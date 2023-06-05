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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 778779780781
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:26

  BIGor написав:
  Bolt написав:Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏

Чогось нагадало,

Але дівчина права хоча би тому, що в неї вигляд ОК, зуби "як в коня". Сім"я не бідувала.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:27

  airmax78 написав:Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".

це не по Болт-у, єто другоє
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:31

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.

Чому?
Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш.
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).
Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі.
Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто.

Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:35

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.
В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі. :D

Если товара просто нет, то его недоступность ни о чём не говорит.
В 50-60-е не было ТВ, но это не говорило о бедности. Хотя в 80-е это уже был стандарт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:37

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:в маленьких містечках з зп біда. й насправді середня каже, що в Києві люди заробляють хоча б 1 куо.

Ха-ха, СТО, СЕО, а рахувати ніяк не навчився.
  Faceless написав:В 2022 в січні 14577,33 грн в середньому по Україні (по Києву - більше 21 тис). Більше даних немає (не оприлюднено).

Рахуй СЕО, 21 тис. мінус 40 % податки і діли хай навіть на офіційний курс 36,6.

які докази, ти абревіатуру посади фіндіра не можеш написати :D

а ось й докази
21 т грн * 2 - 19,5% (ніяких 40%) = 34 т грн. чи ти очікував точний розрахунок? :D
знаєш що таке порядок цифр?

й середня зп значить, що є, хто заробляє й 15 т грн, а дехто 80-100 т грн й більше.

понабирають по оголошеннях :lol:

Чего уж там, умножьте сразу на 4. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:53

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.
В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі. :D

Если товара просто нет, то его недоступность ни о чём не говорит.

Якщо багатьох товарів немає(дефіцит) то просто неможливо оцінити рівень життя.
  ЛАД написав:В 50-60-е не было ТВ, но это не говорило о бедности. Хотя в 80-е это уже был стандарт.

Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:54

flyman ,


в лексіконі хотаба не тільки лічинки

Лічінки на адресу дітей почув вперше підлітком. Вдруге - від тебе.
Навіть здивувався.. Жадібність же не обовʼязково вульгарність, думав я. Але ти мене переконав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:57

  ЛАД написав:Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.

В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:58

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.

В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави.
3.85 евро средний американо в старбаксе.
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