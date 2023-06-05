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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 778779780781> Додано: Пон 05 чер, 2023 17:32 flyman написав: airmax78 написав: rjkz написав: Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),

все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),

в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах



Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман.

Таки прав был Акурт.

Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа.

Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю.

Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго.

Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц.

Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел?

Как часто я принимаю душ?

Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости. Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман.Таки прав был Акурт.Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа.Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю.Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго.Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц.Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел?Как часто я принимаю душ?Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости. rjkz

Повідомлень: 14729 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4694 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:35 Bolt написав: airmax78 написав: rjkz написав: Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

З няли з язика, теж хотів написати, що щось схоже на ОСББ на Брайтоні... 😎 З няли з язика, теж хотів написати, що щось схоже на ОСББ на Брайтоні... 😎



О!

Я смотрю, просто все решили этот день посвятить мне.

Тронут. Весьма тронут.

Что вы там с языка сняли?

Вы там с Флайманом вместе тусуетесь? О!Я смотрю, просто все решили этот день посвятить мне.Тронут. Весьма тронут.Что вы там с языка сняли?Вы там с Флайманом вместе тусуетесь? rjkz

Повідомлень: 14729 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4694 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:36 Hotab написав: andrijk777 ,

можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.



не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок?можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.

То ви їх балуєте зайвими витратами.

Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну.

Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання. То ви їх балуєте зайвими витратами.Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну.Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання.

Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏 Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏 Bolt Повідомлень: 2011 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:40 flyman написав: Якщо в бізнесмена в який момент пропаде бажання грати в соціальні статусні ігри, то 150$ вистачатиме, ще й залишатиметься. Якщо в бізнесмена в який момент пропаде бажання грати в соціальні статусні ігри, то 150$ вистачатиме, ще й залишатиметься.

Для мене це брєд, тому не бажаю дальше це обговорювати. Для мене це брєд, тому не бажаю дальше це обговорювати. andrijk777

Повідомлень: 4746 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:42 BIGor написав: Bolt написав: Shaman написав: Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.

З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн. А Шаман каже що вони отримують 26000 грн. Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на рукиА Шаман каже що вони отримують

Ну Шаман дещо перебільшив тільки 20+, і то пасив, але ні як не ЗП. На останній роботі де я робив до літа минулого року в мене було щось типа 10 кг брудними, тобто десь на 2,5 кг менше середньої по області. Ну Шаман дещо перебільшив тільки 20+, і то пасив, але ні як не ЗП. На останній роботі де я робив до літа минулого року в мене було щось типа 10 кг брудними, тобто десь на 2,5 кг менше середньої по області. Bolt Повідомлень: 2011 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:49 rjkz написав: airmax78 написав: Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.

Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится. Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.



А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.

Только в будние дни, только в рабочее время.

Привет Болту не хотите передать? А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.Только в будние дни, только в рабочее время.Привет Болту не хотите передать?

Домашний нет дорогой наверное в Вене, а халявного вайфая нет. С работы нашару строчит. Домашний нет дорогой наверное в Вене, а халявного вайфая нет. С работы нашару строчит. Bolt Повідомлень: 2011 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 17:52 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.



Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с). Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с).

Да не плохо вобщем:

https://youtube.com/shorts/vh5_DbmTrvg?feature=share Да не плохо вобщем: Bolt Повідомлень: 2011 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:02 rjkz написав: flyman написав: airmax78 написав: В Украине мне уже было некуда расти.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),

все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),

в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах



Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман.

Таки прав был Акурт.

Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа.

Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю.

Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго.

Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц.

Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел?

Как часто я принимаю душ?

Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости.[/quote]



====



мова про страшилки "нема куда рости" вна неньці і про хеппі-енди "починати з нуля в США", а не про кишеню rjkz



так сказати, "легенда не сходиться", ошибка резидента в деталях



з.і.

в лексіконі хотаба не тільки лічинки, а і алімєнти, осваюйте його лексікон, буде полєзно в руськоязчином НОА, яке не осбб і не потолок развітія, буде хороша добавка до каламбійського цертифіката



не сподівався що ви опуститеся до оральной гібкості, але в США всяка робота в почоті Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман.Таки прав был Акурт.Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа.Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю.Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго.Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц.Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел?Как часто я принимаю душ?Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости.[/quote]====мова про страшилки "нема куда рости" вна неньці і про хеппі-енди "починати з нуля в США", а не про кишеню rjkzтак сказати, "легенда не сходиться", ошибка резидента в деталяхз.і.в лексіконі хотаба не тільки лічинки, а і алімєнти, осваюйте його лексікон, буде полєзно в руськоязчином НОА, яке не осбб і не потолок развітія, буде хороша добавка до каламбійського цертифікатане сподівався що ви опуститеся до оральной гібкості, але в США всяка робота в почоті Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 чер, 2023 18:09, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 31509 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:05 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо. в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б

Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.

Faceless написав: В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні ( по Києву - більше 21 тис ). Більше даних немає (не оприлюднено). В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (). Більше даних немає (не оприлюднено).

Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6. Ха-ха,, а рахувати ніяк не навчився.Рахуй, 21 тис. мінусподатки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6.

які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написати



а ось й докази

21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) = 34 т грн. чи ти очікував точний розрахунок?

знаєш що таке порядок цифр?



й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.



понабирають по оголошеннях які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написатиа ось й докази21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) =чи ти очікував точний розрахунок?знаєш що таке порядок цифр?й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.понабирають по оголошеннях

Ото ти дурне, множиш на два, і все одно 1 кує не виходить. Курс знаєш який зараз? Яке ж ти недолуге, наврядчи ти фіндіром працюєш, розуму в тебе як у випускника бурси. Ото ти дурне, множиш на два, і все одно 1 кує не виходить. Курс знаєш який зараз? Яке ж ти недолуге, наврядчи ти фіндіром працюєш, розуму в тебе як у випускника бурси. BIGor

Повідомлень: 7737 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1169 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:09 Bolt написав: Hotab написав: andrijk777 ,

можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.



не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок?можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.

То ви їх балуєте зайвими витратами.

Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну.

Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання. То ви їх балуєте зайвими витратами.Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну.Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання.

Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏 Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏

Чогось нагадало,

Чогось нагадало, Востаннє редагувалось BIGor в Пон 05 чер, 2023 18:10, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 7737 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1169 раз. Подякували: 1596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 778779780781> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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