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ЛАД написав:ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается?
Я якось шукав методику, знаходив, що ФОП враховуються відповідно сплоаченому ЄСВ, тобто левова частка - як ті, що мають мін ЗП.
ЛАД написав:Для очень многих "офіційні доходи" - это все доходы.
В ідеалі мало б бути "для всіх", а по факту - дай боже, щоб половина
ЛАД написав:Но если даже увеличить доход с учётом "неофіційних" в 1,5 раза (вряд ли разница больше, скорее и 1,5 слишком много), то полученная сумма будет не слишком велика для того, чтобы делать дополнительные отчисления, тем более после уплаты налогов. Я, собственно, писал о средней именно в связи с этим.
З відрахуваннями все дійсно дуже погано. І з демографічної точки зору (відношення "активного" населення до чисельності пенсіонерів) і з податкової бази 1)в нас чимала частка людей взагалі не мають офіційного працевлаштування, не роблять жодних внесків в ПФ, а джерела доходів всі "чорні", 2)навіть ті що працюють офіційно, масово мають сірі доходи (ну може окрім бюджетників і певних сфер, де досить жорстке регулювання), 3)мінімізація оподаткування через оформлення ФОПами, ніби й легально, але по факту маємо занижену базу для ЄСВ.
Але то ми вже сильно відхилися від теми. Якщо піднімати питання, чи вирішить еміграція питання забезпечення старості - то тут відповідь не настільки очевидна, як декому здається. Що 100 доларів тут, що 200 десь в умовній Польщі - однаково нікчемний рівень, і всі номінальні порівняння, і купівельної спроможності, не мають сенсу бо що те що те - в принципі жебрацький рівень. І задача забезпечення своєї старості самостійно буде стояти перед вами в переважній більшості країн, і виключання тільки якщо ви встигнете вписатися у всі вимоги. І нема чого кивати на літніх бюргерів на нових авто - далеко не всякому емігранту буде квиток у такий клюб.
Shaman написав:............ ви якось сказали про економіста. так вам відповідаю - ви як раз той самий інженер, якому дуже обережно треба робити оцінки економіки (чи краще взагалі більше слузати, ніж казати) - бо ви неправильні аналогії проводите, а економіка - не сопромат.
умовно, якщо бажаєте побачити реальну картинку - множте на 2 - не помилитесь. бо як я розумію, зараз особистого досвіду по зп ви не маєте, а робити висновки на підстави скарг від оточуючих, як погано зараз живеться - то таке. тим паче, почитайте вище - багато робітників мають "неформальные методы увеличения заработка" - як красиво сформулювано. це не я сказав, якщо що
подвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець. прифронтові території не враховуєво - там зараз інший стан, воєнний
Вы почти каждым постом подтверждаете моё мнение об экономистах. 1. Я всё же живу не на Луне. 2. В "скарги від оточуючих, як погано зараз живеться" давно не верю. 3. О "неформальных методах увеличения заработка" знаю. Может, несколько хуже экономистов. 4. "множте на 2" - по-моему преувеличение и сильное. Я выше написал о 1,5 и то сомневаюсь. Если говорить в среднем. У кого-то надо умножить и значительно сильнее, у кого-то вообще умножать не надо. Со вторым вариантом Вы, видимо, не встречались? 5. Если 14000 умножить на 2 и вычесть 20% (для простоты, знаю, что не 20, а "только" 19,5%), то получим 22 тыс. Сильно сомневаюсь, что у нас такая ср. зарплата. Разве что за прошлый год благодаря высоким зарплатам в армии во время войны. Но я говорю о мирном времени. Война это экстремальные условия. 6. К счастью, Вы признаёте, что "подвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець" Так я и не говорил о "капце", а только о том, что это маловато для дополнительных отчислений.
P.s. О сопромате Вы написали, потому что это единственная инженерная дисциплина, о которой Вы слышали? Можете успокоиться, я его не знаю, т.к. не учил. Не было у меня такого предмета. Хотя курсовые студентам в своё время делал.
наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты
Это так. Но как для пенсии по украинским меркам это немало. Если, конечно, не сравнивать с судьями. Во всяком случае это раза в 2 выше средней пенсии. И Вы как-то удивлялись, откуда низкие пенсии. Очень сильно зависит от времени (года) выхода на пенсию. Могу привести 2 примера для объяснения. 2 друга ушли на пенсию примерно в одно время - в 2010-2011. Получили примерно одинаковую пенсию. Не очень большую, примерно 230 долл., но по тем временам раза в 1,5 выше средней. Работы у них были разные. Один реально ушёл на пенсию, второй продолжал работать (и сегодня работает) и, соответственно, пенсию ему регулярно пересчитывают. В результате у первого сегодня пенсия где-то 120 долл. с учётом 300грн за 70+, у второго около 200 долл. (сейчас, вроде, должны были опять пересчитать, в июне увидит). Хотя в грн у первого тоже увеличилась в 2,5 раза.
San написав:Starikan и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь
У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети. Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.
неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах. Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус. 160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"
Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.
П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто?
а ті що не приїзжають, що думають, де взяти гроші на подорож? мало бомжів в США, вона там ідейні бомжі?
вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета". https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html нахєра пенсу авто, якщо є ГТ, це ж не "одноетажна Америка, де без авто ти ніхто"
Якщо були ковідонойні обмеження, а потім М1860, то тут поголовно бомжі, що не можуть поїхати закордон подивитися як живе ніщета там?
ЛАД написав:ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается?
Я якось шукав методику, знаходив, що ФОП враховуються відповідно сплоаченому ЄСВ, тобто левова частка - як ті, що мають мін ЗП.
Давно не смотрел, надо глянуть. Когда-то смотрел, если правильно помню, в расчёт брались только организации больше 50 чел.
С отчислениями у нас с Вами согласие. Хотя я больше писал о средней зарплате не в связи с ЕСВ, а в связи с возможностью для людей делать дополнительные отчисления на накопительную пенсию сверх ЕСВ на солидарную.
Але то ми вже сильно відхилися від теми. Якщо піднімати питання, чи вирішить еміграція питання забезпечення старості - то тут відповідь не настільки очевидна, як декому здається. Що 100 доларів тут, що 200 десь в умовній Польщі - однаково нікчемний рівень, і всі номінальні порівняння і купівельної спроможності не мають сенсу бо що те що те - в принципі жебрацький рівень. І задача забезпечення своєї старості самостійно буде стояти перед вами в переважній більшості країн, і тільки якщо ви встигнете вписатися у всі вимоги. І нема чого кивати на літніх бюргерів на нових авто - далеко не всякому емігранту буде квиток у такий клюб.
Могу полностью согласиться. С небольшим уточнением - "жебрацький рівень" может быть и тут, и там. Но этот уровень и жизнь на нём будут довольно заметно отличаться.
Ср. зарплату так, как Bolt, конечно, нигде не считают. Но ср. доход так прикинуть можно. И ещё. Когда мы с Вами говорим о ср. зарплате, вероятно, лучше было бы о медианной. К сожалению, у нас такой показатель не рассчитывается. Когда-то Госстат привёл распределение зарплат, я тогда прикидывал примерно медиану и приводил на полит. ветке, по-моему. Если правильно помню, медиана получалась примерно на четверть ниже средней.
Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо. Но бедность. Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.