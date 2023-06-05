Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 776777778779780> Додано: Пон 05 чер, 2023 16:13 BIGor написав: Bolt написав: Shaman написав: ось приклад, коли людина начебто живе на мінімалку - а насправді? ось приклад, коли людина начебто живе на мінімалку - а насправді?

Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾 Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾

Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.

З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн. А Шаман каже що вони отримують 26000 грн. Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.З мого оточення злюди в середньому мають на рукиА Шаман каже що вони отримують

трохи вище Bolt написав, скільки він заробляє, але пасивно (в гарному значенні)



в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.



а через таки некоректні висновки вас з аудиту й вигнали трохи вище Bolt написав, скільки він заробляє, але пасивно (в гарному значенні)в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.а через таки некоректні висновки вас з аудиту й вигнали Shaman

Повідомлень: 3504 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:14 ЛАД написав: На 57 долл. в Украине прожить, конечно, можно (в смысле, с голоду не умрёшь), но назвать это иначе, чем бедность, я бы не решился. Скорее, это уже нищета. Не говорю уж о 30 долл. в месяц.

На 57 долл. в Украине прожить, конечно, можно (в смысле, с голоду не умрёшь), но назвать это иначе, чем бедность, я бы не решился. Скорее, это уже нищета. Не говорю уж о 30 долл. в месяц.

Пару сторінок тому, писали, що $150 бідність, тепер уже $57 (в три рази менше) Пару сторінок тому, писали, що $150 бідність, тепер уже $57 (в три рази менше) flyman

Повідомлень: 31506 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:16 ЛАД написав: flyman написав: ..........

ніби весь фінанс уа знає, що згідно легенди живу в підвалі:

https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html

миюся водою з баклажок нагрітих на сонці:

https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

збираю на дачі опеньки:

https://fi202x.blogspot.com/2021/11/blog-post.html ..........ніби весь фінанс уа знає, що згідно легенди живу в підвалі:миюся водою з баклажок нагрітих на сонці:збираю на дачі опеньки:

"згідно легенди" то таке.

Интересно ближе к реальности.

Зимой тоже воду греете на окне на солнышке?

И как тёпленькая? "згідно легенди" то таке.Интересно ближе к реальности.Зимой тоже воду греете на окне на солнышке?И как тёпленькая?

В залежності, де я знаходжуся, на дачі, чи в квартирі грію по різному В залежності, де я знаходжуся, на дачі, чи в квартирі грію по різному flyman

Повідомлень: 31506 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:17 Shaman написав: ЛАД написав: flyman написав: ..........

ніби весь фінанс уа знає, що згідно легенди живу в підвалі:

https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html

миюся водою з баклажок нагрітих на сонці:

https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

збираю на дачі опеньки:

https://fi202x.blogspot.com/2021/11/blog-post.html ..........ніби весь фінанс уа знає, що згідно легенди живу в підвалі:миюся водою з баклажок нагрітих на сонці:збираю на дачі опеньки:

"згідно легенди" то таке.

Интересно ближе к реальности.

Зимой тоже воду греете на окне на солнышке?

И как тёпленькая? "згідно легенди" то таке.Интересно ближе к реальности.Зимой тоже воду греете на окне на солнышке?И как тёпленькая?

зимою яйця дзвонять як сталеві зимою яйця дзвонять як сталеві

Не повинні. В анкетах , якими хоче заманити когось розділити лімітовані 150 доларів, пише «Горяч». Не повинні. В анкетах , якими хоче заманити когось розділити лімітовані 150 доларів, пише «Горяч». Hotab

Повідомлень: 9180 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1986 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:18 Shaman написав: BIGor написав: Bolt написав: Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾 Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾

Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.

З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн. А Шаман каже що вони отримують 26000 грн. Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.З мого оточення злюди в середньому мають на рукиА Шаман каже що вони отримують

трохи вище Bolt написав, скільки він заробляє, але пасивно (в гарному значенні)



в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.



а через таки некоректні висновки вас з аудиту й вигнали трохи вище Bolt написав, скільки він заробляє, але пасивно (в гарному значенні)в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.а через таки некоректні висновки вас з аудиту й вигнали

В Києві Фейслеса, 1куо - ніачом! В Києві Фейслеса, 1куо - ніачом! flyman

Повідомлень: 31506 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:21 ЛАД написав: Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.

Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.

Чому?

Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.

Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).

Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.

Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто. Чому?Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 05 чер, 2023 16:25, всього редагувалось 2 разів. andrijk777

Повідомлень: 4741 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:24 Shaman ти брехло тупе, давай докази що мене типу "вигнали". BIGor

Повідомлень: 7737 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:29 andrijk777 написав: ЛАД написав: Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.

Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.

Чому?

Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.

Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).

Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.

Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто. Чому?Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто.

Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.



Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти). Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти). flyman

Повідомлень: 31506 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:34 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо. в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.

Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.

Faceless написав: В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні ( по Києву - більше 21 тис ). Більше даних немає (не оприлюднено). В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (). Більше даних немає (не оприлюднено).

Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6. Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6. BIGor

Повідомлень: 7737 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:37 flyman написав: Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.

В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі. СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі. andrijk777

Повідомлень: 4741 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 776777778779780> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор