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rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда. В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово). rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо. Но бедность. Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.
Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо. Но бедность. Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.
150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності. Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність. Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 05 чер, 2023 13:38, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда. В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово). rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ), все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту), в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах
Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо. Но бедность. Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.
150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності. Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність. Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США.
Вікі:
У жовтні 2015 року Світовий банк оновив міжнародну межу бідності до $1.90 на день ... Станом на 2015 рік в Сполучених Штатах, поріг бідності для однієї людини віком до 65 років був на річний дохід $11,770$; поріг для сімейної групи з чотирьох осіб, включаючи двох дітей, становив $24,250
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 чер, 2023 13:49, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда. В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово). rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
З няли з язика, теж хотів написати, що щось схоже на ОСББ на Брайтоні... 😎
ЛАД написав:Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо. Но бедность. Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.
150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності. Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність. Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США.
Вікі:
У жовтні 2015 року Світовий банк оновив міжнародну межу бідності до $1.90 на день ... Станом на 2015 рік в Сполучених Штатах, поріг бідності для однієї людини віком до 65 років був на річний дохід $11,770$; поріг для сімейної групи з чотирьох осіб, включаючи двох дітей, становив $24,250
Все вірно. 5$ набагато більше ніж 1,9$. 900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250. *загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. Підозрюю є якісь нюанси.
andrijk777 написав:900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250. *загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. Підозрюю є якісь нюанси.
думаю, що "витрати на житло" розмазуються з одного на 4х там де одному, умовно витрачати $500 на одного, то чотиром буде $1000 на чотирьох (250 на одного) і які інші подібні витрати, і на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим.
andrijk777 написав:900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250. *загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. Підозрюю є якісь нюанси.
думаю, що "витрати на житло" розмазуються з одного на 4х там де одному, умовно витрачати $500 на одного, то чотиром буде $1000 на чотирьох (250 на одного) і які інші подібні витрати, і на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим.
А той один може пожити з батьками і платити 0$. А 2+2 з батьками жити не можуть/не захочуть, тому 1000$. "не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок? можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки. Загалом тема про США це не моє, я в цьому не компетентний. Можу говорить тільки про Україну. Тут такі "пороги" є однозначно ненормальні.