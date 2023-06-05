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#<1 ... 772773774775 Додано: Пон 05 чер, 2023 11:49 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается? ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается?

Я якось шукав методику, знаходив, що ФОП враховуються відповідно сплоаченому ЄСВ, тобто левова частка - як ті, що мають мін ЗП. ЛАД написав: Для очень многих "офіційні доходи" - это все доходы. Для очень многих "офіційні доходи" - это все доходы.

В ідеалі мало б бути "для всіх", а по факту - дай боже, щоб половина ЛАД написав: Но если даже увеличить доход с учётом "неофіційних" в 1,5 раза (вряд ли разница больше, скорее и 1,5 слишком много), то полученная сумма будет не слишком велика для того, чтобы делать дополнительные отчисления, тем более после уплаты налогов. Я, собственно, писал о средней именно в связи с этим. Но если даже увеличить доход с учётом "неофіційних" в 1,5 раза (вряд ли разница больше, скорее и 1,5 слишком много), то полученная сумма будет не слишком велика для того, чтобы делать дополнительные отчисления, тем более после уплаты налогов. Я, собственно, писал о средней именно в связи с этим.

З відрахуваннями все дійсно дуже погано. І з демографічної точки зору (відношення "активного" населення до чисельності пенсіонерів) і з податкової бази 1)в нас чимала частка людей взагалі не мають офіційного працевлаштування, не роблять жодних внесків в ПФ, а джерела доходів всі "чорні", 2)навіть ті що працюють офіційно, масово мають сірі доходи (ну може окрім бюджетників і певних сфер, де досить жорстке регулювання), 3)мінімізація оподаткування через оформлення ФОПами, ніби й легально, але по факту маємо занижену базу для ЄСВ.



Але то ми вже сильно відхилися від теми. Якщо піднімати питання, чи вирішить еміграція питання забезпечення старості - то тут відповідь не настільки очевидна, як декому здається. Що 100 доларів тут, що 200 десь в умовній Польщі - однаково нікчемний рівень, і всі номінальні порівняння, і купівельної спроможності, не мають сенсу бо що те що те - в принципі жебрацький рівень. І задача забезпечення своєї старості самостійно буде стояти перед вами в переважній більшості країн, і виключання тільки якщо ви встигнете вписатися у всі вимоги. І нема чого кивати на літніх бюргерів на нових авто - далеко не всякому емігранту буде квиток у такий клюб. Я якось шукав методику, знаходив, що ФОП враховуються відповідно сплоаченому ЄСВ, тобто левова частка - як ті, що мають мін ЗП.В ідеалі мало б бути "для всіх", а по факту - дай боже, щоб половинаЗ відрахуваннями все дійсно дуже погано. І з демографічної точки зору (відношення "активного" населення до чисельності пенсіонерів) і з податкової бази 1)в нас чимала частка людей взагалі не мають офіційного працевлаштування, не роблять жодних внесків в ПФ, а джерела доходів всі "чорні", 2)навіть ті що працюють офіційно, масово мають сірі доходи (ну може окрім бюджетників і певних сфер, де досить жорстке регулювання), 3)мінімізація оподаткування через оформлення ФОПами, ніби й легально, але по факту маємо занижену базу для ЄСВ.Але то ми вже сильно відхилися від теми. Якщо піднімати питання, чи вирішить еміграція питання забезпечення старості - то тут відповідь не настільки очевидна, як декому здається. Що 100 доларів тут, що 200 десь в умовній Польщі - однаково нікчемний рівень, і всі номінальні порівняння, і купівельної спроможності, не мають сенсу бо що те що те - в принципі жебрацький рівень. І задача забезпечення своєї старості самостійно буде стояти перед вами в переважній більшості країн, і виключання тільки якщо ви встигнете вписатися у всі вимоги. І нема чого кивати на літніх бюргерів на нових авто - далеко не всякому емігранту буде квиток у такий клюб. Faceless

Модератор Повідомлень: 33138 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 11:50 Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏 А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏

А мають враховуватись? А мають враховуватись?

Малось на увазі, що якщо на них середню українську поділити, то взагалі тисяч по 8 реальна середня получиться. 😏 Малось на увазі, що якщо на них середню українську поділити, то взагалі тисяч по 8 реальна середня получиться. 😏

Якого взагалі так ділити? Ніде в світі такими дурницями не займаються Якого взагалі так ділити? Ніде в світі такими дурницями не займаються Faceless

Модератор Повідомлень: 33138 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 7745 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 11:58 Shaman написав: ............

ви якось сказали про економіста. так вам відповідаю - ви як раз той самий інженер, якому дуже обережно треба робити оцінки економіки (чи краще взагалі більше слузати, ніж казати) - бо ви неправильні аналогії проводите, а економіка - не сопромат.



умовно, якщо бажаєте побачити реальну картинку - множте на 2 - не помилитесь. бо як я розумію, зараз особистого досвіду по зп ви не маєте, а робити висновки на підстави скарг від оточуючих, як погано зараз живеться - то таке. тим паче, почитайте вище - багато робітників мають "неформальные методы увеличения заработка" - як красиво сформулювано. це не я сказав, якщо що



подвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець. прифронтові території не враховуєво - там зараз інший стан, воєнний ............ви якось сказали про економіста. так вам відповідаю - ви як раз той самий інженер, якому дуже обережно треба робити оцінки економіки (чи краще взагалі більше слузати, ніж казати) - бо ви неправильні аналогії проводите, а економіка - не сопромат.умовно, якщо бажаєте побачити реальну картинку - множте на 2 - не помилитесь. бо як я розумію, зараз особистого досвіду по зп ви не маєте, а робити висновки на підстави скарг від оточуючих, як погано зараз живеться - то таке. тим паче, почитайте вище - багато робітників мають "неформальные методы увеличения заработка" - як красиво сформулювано. це не я сказав, якщо щоподвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець. прифронтові території не враховуєво - там зараз інший стан, воєнний

Вы почти каждым постом подтверждаете моё мнение об экономистах.

1. Я всё же живу не на Луне.

2. В "скарги від оточуючих, як погано зараз живеться" давно не верю.

3. О "неформальных методах увеличения заработка" знаю. Может, несколько хуже экономистов.

4. "множте на 2" - по-моему преувеличение и сильное. Я выше написал о 1,5 и то сомневаюсь. Если говорить в среднем. У кого-то надо умножить и значительно сильнее, у кого-то вообще умножать не надо. Со вторым вариантом Вы, видимо, не встречались?

5. Если 14000 умножить на 2 и вычесть 20% (для простоты, знаю, что не 20, а "только" 19,5%), то получим 22 тыс. Сильно сомневаюсь, что у нас такая ср. зарплата. Разве что за прошлый год благодаря высоким зарплатам в армии во время войны. Но я говорю о мирном времени. Война это экстремальные условия.

6. К счастью, Вы признаёте, что "подвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець" Так я и не говорил о "капце", а только о том, что это маловато для дополнительных отчислений.



P.s. О сопромате Вы написали, потому что это единственная инженерная дисциплина, о которой Вы слышали?

Можете успокоиться, я его не знаю, т.к. не учил. Не было у меня такого предмета. Хотя курсовые студентам в своё время делал. Вы почти каждым постом подтверждаете моё мнение об экономистах.1. Я всё же живу не на Луне.2. В "скарги від оточуючих, як погано зараз живеться" давно не верю.3. О "неформальных методах увеличения заработка" знаю. Может, несколько хуже экономистов.4. "множте на 2" - по-моему преувеличение и сильное. Я выше написал о 1,5 и то сомневаюсь. Если говорить в среднем. У кого-то надо умножить и значительно сильнее, у кого-то вообще умножать не надо. Со вторым вариантом Вы, видимо, не встречались?5. Если 14000 умножить на 2 и вычесть 20% (для простоты, знаю, что не 20, а "только" 19,5%), то получим 22 тыс. Сильно сомневаюсь, что у нас такая ср. зарплата. Разве что за прошлый год благодаря высоким зарплатам в армии во время войны. Но я говорю о мирном времени. Война это экстремальные условия.6. К счастью, Вы признаёте, что "подвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець" Так я и не говорил о "капце", а только о том, что это маловато для дополнительных отчислений.P.s. О сопромате Вы написали, потому что это единственная инженерная дисциплина, о которой Вы слышали?Можете успокоиться, я его не знаю, т.к. не учил. Не было у меня такого предмета. Хотя курсовые студентам в своё время делал. ЛАД 2 Повідомлень: 24662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 12:18 Starikan

наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты

Это так.

Но как для пенсии по украинским меркам это немало. Если, конечно, не сравнивать с судьями. Во всяком случае это раза в 2 выше средней пенсии.

И Вы как-то удивлялись, откуда низкие пенсии. Очень сильно зависит от времени (года) выхода на пенсию.

Могу привести 2 примера для объяснения.

2 друга ушли на пенсию примерно в одно время - в 2010-2011. Получили примерно одинаковую пенсию. Не очень большую, примерно 230 долл., но по тем временам раза в 1,5 выше средней.

Работы у них были разные. Один реально ушёл на пенсию, второй продолжал работать (и сегодня работает) и, соответственно, пенсию ему регулярно пересчитывают.

В результате у первого сегодня пенсия где-то 120 долл. с учётом 300грн за 70+, у второго около 200 долл. (сейчас, вроде, должны были опять пересчитать, в июне увидит). Хотя в грн у первого тоже увеличилась в 2,5 раза. Это так.Но как для пенсии по украинским меркам это немало. Если, конечно, не сравнивать с судьями.Во всяком случае это раза в 2 выше средней пенсии.И Вы как-то удивлялись, откуда низкие пенсии. Очень сильно зависит от времени (года) выхода на пенсию.Могу привести 2 примера для объяснения.2 друга ушли на пенсию примерно в одно время - в 2010-2011. Получили примерно одинаковую пенсию. Не очень большую, примерно 230 долл., но по тем временам раза в 1,5 выше средней.Работы у них были разные. Один реально ушёл на пенсию, второй продолжал работать (и сегодня работает) и, соответственно, пенсию ему регулярно пересчитывают.В результате у первого сегодня пенсия где-то 120 долл. с учётом 300грн за 70+, у второго около 200 долл. (сейчас, вроде, должны были опять пересчитать, в июне увидит). Хотя в грн у первого тоже увеличилась в 2,5 раза. ЛАД 2 Повідомлень: 24662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 12:36 San написав: Starikan написав: San написав: Starikan

и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.

Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума. У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах.

Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус.

160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"



Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.



П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто? неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах.Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус.160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто?

а ті що не приїзжають, що думають, де взяти гроші на подорож?

мало бомжів в США, вона там ідейні бомжі?



вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html

нахєра пенсу авто, якщо є ГТ, це ж не "одноетажна Америка, де без авто ти ніхто"



Якщо були ковідонойні обмеження, а потім М1860, то тут поголовно бомжі, що не можуть поїхати закордон подивитися як живе ніщета там? а ті що не приїзжають, що думають, де взяти гроші на подорож?мало бомжів в США, вона там ідейні бомжі?вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".нахєра пенсу авто, якщо є ГТ, це ж не "одноетажна Америка, де без авто ти ніхто"Якщо були ковідонойні обмеження, а потім М1860, то тут поголовно бомжі, що не можуть поїхати закордон подивитися як живе ніщета там? flyman

Повідомлень: 31490 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 12:39 Faceless написав: ЛАД написав: ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается? ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается?

Я якось шукав методику, знаходив, що ФОП враховуються відповідно сплоаченому ЄСВ, тобто левова частка - як ті, що мають мін ЗП. Я якось шукав методику, знаходив, що ФОП враховуються відповідно сплоаченому ЄСВ, тобто левова частка - як ті, що мають мін ЗП.

Давно не смотрел, надо глянуть.

Когда-то смотрел, если правильно помню, в расчёт брались только организации больше 50 чел.



С отчислениями у нас с Вами согласие.

Хотя я больше писал о средней зарплате не в связи с ЕСВ, а в связи с возможностью для людей делать дополнительные отчисления на накопительную пенсию сверх ЕСВ на солидарную.



Але то ми вже сильно відхилися від теми. Якщо піднімати питання, чи вирішить еміграція питання забезпечення старості - то тут відповідь не настільки очевидна, як декому здається. Що 100 доларів тут, що 200 десь в умовній Польщі - однаково нікчемний рівень, і всі номінальні порівняння і купівельної спроможності не мають сенсу бо що те що те - в принципі жебрацький рівень. І задача забезпечення своєї старості самостійно буде стояти перед вами в переважній більшості країн, і тільки якщо ви встигнете вписатися у всі вимоги. І нема чого кивати на літніх бюргерів на нових авто - далеко не всякому емігранту буде квиток у такий клюб.

Могу полностью согласиться.

С небольшим уточнением - "жебрацький рівень" может быть и тут, и там.

Но этот уровень и жизнь на нём будут довольно заметно отличаться.



Ср. зарплату так, как Bolt, конечно, нигде не считают. Но ср. доход так прикинуть можно.

И ещё. Когда мы с Вами говорим о ср. зарплате, вероятно, лучше было бы о медианной. К сожалению, у нас такой показатель не рассчитывается. Когда-то Госстат привёл распределение зарплат, я тогда прикидывал примерно медиану и приводил на полит. ветке, по-моему. Если правильно помню, медиана получалась примерно на четверть ниже средней. Давно не смотрел, надо глянуть.Когда-то смотрел, если правильно помню, в расчёт брались только организации больше 50 чел.С отчислениями у нас с Вами согласие.Хотя я больше писал о средней зарплате не в связи с ЕСВ, а в связи с возможностью для людей делатьотчисления на накопительную пенсию сверх ЕСВ на солидарную.Могу полностью согласиться.С небольшим уточнением - "жебрацький рівень" может быть и тут, и там.Но этот уровень и жизнь на нём будут довольно заметно отличаться.Ср. зарплату так, как, конечно, нигде не считают. Но ср. доход так прикинуть можно.И ещё. Когда мы с Вами говорим о ср. зарплате, вероятно, лучше было бы о медианной. К сожалению, у нас такой показатель не рассчитывается. Когда-то Госстат привёл распределение зарплат, я тогда прикидывал примерно медиану и приводил на полит. ветке, по-моему. Если правильно помню, медиана получалась примерно на четверть ниже средней. ЛАД 2 Повідомлень: 24662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 12:46 flyman написав: ..........

вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html

....... ..........вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета"........

Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.

Но бедность.

Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку. Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.Но бедность.Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку. ЛАД 2 Повідомлень: 24662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 772773774775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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