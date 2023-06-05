RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 777778779780>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:45

То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його?
Grand Touring
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 23.03.20
Подякував: 358 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:48

  Grand Touring написав:То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його?

поки кордони закриті для М1860 "ну його", а як відкриють то "вжуххххх" (в мене по легенді в Польщі зекономлені на аліментах на пенсію злотувки лежать в матраці, треба переховати під грушу, а то ще діти позашлюбні доберуться)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31506
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 2650 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:00

  flyman написав:Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти).

Прив'язка до конкретних сум, типу 150$, суб'єктивна.
Бізнесмену з Києва 150$ точно не хватить на їжу і на товарах першої необхідності. А дитині з села Задрюпинці ця сума буде сильно надлишкова.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:05

  Grand Touring написав:То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його?

кожен вирішує сам. це для активної меншості.

ось розмовляв з Німеччиною - з групи 27 людей (навчання німецької) планує залишиться 5 людей. інші в очікуванні на повернення. й по інших знайомих - теж саме - не більше 20% буде залишатися, деякі вже повертаються - це в Харків. причому частину з тих, хто планує залишитися, з Україною майже нічого не пов'язує - хіба що квартира.

й це за тих умов, що зараз створені. нагадаю, в мирні часи такого й близько не було.

тобто демографічна катастрофа трохи відкладається. а більшість не зважаючи на створені умови, не побачила переваг в еміграції, - такий висновок більшості
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 29.09.19
Подякував: 444 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:09

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти).

Прив'язка до конкретних сум, типу 150$, суб'єктивна.
Бізнесмену з Києва 150$ точно не хватить на їжу і на товарах першої необхідності. А дитині з села Задрюпинці ця сума буде сильно надлишкова.

Бізнесмен з Києва має "представницькі витрати", і це по суті є "інвестиції в бізнес/імідж". Аналогічно із різними "розвиваючими кружками/секціями для дітей".
З якого дива вони розглядаються як "витрати на життя". Що дитина отримає шкоду несумісну із здоров"я/життям? Навчання в Лізі Плюща, теж може будем відносити до "витрат на життя"?

Якщо в бізнесмена в який момент пропаде бажання грати в соціальні статусні ігри, то 150$ вистачатиме, ще й залишатиметься. Лексус прийдеться замінити на ГТ, трагедія (і тьолки перестануть давати передок, інфа 146%, а далі: імпотенція, гемор, смерть... майже як в митця - "купатися чи не купатися").
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31506
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 2650 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:13

  BIGor написав:
  Shaman написав:в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.

Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.
  Faceless написав:В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис). Більше даних немає (не оприлюднено).

Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6.

які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написати :D

а ось й докази
21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) = 34 т грн. чи ти очікував точний розрахунок? :D
знаєш що таке порядок цифр?

й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.

понабирають по оголошеннях :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 29.09.19
Подякував: 444 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:16

  airmax78 написав:Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.
Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.


А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.
Только в будние дни, только в рабочее время.
Привет Болту не хотите передать?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14729
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7696 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:18

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
Вас удивляет присутствие ЭМИГРАНТОВ на ветке про ЭМИГРАЦИЮ?
Меня удивляет присутствие идейных противников эмиграции на ветке про эмиграцию.

Таких один тільки Ейр, і той мовчить

Мовчить коли його банять за те що він пише те, що неподобається читати емігрантам. Ви ще не бачите всю огидність цієї гілки в сьогодняшніх умовах?


Интересно, откуда огиднее читать эту ветку - из Киева или из Вены?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14729
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7696 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.


Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с). :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14729
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7696 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20

Re: Еміграція, заробітчанство

:arrow:
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 05 чер, 2023 17:21, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 42410
З нами з: 25.10.12
Подякував: 965 раз.
Подякували: 5198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 777778779780>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4639)
05.06.2023 17:28
ПриватБанк (2824)
05.06.2023 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.