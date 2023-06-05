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Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".
Bolt написав:Зайвих витрат дофіга, наприклад поставити брекети на обидві щелепи з видаленням чотирьох зубів мудрості. Не кажучи, про різних репетиторів, бо в школі не вчать і тп.(дитину в Карпати з класом відправити на пару днів декілька косарів) Той оптимізвтор ІТ-вець який живе на 130 баксів в місяць, відразу би перехотів дітей заводити. 😏
Чогось нагадало,
Але дівчина права хоча би тому, що в неї вигляд ОК, зуби "як в коня". Сім"я не бідувала.
airmax78 написав:Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".
ЛАД написав:Абсолютная бедность, на мой взгляд, фикция.
Чому? Абсолютна бідність(ніщета)- це якщо ти голодуєш/недоїдаєш. Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг). Середній клас - це відповідно якщо ти не економиш на їжі і на товарах першої необхідності. Точніше маєш можливість не економити! Багато людей на цьому економлять, хоч є середнім класом. Але економиш на авто/житлі. Багаті - якщо ти ні на чому не економиш, в тому числі купляєш яке хочеш(умовно) житло/авто.
Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.
ЛАД написав:Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.
В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави.
ЛАД написав:Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.
В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави.
3.85 евро средний американо в старбаксе. Как раз пью кофе