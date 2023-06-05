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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 чер, 2023 16:45
То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його?
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Grand Touring
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:48
Grand Touring написав:
То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його?
поки кордони закриті для М1860 "ну його", а як відкриють то "вжуххххх" (в мене по легенді в Польщі зекономлені на аліментах на пенсію злотувки лежать в матраці, треба переховати під грушу, а то ще діти позашлюбні доберуться)
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flyman
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:00
flyman написав:
Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти).
Прив'язка до конкретних сум, типу 150$, суб'єктивна.
Бізнесмену з Києва 150$ точно не хватить на їжу і на товарах першої необхідності. А дитині з села Задрюпинці ця сума буде сильно надлишкова.
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andrijk777
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:05
Grand Touring написав:
То до чого ми дійшли, їхати закордон чи ну його?
кожен вирішує сам. це для активної меншості.
ось розмовляв з Німеччиною - з групи 27 людей (навчання німецької) планує залишиться 5 людей. інші в очікуванні на повернення. й по інших знайомих - теж саме - не більше 20% буде залишатися, деякі вже повертаються - це в Харків. причому частину з тих, хто планує залишитися, з Україною майже нічого не пов'язує - хіба що квартира.
й це за тих умов, що зараз створені. нагадаю, в мирні часи такого й близько не було.
тобто демографічна катастрофа трохи відкладається. а більшість не зважаючи на створені умови, не побачила переваг в еміграції, - такий висновок більшості
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Shaman
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:09
andrijk777 написав: flyman написав:
Моя думка, що від $150 на особу (в своєму житлі, не орендному) можна жити "якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності", а що зверху, то або відкладати/інвестувати або витрачати на товари/продукти вищого цінового сегменту (дешеві понти).
Прив'язка до конкретних сум, типу 150$, суб'єктивна.
Бізнесмену з Києва 150$ точно не хватить на їжу і на товарах першої необхідності. А дитині з села Задрюпинці ця сума буде сильно надлишкова.
Бізнесмен з Києва має "представницькі витрати", і це по суті є "інвестиції в бізнес/імідж". Аналогічно із різними "розвиваючими кружками/секціями для дітей".
З якого дива вони розглядаються як "витрати на життя". Що дитина отримає шкоду несумісну із здоров"я/життям? Навчання в Лізі Плюща, теж може будем відносити до "витрат на життя"?
Якщо в бізнесмена в який момент пропаде бажання грати в соціальні статусні ігри, то 150$ вистачатиме, ще й залишатиметься. Лексус прийдеться замінити на ГТ, трагедія (і тьолки перестануть давати передок, інфа 146%, а далі: імпотенція, гемор, смерть... майже як в митця - "купатися чи не купатися").
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flyman
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:13
BIGor написав: Shaman написав:
в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.
Ха-ха, СТО, СЕО
, а рахувати ніяк не навчився.
Faceless написав:
В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис
). Більше даних немає (не оприлюднено).
Рахуй СЕО
, 21 тис. мінус 40 %
податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6.
які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написати
а ось й докази
21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) = 34 т грн. чи ти очікував точний розрахунок?
знаєш що таке порядок цифр?
й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.
понабирають по оголошеннях
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:16
airmax78 написав:
Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.
Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.
А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.
Только в будние дни, только в рабочее время.
Привет Болту не хотите передать?
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rjkz
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:18
airmax78 написав: Faceless написав:
rjkz написав:
Вас удивляет присутствие ЭМИГРАНТОВ на ветке про ЭМИГРАЦИЮ?
Меня удивляет присутствие идейных противников эмиграции на ветке про эмиграцию.
Таких один тільки Ейр, і той мовчить
Мовчить коли його банять за те що він пише те, що неподобається читати емігрантам. Ви ще не бачите всю огидність цієї гілки в сьогодняшніх умовах?
Интересно, откуда огиднее читать эту ветку - из Киева или из Вены?
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rjkz
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20
airmax78 написав: rjkz написав:
Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с).
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 05 чер, 2023 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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