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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 778779780781 Додано: Пон 05 чер, 2023 18:09 Re: Еміграція, заробітчанство Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює". airmax78 Повідомлень: 42411 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:26 BIGor написав: Bolt написав: Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏 Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏

Чогось нагадало,

Чогось нагадало,

Але дівчина права хоча би тому, що в неї вигляд ОК, зуби "як в коня". Сім"я не бідувала. Але дівчина права хоча би тому, що в неї вигляд ОК, зуби "як в коня". Сім"я не бідувала. flyman

Повідомлень: 31509 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:27 airmax78 написав: Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює". Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".

це не по Болт-у, єто другоє це не по Болт-у, єто другоє flyman

Повідомлень: 31509 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1494 раз. Подякували: 2650 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:31 andrijk777 написав: ЛАД написав: Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.

Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.

Чому?

Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.

Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).

Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.

Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто. Чому?Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто.

Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе. Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе. ЛАД 2 Повідомлень: 24682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:35 andrijk777 написав: flyman написав: Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.

В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі. СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі.

Если товара просто нет, то его недоступность ни о чём не говорит.

В 50-60-е не было ТВ, но это не говорило о бедности. Хотя в 80-е это уже был стандарт. Если товара просто нет, то его недоступность ни о чём не говорит.В 50-60-е не было ТВ, но это не говорило о бедности. Хотя в 80-е это уже был стандарт. ЛАД 2 Повідомлень: 24682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:37 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо. в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.

Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.

Faceless написав: В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні ( по Києву - більше 21 тис ). Більше даних немає (не оприлюднено). В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (). Більше даних немає (не оприлюднено).

Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6. Ха-ха,, а рахувати ніяк не навчився.Рахуй, 21 тис. мінусподатки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6.

які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написати



а ось й докази

21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) = 34 т грн. чи ти очікував точний розрахунок?

знаєш що таке порядок цифр?



й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.



понабирають по оголошеннях які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написатиа ось й докази21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) = 34 т грн. чи ти очікував точний розрахунок?знаєш що таке порядок цифр?й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.понабирають по оголошеннях

Чего уж там, умножьте сразу на 4. Чего уж там, умножьте сразу на 4. ЛАД 2 Повідомлень: 24682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:53 ЛАД написав: andrijk777 написав: flyman написав: Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.

В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі. СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі.

Если товара просто нет, то его недоступность ни о чём не говорит. Если товара просто нет, то его недоступность ни о чём не говорит.

Якщо багатьох товарів немає(дефіцит) то просто неможливо оцінити рівень життя.

ЛАД написав: В 50-60-е не было ТВ, но это не говорило о бедности. Хотя в 80-е это уже был стандарт. В 50-60-е не было ТВ, но это не говорило о бедности. Хотя в 80-е это уже был стандарт.

Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США. Якщо багатьох товарів немає(дефіцит) то просто неможливо оцінити рівень життя.Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США. andrijk777

Повідомлень: 4746 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:54 flyman ,





в лексіконі хотаба не тільки лічинки



Лічінки на адресу дітей почув вперше підлітком. Вдруге - від тебе.

Навіть здивувався.. Жадібність же не обовʼязково вульгарність, думав я. Але ти мене переконав. Лічінки на адресу дітей почув вперше підлітком. Вдруге - від тебе.Навіть здивувався.. Жадібність же не обовʼязково вульгарність, думав я. Але ти мене переконав. Hotab

Повідомлень: 9185 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1987 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 18:57 ЛАД написав: Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе. Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.

В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. airmax78 Повідомлень: 42411 З нами з: 25.10.12 Подякував: 965 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 19:58 airmax78 написав: ЛАД написав: Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе. Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.

В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. 3.85 евро средний американо в старбаксе. 3.85 евро средний американо в старбаксе. Grand Touring Повідомлень: 1092 З нами з: 23.03.20 Подякував: 358 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 778779780781 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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