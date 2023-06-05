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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 777778779780> Додано: Пон 05 чер, 2023 16:45 То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його? Grand Touring Повідомлень: 1091 З нами з: 23.03.20 Подякував: 358 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 16:48 Grand Touring написав: То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його? То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його?

поки кордони закриті для М1860 "ну його", а як відкриють то "вжуххххх" (в мене по легенді в Польщі зекономлені на аліментах на пенсію злотувки лежать в матраці, треба переховати під грушу, а то ще діти позашлюбні доберуться) поки кордони закриті для М1860 "ну його", а як відкриють то "вжуххххх" (в мене по легенді в Польщі зекономлені на аліментах на пенсію злотувки лежать в матраці, треба переховати під грушу, а то ще діти позашлюбні доберуться) flyman

Повідомлень: 31506 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:00 flyman написав: Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти). Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти).

Прив'язка до конкретних сум, типу 150$, суб'єктивна.

Бізнесмену з Києва 150$ точно не хватить на їжу і на товарах першої необхідності. А дитині з села Задрюпинці ця сума буде сильно надлишкова. Прив'язка до конкретних сум, типу 150$, суб'єктивна.Бізнесмену з Києва 150$ точно не хватить на їжу і на товарах першої необхідності. А дитині з села Задрюпинці ця сума буде сильно надлишкова. andrijk777

Повідомлень: 4741 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:05 Grand Touring написав: То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його? То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його?

кожен вирішує сам. це для активної меншості.



ось розмовляв з Німеччиною - з групи 27 людей (навчання німецької) планує залишиться 5 людей. інші в очікуванні на повернення. й по інших знайомих - теж саме - не більше 20% буде залишатися, деякі вже повертаються - це в Харків. причому частину з тих, хто планує залишитися, з Україною майже нічого не пов'язує - хіба що квартира.



й це за тих умов, що зараз створені. нагадаю, в мирні часи такого й близько не було.



тобто демографічна катастрофа трохи відкладається. а більшість не зважаючи на створені умови, не побачила переваг в еміграції, - такий висновок більшості кожен вирішує сам. це для активної меншості.ось розмовляв з Німеччиною - з групи 27 людей (навчання німецької) планує залишиться 5 людей. інші в очікуванні на повернення. й по інших знайомих - теж саме - не більше 20% буде залишатися, деякі вже повертаються - це в Харків. причому частину з тих, хто планує залишитися, з Україною майже нічого не пов'язує - хіба що квартира.й це за тих умов, що зараз створені. нагадаю, в мирні часи такого й близько не було.тобто демографічна катастрофа трохи відкладається. а більшість не зважаючи на створені умови, не побачила переваг в еміграції, - такий висновок більшості Shaman

Повідомлень: 3504 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:09 andrijk777 написав: flyman написав: Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти). Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти).

Прив'язка до конкретних сум, типу 150$, суб'єктивна.

Бізнесмену з Києва 150$ точно не хватить на їжу і на товарах першої необхідності. А дитині з села Задрюпинці ця сума буде сильно надлишкова. Прив'язка до конкретних сум, типу 150$, суб'єктивна.Бізнесмену з Києва 150$ точно не хватить на їжу і на товарах першої необхідності. А дитині з села Задрюпинці ця сума буде сильно надлишкова.

Бізнесмен з Києва має "представницькі витрати", і це по суті є "інвестиції в бізнес/імідж". Аналогічно із різними "розвиваючими кружками/секціями для дітей".

З якого дива вони розглядаються як "витрати на життя". Що дитина отримає шкоду несумісну із здоров"я/життям? Навчання в Лізі Плюща, теж може будем відносити до "витрат на життя"?



Якщо в бізнесмена в який момент пропаде бажання грати в соціальні статусні ігри, то 150$ вистачатиме, ще й залишатиметься. Лексус прийдеться замінити на ГТ, трагедія (і тьолки перестануть давати передок, інфа 146%, а далі: імпотенція, гемор, смерть... майже як в митця - "купатися чи не купатися"). Бізнесмен з Києва має "представницькі витрати", і це по суті є "інвестиції в бізнес/імідж". Аналогічно із різними "розвиваючими кружками/секціями для дітей".З якого дива вони розглядаються як "витрати на життя". Що дитина отримає шкоду несумісну із здоров"я/життям? Навчання в Лізі Плюща, теж може будем відносити до "витрат на життя"?Якщо в бізнесмена в який момент пропаде бажання грати в соціальні статусні ігри, то 150$ вистачатиме, ще й залишатиметься. Лексус прийдеться замінити на ГТ, трагедія (і тьолки перестануть давати передок, інфа 146%, а далі: імпотенція, гемор, смерть... майже як в митця - "купатися чи не купатися"). flyman

Повідомлень: 31506 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:13 BIGor написав: Shaman написав: в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо. в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.

Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.

Faceless написав: В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні ( по Києву - більше 21 тис ). Більше даних немає (не оприлюднено). В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (). Більше даних немає (не оприлюднено).

Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6. Ха-ха,, а рахувати ніяк не навчився.Рахуй, 21 тис. мінусподатки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6.

які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написати



а ось й докази

21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) = 34 т грн. чи ти очікував точний розрахунок?

знаєш що таке порядок цифр?



й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.



понабирають по оголошеннях які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написатиа ось й докази21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) = 34 т грн. чи ти очікував точний розрахунок?знаєш що таке порядок цифр?й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.понабирають по оголошеннях Shaman

Повідомлень: 3504 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:16 airmax78 написав: Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.

Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится. Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.



А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.

Только в будние дни, только в рабочее время.

Привет Болту не хотите передать? А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.Только в будние дни, только в рабочее время.Привет Болту не хотите передать? rjkz

Повідомлень: 14729 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4693 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:18 airmax78 написав: Faceless написав: rjkz написав:

Вас удивляет присутствие ЭМИГРАНТОВ на ветке про ЭМИГРАЦИЮ?

Меня удивляет присутствие идейных противников эмиграции на ветке про эмиграцию.



Таких один тільки Ейр, і той мовчить Таких один тільки Ейр, і той мовчить

Мовчить коли його банять за те що він пише те, що неподобається читати емігрантам. Ви ще не бачите всю огидність цієї гілки в сьогодняшніх умовах? Мовчить коли його банять за те що він пише те, що неподобається читати емігрантам. Ви ще не бачите всю огидність цієї гілки в сьогодняшніх умовах?



Интересно, откуда огиднее читать эту ветку - из Киева или из Вены? Интересно, откуда огиднее читать эту ветку - из Киева или из Вены? rjkz

Повідомлень: 14729 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4693 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20 airmax78 написав: rjkz написав: Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.



Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с). Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с). rjkz

Повідомлень: 14729 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4693 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20 Re: Еміграція, заробітчанство Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 05 чер, 2023 17:21, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 42410 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 777778779780> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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