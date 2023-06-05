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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 774775776777> Додано: Пон 05 чер, 2023 13:27 rjkz написав: Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. airmax78 Повідомлень: 42408 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 13:32 ЛАД написав: flyman написав: ..........

вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html

....... ..........вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета"........

Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.

Но бедность.

Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку. Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.Но бедность.Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.

ніби весь фінанс уа знає, що згідно легнди живу в підвалі:

https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html

миюся водою з баклажок нагрітих на сонці:

https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

збираю на дачі опеньки:

https://fi202x.blogspot.com/2021/11/blog-post.html ніби весь фінанс уа знає, що згідно легнди живу в підвалі:миюся водою з баклажок нагрітих на сонці:збираю на дачі опеньки: flyman

Повідомлень: 31499 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 13:33 ЛАД написав: flyman написав: ..........

вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html

....... ..........вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета"........

Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.

Но бедность.

Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку. Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.Но бедность.Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.

150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.

Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.

Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США. 150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 05 чер, 2023 13:38, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 4736 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 13:35 airmax78 написав: rjkz написав: Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),

все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),

в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах flyman

Повідомлень: 31499 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 13:45 andrijk777 написав: ЛАД написав: flyman написав: ..........

вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html

....... ..........вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета"........

Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.

Но бедность.

Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку. Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.Но бедность.Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.

150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.

Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.

Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США. 150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США.



Вікі:



У жовтні 2015 року Світовий банк оновив міжнародну межу бідності до $1.90 на день

...

Станом на 2015 рік в Сполучених Штатах, поріг бідності для однієї людини віком до 65 років був на річний дохід $11,770$; поріг для сімейної групи з чотирьох осіб, включаючи двох дітей, становив $24,250 Вікі:У жовтні 2015 року Світовий банк оновив міжнародну межу бідності до $1.90 на день...Станом на 2015 рік в Сполучених Штатах, поріг бідності для однієї людини віком до 65 років був на річний дохід $11,770$; поріг для сімейної групи з чотирьох осіб, включаючи двох дітей, становив $24,250 Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 чер, 2023 13:49, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31499 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 13:47 airmax78 написав: rjkz написав: Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

З няли з язика, теж хотів написати, що щось схоже на ОСББ на Брайтоні... 😎 З няли з язика, теж хотів написати, що щось схоже на ОСББ на Брайтоні... 😎 Bolt Повідомлень: 2007 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 14:09 flyman написав: andrijk777 написав: ЛАД написав: Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.

Но бедность.

Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку. Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.Но бедность.Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.

150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.

Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.

Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США. 150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США.



Вікі:



У жовтні 2015 року Світовий банк оновив міжнародну межу бідності до $1.90 на день

...

Станом на 2015 рік в Сполучених Штатах, поріг бідності для однієї людини віком до 65 років був на річний дохід $11,770$; поріг для сімейної групи з чотирьох осіб, включаючи двох дітей, становив $24,250 Вікі:У жовтні 2015 року Світовий банк оновив міжнародну межу бідності до $1.90 на день...Станом на 2015 рік в Сполучених Штатах, поріг бідності для однієї людини віком до 65 років був на річний дохід $11,770$; поріг для сімейної групи з чотирьох осіб, включаючи двох дітей, становив $24,250

Все вірно.

5$ набагато більше ніж 1,9$.

900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.

*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. Підозрюю є якісь нюанси. Все вірно.5$ набагато більше ніж 1,9$.900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього.Підозрюю є якісь нюанси. andrijk777

Повідомлень: 4736 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 14:22 andrijk777 написав: 900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.

*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. Підозрюю є якісь нюанси. 900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього.Підозрюю є якісь нюанси.

думаю, що "витрати на житло" розмазуються з одного на 4х

там де одному, умовно витрачати $500 на одного, то чотиром буде $1000 на чотирьох (250 на одного) і які інші подібні витрати, і на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим. думаю, що "витрати на житло" розмазуються з одного на 4хтам де одному, умовно витрачати $500 на одного, то чотиром буде $1000 на чотирьох (250 на одного) і які інші подібні витрати, і на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим. flyman

Повідомлень: 31499 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 14:27 flyman ,

на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим.



Якщо твої мешти за 15дол, то дитині і за 7.5 можна.

Скільки ти аліментів на своїх дітей НЕ платиш? Якщо твої мешти за 15дол, то дитині і за 7.5 можна.Скільки ти аліментів на своїх дітей НЕ платиш? Hotab

Повідомлень: 9174 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1986 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 14:46 flyman написав: andrijk777 написав: 900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.

*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. Підозрюю є якісь нюанси. 900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього.Підозрюю є якісь нюанси.

думаю, що "витрати на житло" розмазуються з одного на 4х

там де одному, умовно витрачати $500 на одного, то чотиром буде $1000 на чотирьох (250 на одного) і які інші подібні витрати, і на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим. думаю, що "витрати на житло" розмазуються з одного на 4хтам де одному, умовно витрачати $500 на одного, то чотиром буде $1000 на чотирьох (250 на одного) і які інші подібні витрати, і на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим.

А той один може пожити з батьками і платити 0$. А 2+2 з батьками жити не можуть/не захочуть, тому 1000$.

"не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок? можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.

Загалом тема про США це не моє, я в цьому не компетентний. Можу говорить тільки про Україну. Тут такі "пороги" є однозначно ненормальні. А той один може пожити з батьками і платити 0$. А 2+2 з батьками жити не можуть/не захочуть, тому 1000$."не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок?можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.Загалом тема про США це не моє, я в цьому не компетентний. Можу говорить тільки про Україну. Тут такі "пороги" є однозначно ненормальні. andrijk777

Повідомлень: 4736 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 774775776777> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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