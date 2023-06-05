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не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок? можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.
То ви їх балуєте зайвими витратами. Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну. Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 чер, 2023 15:01, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250. *загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. Підозрюю є якісь нюанси.
думаю, що "витрати на житло" розмазуються з одного на 4х там де одному, умовно витрачати $500 на одного, то чотиром буде $1000 на чотирьох (250 на одного) і які інші подібні витрати, і на дітей, думаю не потрібно багато чого, що потрібно дорослим.
а багато що потрібно, що доросли не треба. починаючи від репетиторів, секцій та іграшок та закінчуючи, що дорослий купив джинси та взуття, та й носиш до дірок. а дитинка росте
ЛАД написав:Это что, основное достоинство страны в том, что граница на выезд открыта? Надо радоваться, что мы отличаемся этим от Сев. Кореи?
цікаво, це спеціально перекручується, чи люди дійсно по собі рівняють?!
малось на увазі, що наприклад, власників паспортів з двоголовою куркою ніде не чекають, й ніяких програм не передбачено
До войны было совершенно одинаково. Сегодня для украинцев "передбачено" помощь беженцам. Это явление временное и никак не связанное с достоинствами Украины. Скорее, за это надо "благодарить" "власників паспортів з двоголовою куркою".
Вам уже недавно задали вопрос - Вам всё равно, что написать, лишь бы поспорить? Но хоть с аргументами поаккуратнее, подбирайте более обоснованные.
та ви що? а до війни безвізу з Європою не було? по якому половина читачів цієї гілки схоже виїхала
rjkz написав:Ну, давайте так, еще раз - моя ситуация не совсем типична для США, потому что тут "русские" диктуют условия. Еще раз - привел пример двух компаний, там за время обучения платится регулярная зарплата. Поэтому то, что Вы написали - отличает США от Украины, где могут "рассчитываться" набором опыта. Согласен, но не полностью, что много зависит от личности. Почему не полностью - в маленьких компаниях, роль личности имеет значение, в больших, ты песчинка. Поэтому, вроде-бы и хорошо работать в большрй компании на старте - у работодателя больше возможностей обеспечить персонал, но именно в небольших компаниях будут ценить личность, если она того стоит и при возможности удерживать финансовыми инструментами. Если-же компания ценному сотруднику не может предложить ничего кроме посредственной (мягко говоря)зарплаты и опыта - то это никакой работодатель. Я понимаю, что обе стороны "покупают кота в мешке", но надо сразу понимать развитие ситуации. Как работнику так и работодателю. В Украине чаще всего не происходит сущесвенного роста оплаты труда проявивщему себя сверх ожиданий работнику. По крайней мере, мне по роду деятельности приходилось общаться с большим количеством наемных работников из других компаний - картина везде в целом одинаковая. Основным мотивом многих таких работников не менять работодателя - каждый находил...скажем так...неформальные методы увеличения заработка. И тут огромная разница с Болтом. Они отлично работали на работодателя, работодатель, наверное, считал, что тот опыт, который они приобретают, работая в его компании дорогого стоит. Вот они и искали иные возможности. Еще раз. У меня почти 30 лет опыта работы в Украине. Да, в США на порядок меньше. Но есть что с чем сравнивать.
вибачте, но ви знову повторюєте дурню, яку я вже спростував. про мій особистий приклад, який всіх так зачепив - я додатково намагаюсь вчити людей. ба, більшості це не потрібно - це час витрачати, напрягатися. а меншість вона й так вчиться - просто я можу концентровано розповісти те, що сам вивчав роками.
й 10-15 років тому може й були компанії, які кидають на зп (вам краще знати), але останні років 10 активна людина могла собі знайти нормальну роботу - й таких прикладів вже й не чув. тобто не треба Україну оцінювати на прикладі 90х років. ми ж не оцінюємо США по роках становлення капіталізму
в нас можливо трохи різний підхід - в постачанні й збуті досвід не дуже потрібен, потрібна так звана комерційна жилка - в невеличкому бізнесі. досвід вже знадобиться, коли великі обсяги та складна логістика - як це організовувати.
в економіці/фінансах досвід потрібен. й насправді в невеличких бізнесах ця посада й не дуже потрібна - там власник/директор на пальцях й сам прикине. а от потрібно на великих компаніях, з обсягом продажів від кілька сотень млн грн.
в мене виникли риторичні питання - а як ви платили працівників. в білу, чи як всі в конвертах? виплачувати своїм працівникам достойну нагороду - чи навіщо, все сам робив - робітникам стільки, скільки й інші? а потім - ой, а хто це не платить високу зп? я був обмежений рамками втсановленихрозмірів зп, ви ні, ви власник - чи платили ви самі бонуси? чи навіщо? а на що тоді їхати у Штати? питання риторичні, відповіді не потребують
й дуже не сподобалось РАПТОВО ваша толерантність до "неформальные методы увеличения заработка". кажіть чесно - люди крали на фірмі. й чомусь люди, які волають про корупцію, не бачать нічого погано в цих відкатах.
насправді, я трохи розумію, про що ви кажете, бо працював не з одним гарним комерційником, але на одного талановитого, який реально заслуговує на високу зп, припадає 10 таких, що окрім красти нічого й не вміють - хіба що знають перелік основних покупців/продавців.
Насчет толерантности к воровству - это Ваша фантазия. Насчет остального - Вы не хотите моего ответа, очевидно, Вы также уверены в своих фантазиях. Зачем Вам вообще ответы форумчан, если Вы их можете придумать?
Shaman написав:вибачте, но ви знову повторюєте дурню, яку я вже спростував. про мій особистий приклад, який всіх так зачепив - я додатково намагаюсь вчити людей. ба, більшості це не потрібно - це час витрачати, напрягатися. а меншість вона й так вчиться - просто я можу концентровано розповісти те, що сам вивчав роками.
й 10-15 років тому може й були компанії, які кидають на зп (вам краще знати), але останні років 10 активна людина могла собі знайти нормальну роботу - й таких прикладів вже й не чув. тобто не треба Україну оцінювати на прикладі 90х років. ми ж не оцінюємо США по роках становлення капіталізму
в нас можливо трохи різний підхід - в постачанні й збуті досвід не дуже потрібен, потрібна так звана комерційна жилка - в невеличкому бізнесі. досвід вже знадобиться, коли великі обсяги та складна логістика - як це організовувати.
в економіці/фінансах досвід потрібен. й насправді в невеличких бізнесах ця посада й не дуже потрібна - там власник/директор на пальцях й сам прикине. а от потрібно на великих компаніях, з обсягом продажів від кілька сотень млн грн.
в мене виникли риторичні питання - а як ви платили працівників. в білу, чи як всі в конвертах? виплачувати своїм працівникам достойну нагороду - чи навіщо, все сам робив - робітникам стільки, скільки й інші? а потім - ой, а хто це не платить високу зп? я був обмежений рамками встановлених розмірів зп, ви ні, ви власник - чи платили ви самі бонуси? чи навіщо? а на що тоді їхати у Штати? питання риторичні, відповіді не потребують
й дуже не сподобалось РАПТОВО ваша толерантність до "неформальные методы увеличения заработка". кажіть чесно - люди крали на фірмі. й чомусь люди, які волають про корупцію, не бачать нічого погано в цих відкатах.
насправді, я трохи розумію, про що ви кажете, бо працював не з одним гарним комерційником, але на одного талановитого, який реально заслуговує на високу зп, припадає 10 таких, що окрім красти нічого й не вміють - хіба що знають перелік основних покупців/продавців.
Насчет толерантности к воровству - это Ваша фантазия. Насчет остального - Вы не хотите моего ответа, очевидно, Вы также уверены в своих фантазиях. Зачем Вам вообще ответы форумчан, если Вы их можете придумать?
образились. саме там де можна й відповісти.
а що не так в порівнянні економістів та комерційників???
про ваш бізнес - думаю вели ви його так, як й інші колеги. це до питання, чому мало платять.
якщо ви теж вважаєте, що красти погано - це добре. бо ви такий красивий евфемізм використали
ви теж вперто не хочете чути, що зміни йдуть. повільніше ніж, треба але йдуть.
й не хочете визнати, що те, що я навчав підлеглих - це добре. все мені хочете приписати що просто не хотів платити гроші
Bolt написав:ось приклад, коли людина начебто живе на мінімалку - а насправді?
Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾
Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн. З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн. А Шаман каже що вони отримують 26000 грн.
Народ, не надо спекулировать на понятии "бедность".
Бе́дность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.
Бедность является относительным и многозначным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в данном обществе (коэффициент Джини, индекс Тейла).
4. Концепции определения 4.1 Абсолютная 4.2 Относительная 4.3 Субъективная 4.4 Депривационный подход ......... Наиболее высокая абсолютная бедность по данным ООН на 2004 год, исходя из установленной национальной границы, наблюдалась в Мадагаскаре — 71,3 %, Сьерра-Леоне — 70,2 %, Мозамбике — 69,4 %. Если же за границу бедности взять 1 доллар в день (такой показатель использует ООН для развивающихся стран), то наиболее высокая бедность по данным на 2005 год отмечается в Нигерии (70,8 %), ЦАР (66,6 %) и Замбии (63,8 %).[14] ......... В США граница относительной бедности соответствует 40 % медианного дохода, в большинстве стран Европы — 50 %, в Скандинавии — 60 %.
Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.
Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задаёт существование на менее чем 1,25 американского доллара в день (курс рассчитывается по ППС).[12] В 2015 году Всемирный банк увеличил черту бедности до 1,9 доллара в день[13].
На 57 долл. в Украине прожить, конечно, можно (в смысле, с голоду не умрёшь), но назвать это иначе, чем бедность, я бы не решился. Скорее, это уже нищета. Не говорю уж о 30 долл. в месяц. "доходы $22 314 в год на семью из четырёх человек" считались чертой бедности Бюро переписи населения США в 2010. Возможно, сегодня цифра уже другая. Цитаты из Вики http://surl.li/hrcjr
Уровень бедности в Украине в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2% - за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек.
Об этом говорится в отчете Всемирного банка, пишет The Guardian.
И ещё. Тут как-то больше пишут о бедности пенсионеров. Но, подозреваю, что в Украине это ещё относится к семьям с 2 детьми. Особенно, к молодым семьям. Единственная разница, что у них есть надежда на будущее. У пенсионеров этого нет.
Добавлю о бедности. Если посчитать как в США - бедность это 40 % медианного дохода, то 150 долл (около 6000 грн) получится выше черты бедности. Даже по европейской норме - 50% - тоже. И, скорее всего, по скандинавским меркам (60%) тоже. Как считаете, это говорит о высоком уровне жизни в Украине?