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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20
rjkz написав: airmax78 написав:
Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.
Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.
А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.
Только в будние дни, только в рабочее время.
Привет Болту не хотите передать?
а як ви робочий час в ІТ вираховуєте???
тут більшість працює, коли зручно
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:22
rjkz написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Таких один тільки Ейр, і той мовчить
Мовчить коли його банять за те що він пише те, що неподобається читати емігрантам. Ви ще не бачите всю огидність цієї гілки в сьогодняшніх умовах?
Интересно, откуда огиднее читать эту ветку - из Киева или из Вены?
з Нью-Йорку
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:22
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с).
Ги-ги (пер на кацапську: Гы-Гы). Зачипило.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:22
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Не нищета в смысле по мусоркам рыться не надо.
Но бедность.
Интересно было бы знать, где и как Вы живёте с такими затратами. Если будет желание, напишите, с интересом прочитаю. Если не хотите здесь, можно в личку.
150$(5$ в день) це навіть по міркам ООН не є бідність. А для пенсіонера з житлом в Україні - це точно не бідність. Хоч в кожного своє поняття бідності.
Щодо США. Особисто для мене прийнятий коефіцієнт 1:6. Тобто 150 в Україні це еквівалентно 900 в США. По-моєму 900 в США - це також не бідність.
Хоча безумовно отримати 150$ пенсії в Україні набагато важче ніж 900 в США.
МОгу ошибаться, кажется порог бедности - 20 куе в год.
В опросниках на всякие кредитки от магазинов (тут не только банки выдают кредитки) суммы дохода начинаются от 20 куе в год.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:32
flyman написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),
все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),
в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах
Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман.
Таки прав был Акурт.
Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа.
Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю.
Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго.
Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц.
Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел?
Как часто я принимаю душ?
Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:35
Bolt написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
З няли з язика, теж хотів написати, що щось схоже на ОСББ на Брайтоні... 😎
О!
Я смотрю, просто все решили этот день посвятить мне.
Тронут. Весьма тронут.
Что вы там с языка сняли?
Вы там с Флайманом вместе тусуетесь?
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:36
Hotab написав:andrijk777
,
не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок?
можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.
То ви їх балуєте зайвими витратами.
Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну.
Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання.
Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:40
flyman написав:
Якщо в бізнесмена в який момент пропаде бажання грати в соціальні статусні ігри, то 150$ вистачатиме, ще й залишатиметься.
Для мене це брєд, тому не бажаю дальше це обговорювати.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:42
BIGor написав: Bolt написав: Shaman написав:
Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.
З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн.
А Шаман каже що вони отримують 26000 грн.
Ну Шаман дещо перебільшив тільки 20+, і то пасив, але ні як не ЗП. На останній роботі де я робив до літа минулого року в мене було щось типа 10 кг брудними, тобто десь на 2,5 кг менше середньої по області.
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