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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 778779780781>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:32

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),
все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),
в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах


Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман.
Таки прав был Акурт.
Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа.
Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю.
Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго.
Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц.
Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел?
Как часто я принимаю душ?
Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:35

  Bolt написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

З няли з язика, теж хотів написати, що щось схоже на ОСББ на Брайтоні... 😎


О!
Я смотрю, просто все решили этот день посвятить мне.
Тронут. Весьма тронут.
Что вы там с языка сняли?
Вы там с Флайманом вместе тусуетесь?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:36

  Hotab написав:andrijk777 ,
не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок? :D :D можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.


То ви їх балуєте зайвими витратами.
Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну.
Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання. :mrgreen: :mrgreen:

Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:40

  flyman написав:Якщо в бізнесмена в який момент пропаде бажання грати в соціальні статусні ігри, то 150$ вистачатиме, ще й залишатиметься.

Для мене це брєд, тому не бажаю дальше це обговорювати.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:42

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:Не правда, Шаман каже що Ви отримуєте х2 від середньої по області - біля 30 000 грн.
З мого оточення з рідного міста люди в середньому мають на руки 6700 - 10000 грн. А Шаман каже що вони отримують 26000 грн. :mrgreen:

Ну Шаман дещо перебільшив тільки 20+, і то пасив, але ні як не ЗП. На останній роботі де я робив до літа минулого року в мене було щось типа 10 кг брудними, тобто десь на 2,5 кг менше середньої по області.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:49

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.
Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.


А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.
Только в будние дни, только в рабочее время.
Привет Болту не хотите передать?

Домашний нет дорогой наверное в Вене, а халявного вайфая нет. С работы нашару строчит.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:52

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.


Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с). :mrgreen:

Да не плохо вобщем:
https://youtube.com/shorts/vh5_DbmTrvg?feature=share
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:02

  rjkz написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:В Украине мне уже было некуда расти.

Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).
rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),
все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),
в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах


Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман.
Таки прав был Акурт.
Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа.
Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю.
Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго.
Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц.
Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел?
Как часто я принимаю душ?
Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости.[/quote]

====

мова про страшилки "нема куда рости" вна неньці і про хеппі-енди "починати з нуля в США", а не про кишеню rjkz

так сказати, "легенда не сходиться", ошибка резидента в деталях

з.і.
в лексіконі хотаба не тільки лічинки, а і алімєнти, осваюйте його лексікон, буде полєзно в руськоязчином НОА, яке не осбб і не потолок развітія, буде хороша добавка до каламбійського цертифіката

не сподівався що ви опуститеся до оральной гібкості, але в США всяка робота в почоті
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 чер, 2023 18:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:05

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.

Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.
  Faceless написав:В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис). Більше даних немає (не оприлюднено).

Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6.

які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написати :D

а ось й докази
21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) = 34 т грн. чи ти очікував точний розрахунок? :D
знаєш що таке порядок цифр?

й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.

понабирають по оголошеннях :lol:

Ото ти дурне, множиш на два, і все одно 1 кує не виходить. Курс знаєш який зараз? Яке ж ти недолуге, наврядчи ти фіндіром працюєш, розуму в тебе як у випускника бурси.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:09

  Bolt написав:
  Hotab написав:andrijk777 ,
не потрібно багато чого" це чого? Пива і цигарок? :D :D можеш мені, батьку 3 дітей не розказувати казки.


То ви їх балуєте зайвими витратами.
Навіщо, якщо можна платити аліменти у 50% від прожиткового мінімуму дитини (сховавши свої доходи) , а це всього 1.5 тисячі/місяць на одну.
Андрій Флуман, у тебе ж там в блозі повинно бути щось про оптимізацію витрат на дітей. Кинь посилання. :mrgreen: :mrgreen:

Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏

Чогось нагадало,
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 05 чер, 2023 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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