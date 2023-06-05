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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 772773774775
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается?

Я якось шукав методику, знаходив, що ФОП враховуються відповідно сплоаченому ЄСВ, тобто левова частка - як ті, що мають мін ЗП.
  ЛАД написав:Для очень многих "офіційні доходи" - это все доходы.

В ідеалі мало б бути "для всіх", а по факту - дай боже, щоб половина
  ЛАД написав:Но если даже увеличить доход с учётом "неофіційних" в 1,5 раза (вряд ли разница больше, скорее и 1,5 слишком много), то полученная сумма будет не слишком велика для того, чтобы делать дополнительные отчисления, тем более после уплаты налогов. Я, собственно, писал о средней именно в связи с этим.

З відрахуваннями все дійсно дуже погано. І з демографічної точки зору (відношення "активного" населення до чисельності пенсіонерів) і з податкової бази 1)в нас чимала частка людей взагалі не мають офіційного працевлаштування, не роблять жодних внесків в ПФ, а джерела доходів всі "чорні", 2)навіть ті що працюють офіційно, масово мають сірі доходи (ну може окрім бюджетників і певних сфер, де досить жорстке регулювання), 3)мінімізація оподаткування через оформлення ФОПами, ніби й легально, але по факту маємо занижену базу для ЄСВ.

Але то ми вже сильно відхилися від теми. Якщо піднімати питання, чи вирішить еміграція питання забезпечення старості - то тут відповідь не настільки очевидна, як декому здається. Що 100 доларів тут, що 200 десь в умовній Польщі - однаково нікчемний рівень, і всі номінальні порівняння, і купівельної спроможності, не мають сенсу бо що те що те - в принципі жебрацький рівень. І задача забезпечення своєї старості самостійно буде стояти перед вами в переважній більшості країн, і виключання тільки якщо ви встигнете вписатися у всі вимоги. І нема чого кивати на літніх бюргерів на нових авто - далеко не всякому емігранту буде квиток у такий клюб.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:50

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:А тих 30% неофіційних безробітних, як в середній ЗП враховуються?! 😏

А мають враховуватись?

Малось на увазі, що якщо на них середню українську поділити, то взагалі тисяч по 8 реальна середня получиться. 😏

Якого взагалі так ділити? Ніде в світі такими дурницями не займаються
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:58

  Shaman написав:............
ви якось сказали про економіста. так вам відповідаю - ви як раз той самий інженер, якому дуже обережно треба робити оцінки економіки (чи краще взагалі більше слузати, ніж казати) - бо ви неправильні аналогії проводите, а економіка - не сопромат.

умовно, якщо бажаєте побачити реальну картинку - множте на 2 - не помилитесь. бо як я розумію, зараз особистого досвіду по зп ви не маєте, а робити висновки на підстави скарг від оточуючих, як погано зараз живеться - то таке. тим паче, почитайте вище - багато робітників мають "неформальные методы увеличения заработка" - як красиво сформулювано. це не я сказав, якщо що :D

подвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець. прифронтові території не враховуєво - там зараз інший стан, воєнний

Вы почти каждым постом подтверждаете моё мнение об экономистах. :)
1. Я всё же живу не на Луне.
2. В "скарги від оточуючих, як погано зараз живеться" давно не верю.
3. О "неформальных методах увеличения заработка" знаю. Может, несколько хуже экономистов.
4. "множте на 2" - по-моему преувеличение и сильное. Я выше написал о 1,5 и то сомневаюсь. Если говорить в среднем. У кого-то надо умножить и значительно сильнее, у кого-то вообще умножать не надо. Со вторым вариантом Вы, видимо, не встречались?
5. Если 14000 умножить на 2 и вычесть 20% (для простоты, знаю, что не 20, а "только" 19,5%), то получим 22 тыс. Сильно сомневаюсь, что у нас такая ср. зарплата. Разве что за прошлый год благодаря высоким зарплатам в армии во время войны. Но я говорю о мирном времени. Война это экстремальные условия.
6. К счастью, Вы признаёте, что "подвоєні зп - це теж не дуже великі зп, але вже й не такий капець" Так я и не говорил о "капце", а только о том, что это маловато для дополнительных отчислений.

P.s. О сопромате Вы написали, потому что это единственная инженерная дисциплина, о которой Вы слышали? :)
Можете успокоиться, я его не знаю, т.к. не учил. Не было у меня такого предмета. Хотя курсовые студентам в своё время делал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 12:18

Starikan
наши с женой суммарные 17.5 тыс - ничто, меньше средней киевской зарплаты

Это так.
Но как для пенсии по украинским меркам это немало. Если, конечно, не сравнивать с судьями. :) Во всяком случае это раза в 2 выше средней пенсии.
И Вы как-то удивлялись, откуда низкие пенсии. Очень сильно зависит от времени (года) выхода на пенсию.
Могу привести 2 примера для объяснения.
2 друга ушли на пенсию примерно в одно время - в 2010-2011. Получили примерно одинаковую пенсию. Не очень большую, примерно 230 долл., но по тем временам раза в 1,5 выше средней.
Работы у них были разные. Один реально ушёл на пенсию, второй продолжал работать (и сегодня работает) и, соответственно, пенсию ему регулярно пересчитывают.
В результате у первого сегодня пенсия где-то 120 долл. с учётом 300грн за 70+, у второго около 200 долл. (сейчас, вроде, должны были опять пересчитать, в июне увидит). Хотя в грн у первого тоже увеличилась в 2,5 раза.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 12:36

  San написав:
  Starikan написав:
  San написав:Starikan
и как выжить на пенсию в 6-7 тыс грн? это ж нищая жизнь

У вас одни требования к жизни, у пенсионеров другие. Многим пенсионерам помогают дети.
Оплакивание пенсионеров, которые не могут купить новую квартиру и лексус - вообще не тема для финансового форума.

неожиданно слышать это от человека, поездившего по всему миру, пожившего во многих развитых странах.
Какие такие особые требования к жизни? Речь вообще не идет о возможности купить новую квартиру и лексус.
160-190 дол в мес на все - это нищета! С такими доходами пенсионеру остается только сидеть и смотреть ТВ и выходить на лавочку во двор. Много лекарств стоят очень дорого, да и медицина у нас лишь формально бесплатная, за бесплатно пенсионера никто лечить не будет нормально, "ему уже все равно скоро в могилу"

Когда иностранцы приезжают к нам, они очень удивляются, видя наших пенсионеров, многих выглядящих хуже бездомных. Это прямо противоположность, к чему они привыкли в своем развитом мире.

П.С. и кстати раз об авто. Кто из пенсионеров с 6-7к грн может позволит себе содержать авто в принципе? какова доля наших пенсов, владеющих авто? какова доля пенсов в развитых странах, владеющих авто?

а ті що не приїзжають, що думають, де взяти гроші на подорож?
мало бомжів в США, вона там ідейні бомжі?

вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html
нахєра пенсу авто, якщо є ГТ, це ж не "одноетажна Америка, де без авто ти ніхто"

Якщо були ковідонойні обмеження, а потім М1860, то тут поголовно бомжі, що не можуть поїхати закордон подивитися як живе ніщета там?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 12:39

  Faceless написав:
  ЛАД написав:ФОП, по-моему, при расчёте ср. зарплаты вообще не учитывается?

Я якось шукав методику, знаходив, що ФОП враховуються відповідно сплоаченому ЄСВ, тобто левова частка - як ті, що мають мін ЗП.

Давно не смотрел, надо глянуть.
Когда-то смотрел, если правильно помню, в расчёт брались только организации больше 50 чел.

С отчислениями у нас с Вами согласие.
Хотя я больше писал о средней зарплате не в связи с ЕСВ, а в связи с возможностью для людей делать дополнительные отчисления на накопительную пенсию сверх ЕСВ на солидарную.

Але то ми вже сильно відхилися від теми. Якщо піднімати питання, чи вирішить еміграція питання забезпечення старості - то тут відповідь не настільки очевидна, як декому здається. Що 100 доларів тут, що 200 десь в умовній Польщі - однаково нікчемний рівень, і всі номінальні порівняння і купівельної спроможності не мають сенсу бо що те що те - в принципі жебрацький рівень. І задача забезпечення своєї старості самостійно буде стояти перед вами в переважній більшості країн, і тільки якщо ви встигнете вписатися у всі вимоги. І нема чого кивати на літніх бюргерів на нових авто - далеко не всякому емігранту буде квиток у такий клюб.

Могу полностью согласиться.
С небольшим уточнением - "жебрацький рівень" может быть и тут, и там.
Но этот уровень и жизнь на нём будут довольно заметно отличаться.

Ср. зарплату так, как Bolt, конечно, нигде не считают. Но ср. доход так прикинуть можно.
И ещё. Когда мы с Вами говорим о ср. зарплате, вероятно, лучше было бы о медианной. К сожалению, у нас такой показатель не рассчитывается. Когда-то Госстат привёл распределение зарплат, я тогда прикидывал примерно медиану и приводил на полит. ветке, по-моему. Если правильно помню, медиана получалась примерно на четверть ниже средней.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 12:46

  flyman написав:..........
вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html
.......

Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.
Но бедность.
Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.
ЛАД
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