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rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда. В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово). rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ), все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту), в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах
Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман. Таки прав был Акурт. Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа. Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю. Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго. Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц. Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел? Как часто я принимаю душ? Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости.
rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда. В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово). rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
З няли з язика, теж хотів написати, що щось схоже на ОСББ на Брайтоні... 😎
О! Я смотрю, просто все решили этот день посвятить мне. Тронут. Весьма тронут. Что вы там с языка сняли? Вы там с Флайманом вместе тусуетесь?
не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок? можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.
То ви їх балуєте зайвими витратами. Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну. Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання.
Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏
Shaman написав:Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн. З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн. А Шаман каже що вони отримують 26000 грн.
Ну Шаман дещо перебільшив тільки 20+, і то пасив, але ні як не ЗП. На останній роботі де я робив до літа минулого року в мене було щось типа 10 кг брудними, тобто десь на 2,5 кг менше середньої по області.
airmax78 написав:Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше. Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.
А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет. Только в будние дни, только в рабочее время. Привет Болту не хотите передать?
Домашний нет дорогой наверное в Вене, а халявного вайфая нет. С работы нашару строчит.
rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда. В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово). rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с).
airmax78 написав:В Украине мне уже было некуда расти.
Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово). rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.
це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ), все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту), в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах
Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман. Таки прав был Акурт. Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа. Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю. Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго. Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц. Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел? Как часто я принимаю душ? Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости.[/quote]
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мова про страшилки "нема куда рости" вна неньці і про хеппі-енди "починати з нуля в США", а не про кишеню rjkz
так сказати, "легенда не сходиться", ошибка резидента в деталях
з.і. в лексіконі хотаба не тільки лічинки, а і алімєнти, осваюйте його лексікон, буде полєзно в руськоязчином НОА, яке не осбб і не потолок развітія, буде хороша добавка до каламбійського цертифіката
не сподівався що ви опуститеся до оральной гібкості, але в США всяка робота в почоті
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 чер, 2023 18:09, всього редагувалось 2 разів.
не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок? можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.
То ви їх балуєте зайвими витратами. Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну. Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання.
Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏
Чогось нагадало,
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 05 чер, 2023 18:10, всього редагувалось 1 раз.