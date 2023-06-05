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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 772773774775> Додано: Пон 05 чер, 2023 10:28 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше? Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?

В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні ( по Києву - більше 21 тис ). Більше даних немає (не оприлюднено). В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (). Більше даних немає (не оприлюднено).

Ну да.

Благодаря Киеву.

2- место - Донецкая с 15480.

3-е - Киевская обл. - 15152.

4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.

6-е - Николаевская - 14382.

Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.

всё остальное - ниже 13000.

И это, как я понимаю, до уплаты налогов. Ну да.Благодаря Киеву.2- место - Донецкая с 15480.3-е - Киевская обл. - 15152.4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.6-е - Николаевская - 14382.Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.всё остальное - ниже 13000.И это, как я понимаю, до уплаты налогов. Так, це до податків. Але це і держстат, що бачить тільки офіційні доходи, а ФОП взагалі рахує як на мінімалці Так, це до податків. Але це і держстат, що бачить тільки офіційні доходи, а ФОП взагалі рахує як на мінімалці Faceless

Модератор Повідомлень: 33138 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 10:35 rjkz написав: Ну, давайте так, еще раз - моя ситуация не совсем типична для США, потому что тут "русские" диктуют условия.

Еще раз - привел пример двух компаний, там за время обучения платится регулярная зарплата.

Поэтому то, что Вы написали - отличает США от Украины, где могут "рассчитываться" набором опыта.

Согласен, но не полностью, что много зависит от личности. Почему не полностью - в маленьких компаниях, роль личности имеет значение, в больших, ты песчинка.

Поэтому, вроде-бы и хорошо работать в большрй компании на старте - у работодателя больше возможностей обеспечить персонал, но именно в небольших компаниях будут ценить личность, если она того стоит и при возможности удерживать финансовыми инструментами. Если-же компания ценному сотруднику не может предложить ничего кроме посредственной (мягко говоря)зарплаты и опыта - то это никакой работодатель. Я понимаю, что обе стороны "покупают кота в мешке", но надо сразу понимать развитие ситуации. Как работнику так и работодателю. В Украине чаще всего не происходит сущесвенного роста оплаты труда проявивщему себя сверх ожиданий работнику. По крайней мере, мне по роду деятельности приходилось общаться с большим количеством наемных работников из других компаний - картина везде в целом одинаковая. Основным мотивом многих таких работников не менять работодателя - каждый находил...скажем так...неформальные методы увеличения заработка.

И тут огромная разница с Болтом. Они отлично работали на работодателя, работодатель, наверное, считал, что тот опыт, который они приобретают, работая в его компании дорогого стоит. Вот они и искали иные возможности.

Еще раз.

У меня почти 30 лет опыта работы в Украине.

Да, в США на порядок меньше. Но есть что с чем сравнивать. Ну, давайте так, еще раз - моя ситуация не совсем типична для США, потому что тут "русские" диктуют условия.Еще раз - привел пример двух компаний, там за время обучения платится регулярная зарплата.Поэтому то, что Вы написали - отличает США от Украины, гдеСогласен, но не полностью, что много зависит от личности. Почему не полностью - в маленьких компаниях, роль личности имеет значение, в больших, ты песчинка.Поэтому, вроде-бы и хорошо работать в большрй компании на старте - у работодателя больше возможностей обеспечить персонал, но именно в небольших компаниях будут ценить личность, если она того стоит и при возможности удерживать финансовыми инструментами. Если-же компания ценному сотруднику не может предложить ничего кроме посредственной (мягко говоря)зарплаты и опыта - то это никакой работодатель. Я понимаю, что обе стороны "покупают кота в мешке", но надо сразу понимать развитие ситуации. Как работнику так и работодателю. В Украине чаще всего не происходит сущесвенного роста оплаты труда проявивщему себя сверх ожиданий работнику. По крайней мере, мне по роду деятельности приходилось общаться с большим количеством наемных работников из других компаний - картина везде в целом одинаковая. Основным мотивом многих таких работников не менять работодателя - каждый находил...скажем так...неформальные методы увеличения заработка.И тут огромная разница с Болтом. Они отлично работали на работодателя, работодатель, наверное, считал, что тот опыт, который они приобретают, работая в его компании дорогого стоит. Вот они и искали иные возможности.Еще раз.У меня почти 30 лет опыта работы в Украине.Да, в США на порядок меньше. Но есть что с чем сравнивать.

вибачте, но ви знову повторюєте дурню, яку я вже спростував. про мій особистий приклад, який всіх так зачепив - я додатково намагаюсь вчити людей. ба, більшості це не потрібно - це час витрачати, напрягатися. а меншість вона й так вчиться - просто я можу концентровано розповісти те, що сам вивчав роками.



й 10-15 років тому може й були компанії, які кидають на зп (вам краще знати), але останні років 10 активна людина могла собі знайти нормальну роботу - й таких прикладів вже й не чув. тобто не треба Україну оцінювати на прикладі 90х років. ми ж не оцінюємо США по роках становлення капіталізму



в нас можливо трохи різний підхід - в постачанні й збуті досвід не дуже потрібен, потрібна так звана комерційна жилка - в невеличкому бізнесі. досвід вже знадобиться, коли великі обсяги та складна логістика - як це організовувати.



в економіці/фінансах досвід потрібен. й насправді в невеличких бізнесах ця посада й не дуже потрібна - там власник/директор на пальцях й сам прикине. а от потрібно на великих компаніях, з обсягом продажів від кілька сотень млн грн.



в мене виникли риторичні питання - а як ви платили працівників. в білу, чи як всі в конвертах? виплачувати своїм працівникам достойну нагороду - чи навіщо, все сам робив - робітникам стільки, скільки й інші? а потім - ой, а хто це не платить високу зп? я був обмежений рамками втсановленихрозмірів зп, ви ні, ви власник - чи платили ви самі бонуси? чи навіщо? а на що тоді їхати у Штати?

питання риторичні, відповіді не потребують



й дуже не сподобалось РАПТОВО ваша толерантність до "неформальные методы увеличения заработка". кажіть чесно - люди крали на фірмі. й чомусь люди, які волають про корупцію, не бачать нічого погано в цих відкатах.



насправді, я трохи розумію, про що ви кажете, бо працював не з одним гарним комерційником, але на одного талановитого, який реально заслуговує на високу зп, припадає 10 таких, що окрім красти нічого й не вміють - хіба що знають перелік основних покупців/продавців. вибачте, но ви знову повторюєте дурню, яку я вже спростував. про мій особистий приклад, який всіх так зачепив - я додатково намагаюсь вчити людей. ба, більшості це не потрібно - це час витрачати, напрягатися. а меншість вона й так вчиться - просто я можу концентровано розповісти те, що сам вивчав роками.й 10-15 років тому може й були компанії, які кидають на зп (вам краще знати), але останні років 10 активна людина могла собі знайти нормальну роботу - й таких прикладів вже й не чув. тобто не треба Україну оцінювати на прикладі 90х років. ми ж не оцінюємо США по роках становлення капіталізмув нас можливо трохи різний підхід - в постачанні й збуті досвід не дуже потрібен, потрібна так звана комерційна жилка - в невеличкому бізнесі. досвід вже знадобиться, коли великі обсяги та складна логістика - як це організовувати.в економіці/фінансах досвід потрібен. й насправді в невеличких бізнесах ця посада й не дуже потрібна - там власник/директор на пальцях й сам прикине. а от потрібно на великих компаніях, з обсягом продажів від кілька сотень млн грн.в мене виникли риторичні питання - а як ви платили працівників. в білу, чи як всі в конвертах? виплачувати своїм працівникам достойну нагороду - чи навіщо, все сам робив - робітникам стільки, скільки й інші? а потім - ой, а хто це не платить високу зп?я був обмежений рамками втсановленихрозмірів зп, ви ні, ви власник - чи платили ви самі бонуси? чи навіщо? а на що тоді їхати у Штати?питання риторичні, відповіді не потребуютьй дуже не сподобалось РАПТОВО ваша толерантність до "неформальные методы увеличения заработка". кажіть чесно - люди крали на фірмі. й чомусь люди, які волають про корупцію, не бачать нічого погано в цих відкатах.насправді, я трохи розумію, про що ви кажете, бо працював не з одним гарним комерційником, але на одного талановитого, який реально заслуговує на високу зп, припадає 10 таких, що окрім красти нічого й не вміють - хіба що знають перелік основних покупців/продавців. Shaman

Повідомлень: 3489 З нами з: 29.09.19 Подякував: 442 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 10:36 Faceless написав: ЛАД написав: Ну да.

Благодаря Киеву.

2- место - Донецкая с 15480.

3-е - Киевская обл. - 15152.

4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.

6-е - Николаевская - 14382.

Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.

всё остальное - ниже 13000.

И это, как я понимаю, до уплаты налогов. Так, це до податків. Але це і держстат, що бачить тільки офіційні доходи, а ФОП взагалі рахує як на мінімалці Так, це до податків. Але це і держстат, що бачить тільки офіційні доходи, а ФОП взагалі рахує як на мінімалці

А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏 А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏 Bolt Повідомлень: 2006 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 10:42 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше? Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?

В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні ( по Києву - більше 21 тис ). Більше даних немає (не оприлюднено). В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (). Більше даних немає (не оприлюднено).

Ну да.

Благодаря Киеву.

2- место - Донецкая с 15480.

3-е - Киевская обл. - 15152.

4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.

6-е - Николаевская - 14382.

Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.

всё остальное - ниже 13000.

И это, как я понимаю, до уплаты налогов. Ну да.Благодаря Киеву.2- место - Донецкая с 15480.3-е - Киевская обл. - 15152.4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.6-е - Николаевская - 14382.Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.всё остальное - ниже 13000.И это, как я понимаю, до уплаты налогов.

ви якось сказали про економіста. так вам відповідаю - ви як раз той самий інженер, якому дуже обережно треба робити оцінки економіки (чи краще взагалі більше слузати, ніж казати) - бо ви неправильні аналогії проводите, а економіка - не сопромат.



умовно, якщо бажаєте побачити реальну картинку - множте на 2 - не помилитесь. бо як я розумію, зараз особистого досвіду по зп ви не маєте, а робити висновки на підстави скарг від оточуючих, як погано зараз живеться - то таке. тим паче, почитайте вище - багато робітників мають "неформальные методы увеличения заработка" - як красиво сформулювано. це не я сказав, якщо що



подвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець. прифронтові території не враховуєво - там зараз інший стан, воєнний ви якось сказали про економіста. так вам відповідаю - ви як раз той самий інженер, якому дуже обережно треба робити оцінки економіки (чи краще взагалі більше слузати, ніж казати) - бо ви неправильні аналогії проводите, а економіка - не сопромат.умовно, якщо бажаєте побачити реальну картинку - множте на 2 - не помилитесь. бо як я розумію, зараз особистого досвіду по зп ви не маєте, а робити висновки на підстави скарг від оточуючих, як погано зараз живеться - то таке. тим паче, почитайте вище - багато робітників мають "неформальные методы увеличения заработка" - як красиво сформулювано. це не я сказав, якщо щоподвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець. прифронтові території не враховуєво - там зараз інший стан, воєнний Shaman

Повідомлень: 3489 З нами з: 29.09.19 Подякував: 442 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 10:43 Bolt написав: Faceless написав: ЛАД написав: Ну да.

Благодаря Киеву.

2- место - Донецкая с 15480.

3-е - Киевская обл. - 15152.

4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.

6-е - Николаевская - 14382.

Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.

всё остальное - ниже 13000.

И это, как я понимаю, до уплаты налогов. Так, це до податків. Але це і держстат, що бачить тільки офіційні доходи, а ФОП взагалі рахує як на мінімалці Так, це до податків. Але це і держстат, що бачить тільки офіційні доходи, а ФОП взагалі рахує як на мінімалці

А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏 А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏

ось приклад, коли людина начебто живе на мінімалку - а насправді? ось приклад, коли людина начебто живе на мінімалку - а насправді? Shaman

Повідомлень: 3489 З нами з: 29.09.19 Подякував: 442 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 10:49 Shaman написав: Bolt написав: Faceless написав: А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏 А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏

ось приклад, коли людина начебто живе на мінімалку - а насправді? ось приклад, коли людина начебто живе на мінімалку - а насправді?

Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾 Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾 Bolt Повідомлень: 2006 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 11:10 Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ............

й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть... ............й ніхто не цінить, що громадянин країни, який може обирати. громадяни деяких країн й обирати не можуть...

Это что, основное достоинство страны в том, что граница на выезд открыта?

Надо радоваться, что мы отличаемся этим от Сев. Кореи? Это что, основное достоинство страны в том, что граница на выезд открыта?Надо радоваться, что мы отличаемся этим от Сев. Кореи?

цікаво, це спеціально перекручується, чи люди дійсно по собі рівняють?!



малось на увазі, що наприклад, власників паспортів з двоголовою куркою ніде не чекають, й ніяких програм не передбачено цікаво, це спеціально перекручується, чи люди дійсно по собі рівняють?!малось на увазі, що наприклад, власників паспортів з двоголовою куркою ніде не чекають, й ніяких програм не передбачено

До войны было совершенно одинаково.

Сегодня для украинцев "передбачено" помощь беженцам. Это явление временное и никак не связанное с достоинствами Украины. Скорее, за это надо "благодарить" "власників паспортів з двоголовою куркою".



Вам уже недавно задали вопрос - Вам всё равно, что написать, лишь бы поспорить?

Но хоть с аргументами поаккуратнее, подбирайте более обоснованные. До войны было совершенно одинаково.Сегодня для украинцев "передбачено" помощь беженцам. Это явление временное и никак не связанное с достоинствами Украины. Скорее, за это надо "благодарить" "власників паспортів з двоголовою куркою".Вам уже недавно задали вопрос - Вам всё равно, что написать, лишь бы поспорить?Но хоть с аргументами поаккуратнее, подбирайте более обоснованные. ЛАД 2 Повідомлень: 24662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 11:24 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ---------

ЛАД

Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?

---------

В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні ( по Києву - більше 21 тис ). Більше даних немає (не оприлюднено). ---------Сколько там у нас средняя сегодня? 12 тыс. или уже немного больше?---------В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (). Більше даних немає (не оприлюднено).

Ну да.

Благодаря Киеву.

2- место - Донецкая с 15480.

3-е - Киевская обл. - 15152.

4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.

6-е - Николаевская - 14382.

Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.

всё остальное - ниже 13000.

И это, как я понимаю, до уплаты налогов. Ну да.Благодаря Киеву.2- место - Донецкая с 15480.3-е - Киевская обл. - 15152.4-5-е - Днепропетровская и Запорожская - 14500.6-е - Николаевская - 14382.Дальше Полтавская и Ровенская - по 13400.всё остальное - ниже 13000.И это, как я понимаю, до уплаты налогов. Так, це до податків. Але це і держстат, що бачить тільки офіційні доходи, а ФОП взагалі рахує як на мінімалці Так, це до податків. Але це і держстат, що бачить тільки офіційні доходи, а ФОП взагалі рахує як на мінімалці

ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается?

Для очень многих "офіційні доходи" - это все доходы.

Но если даже увеличить доход с учётом "неофіційних" в 1,5 раза (вряд ли разница больше, скорее и 1,5 слишком много), то полученная сумма будет не слишком велика для того, чтобы делать дополнительные отчисления, тем более после уплаты налогов. Я, собственно, писал о средней именно в связи с этим. ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается?Для очень многих "офіційні доходи" - это все доходы.Но если даже увеличить доход с учётом "неофіційних" в 1,5 раза (вряд ли разница больше, скорее и 1,5 слишком много), то полученная сумма будет не слишком велика для того, чтобы делать дополнительные отчисления, тем более после уплаты налогов. Я, собственно, писал о средней именно в связи с этим. ЛАД 2 Повідомлень: 24662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 11:28 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏 А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏

А мають враховуватись? А мають враховуватись? Faceless

Модератор Повідомлень: 33138 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 11:40 Faceless написав: Bolt написав: А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏 А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏

А мають враховуватись? А мають враховуватись?

Малось на увазі, що якщо на них середню українську поділити, то взагалі тисяч по 8 реальна середня получиться. 😏 Малось на увазі, що якщо на них середню українську поділити, то взагалі тисяч по 8 реальна середня получиться. 😏 Bolt Повідомлень: 2006 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 772773774775> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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