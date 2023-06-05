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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 776777778779780>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:13

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:ось приклад, коли людина начебто живе на мінімалку - а насправді? ;)

Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾

Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.
З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн. А Шаман каже що вони отримують 26000 грн. :mrgreen:

трохи вище Bolt написав, скільки він заробляє, але пасивно (в гарному значенні) :)

в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.

а через таки некоректні висновки вас з аудиту й вигнали :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:14

  ЛАД написав:На 57 долл. в Украине прожить, конечно, можно (в смысле, с голоду не умрёшь), но назвать это иначе, чем бедность, я бы не решился. Скорее, это уже нищета. Не говорю уж о 30 долл. в месяц.

Пару сторінок тому, писали, що $150 бідність, тепер уже $57 (в три рази менше)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:16

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
ніби весь фінанс уа знає, що згідно легенди живу в підвалі:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
миюся водою з баклажок нагрітих на сонці:
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
збираю на дачі опеньки:
https://fi202x.blogspot.com/2021/11/blog-post.html

"згідно легенди" то таке.
Интересно ближе к реальности.
Зимой тоже воду греете на окне на солнышке?
И как тёпленькая?

В залежності, де я знаходжуся, на дачі, чи в квартирі грію по різному
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:17

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
ніби весь фінанс уа знає, що згідно легенди живу в підвалі:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
миюся водою з баклажок нагрітих на сонці:
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
збираю на дачі опеньки:
https://fi202x.blogspot.com/2021/11/blog-post.html

"згідно легенди" то таке.
Интересно ближе к реальности.
Зимой тоже воду греете на окне на солнышке?
И как тёпленькая?

зимою яйця дзвонять як сталеві :D

Не повинні. В анкетах , якими хоче заманити когось розділити лімітовані 150 доларів, пише «Горяч».
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:18

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Брехня. Я навіть мінімалки не маю.(не отримую) 😾

Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.
З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн. А Шаман каже що вони отримують 26000 грн. :mrgreen:

трохи вище Bolt написав, скільки він заробляє, але пасивно (в гарному значенні) :)

в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.

а через таки некоректні висновки вас з аудиту й вигнали :D

В Києві Фейслеса, 1куо - ніачом!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:21

  ЛАД написав:Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.

Чому?
Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).
Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.
Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 05 чер, 2023 16:25, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:24

Shaman ти брехло тупе, давай докази що мене типу "вигнали".
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:29

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.

Чому?
Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).
Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.
Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто.

Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти).
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.

Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.
  Faceless написав:В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис). Більше даних немає (не оприлюднено).

Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:37

  flyman написав:Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.
В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі. :D
andrijk777
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