Повідомлень: 14722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 09:46 ЛАД написав: Shaman написав: ............

й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть... ............й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть...

Это что, основное достоинство страны в том, что граница на выезд открыта?

Надо радоваться, что мы отличаемся этим от Сев. Кореи? Это что, основное достоинство страны в том, что граница на выезд открыта?Надо радоваться, что мы отличаемся этим от Сев. Кореи?

цікаво, це спеціально перекручується, чи люди дійсно по собі рівняють?!



малось на увазі, що наприклад, власників паспортів з двоголовою куркою ніде не чекають, й ніяких програм не передбачено цікаво, це спеціально перекручується, чи люди дійсно по собі рівняють?!малось на увазі, що наприклад, власників паспортів з двоголовою куркою ніде не чекають, й ніяких програм не передбачено Shaman

Повідомлень: 3489 З нами з: 29.09.19 Подякував: 442 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 10:09 rjkz написав: Shaman написав: Grand Touring написав: я зараз лежу на березі океану. Цікавить як отримати польску пенсію нічого не змінючи в житті. я зараз лежу на березі океану. Цікавить як отримати польску пенсію нічого не змінючи в житті.

так як почитати, тут більшість або на березі океану, або тільки вийшла з літака по дорозі на океан.



й всіх на тому березі турбує вартість еенергії для населення та розмір пенсій в Україні так як почитати, тут більшість або на березі океану, або тільки вийшла з літака по дорозі на океан.й всіх на тому березі турбує вартість еенергії для населення та розмір пенсій в Україні



Вас удивляет присутствие ЭМИГРАНТОВ на ветке про ЭМИГРАЦИЮ?

Меня удивляет присутствие идейных противников эмиграции на ветке про эмиграцию.

Я тоже почти на берегу океана.

Сегодня пасмурно, на прошлой неделе была чудестная погода, и официально открылся пляжный сезон. Не купались, но маленький пикник на берегу устроили.

Пенсия в Украине меня волнует чисто как явление. Я ее получать не буду, но это не мешает мне иметь свое мнение (основанное, на ОПЫТЕ и знаниях о ПФУ).

Можем обсудить теорию Эйнштейна об искривлении световых потоков черными дырами, если вам не интересна тема, означенная в заголовке ветки. Вас удивляет присутствие ЭМИГРАНТОВ на ветке про ЭМИГРАЦИЮ?Меня удивляет присутствие идейных противников эмиграции на ветке про эмиграцию.Я тоже почти на берегу океана.Сегодня пасмурно, на прошлой неделе была чудестная погода, и официально открылся пляжный сезон. Не купались, но маленький пикник на берегу устроили.Пенсия в Украине меня волнует чисто как явление. Я ее получать не буду, но это не мешает мне иметь свое мнение (основанное, на ОПЫТЕ и знаниях о ПФУ).Можем обсудить теорию Эйнштейна об искривлении световых потоков черными дырами, если вам не интересна тема, означенная в заголовке ветки.

іронія була трохи про інше, но не будемо акцентувати



не володію достатнім рівнем знань для обговорення загальної теорії відносності. гадаю, ви теж



а з приводу еміграції . ви знову мене записали в противники. навпаки, своїх знайомих, які наразі опинилася за кордоном, я агутію залишатися



але є деякі розбіжності - ви постулюєте дві аксіоми

- ті хто залишиться, їх чекає капець-капець

- ті, що емігрують, - чекають молочні ріки



а я вам опоную, що

- не всім є сенс емігрувати

- не всі що емігрують, добре влаштуються. так в США є соціальне житло, фудстемпи та медична страховка - але багато хто не так уявляє еміграцію. й в інших країнах не такий набір соціальних гарантій

- не всі кому добре в Україні, добре влаштуються в еміграції. але ті, хто не зміг чогось досягти в Україні - я певен будуть мати проблеми й за кордоном. бо там не соціалізм нагадаю. всі ваші успішні приклади - це активні люди, які в України непогано почувались.



але чомусь на ці аргументи ваша толерантність випаровується - й ви чіпляєте на мене ярлики іронія була трохи про інше, но не будемо акцентуватине володію достатнім рівнем знань для обговорення загальної теорії відносності. гадаю, ви тежа з приводу еміграції . ви знову мене записали в противники. навпаки, своїх знайомих, які наразі опинилася за кордоном, я агутію залишатисяале є деякі розбіжності - ви постулюєте дві аксіоми- ті хто залишиться, їх чекає капець-капець- ті, що емігрують, - чекають молочні рікиа я вам опоную, що- не всім є сенс емігрувати- не всі що емігрують, добре влаштуються. так в США є соціальне житло, фудстемпи та медична страховка - але багато хто не так уявляє еміграцію. й в інших країнах не такий набір соціальних гарантій- не всі кому добре в Україні, добре влаштуються в еміграції. але ті, хто не зміг чогось досягти в Україні - я певен будуть мати проблеми й за кордоном. бо там не соціалізм нагадаю. всі ваші успішні приклади - це активні люди, які в України непогано почувались.але чомусь на ці аргументи ваша толерантність випаровується - й ви чіпляєте на мене ярлики Shaman

Повідомлень: 3489 З нами з: 29.09.19 Подякував: 442 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 771772773774775> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 7 гостейМодератори: Faceless