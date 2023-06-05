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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 774775776777>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:27

  rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:32

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html
.......

Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.
Но бедность.
Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.

ніби весь фінанс уа знає, що згідно легнди живу в підвалі:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
миюся водою з баклажок нагрітих на сонці:
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
збираю на дачі опеньки:
https://fi202x.blogspot.com/2021/11/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:33

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html
.......

Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.
Но бедность.
Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.

150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.
Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.
Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 05 чер, 2023 13:38, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:35

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),
все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),
в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
вна Україні $150 в місяць це десь на рівні "мінімального безумовного доходу", при умові, що є власне житло, але ніяк це не "ніщета".
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/4-2022-168.html
.......

Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.
Но бедность.
Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.

150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.
Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.
Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США.


Вікі:

У жовтні 2015 року Світовий банк оновив міжнародну межу бідності до $1.90 на день
...
Станом на 2015 рік в Сполучених Штатах, поріг бідності для однієї людини віком до 65 років був на річний дохід $11,770$; поріг для сімейної групи з чотирьох осіб, включаючи двох дітей, становив $24,250
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 чер, 2023 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:47

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

З няли з язика, теж хотів написати, що щось схоже на ОСББ на Брайтоні... 😎
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:09

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.
Но бедность.
Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.

150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.
Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.
Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США.


Вікі:

У жовтні 2015 року Світовий банк оновив міжнародну межу бідності до $1.90 на день
...
Станом на 2015 рік в Сполучених Штатах, поріг бідності для однієї людини віком до 65 років був на річний дохід $11,770$; поріг для сімейної групи з чотирьох осіб, включаючи двох дітей, становив $24,250

Все вірно.
5$ набагато більше ніж 1,9$.
900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.
*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. :D Підозрюю є якісь нюанси.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:22

  andrijk777 написав:900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.
*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. :D Підозрюю є якісь нюанси.

думаю, що "витрати на житло" розмазуються з одного на 4х
там де одному, умовно витрачати $500 на одного, то чотиром буде $1000 на чотирьох (250 на одного) і які інші подібні витрати, і на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:27

flyman ,
на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим.

Якщо твої мешти за 15дол, то дитині і за 7.5 можна. :D
Скільки ти аліментів на своїх дітей НЕ платиш?
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:46

  flyman написав:
  andrijk777 написав:900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.
*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. :D Підозрюю є якісь нюанси.

думаю, що "витрати на житло" розмазуються з одного на 4х
там де одному, умовно витрачати $500 на одного, то чотиром буде $1000 на чотирьох (250 на одного) і які інші подібні витрати, і на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим.

А той один може пожити з батьками і платити 0$. А 2+2 з батьками жити не можуть/не захочуть, тому 1000$.
"не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок? :D :D можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.
Загалом тема про США це не моє, я в цьому не компетентний. Можу говорить тільки про Україну. Тут такі "пороги" є однозначно ненормальні.
andrijk777
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