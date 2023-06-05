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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 780781782783> Додано: Пон 05 чер, 2023 20:12 ЛАД написав: Очень сильно зависит от времени (года) выхода на пенсию.

Могу привести 2 примера для объяснения.

2 друга ушли на пенсию примерно в одно время - в 2010-2011. Получили примерно одинаковую пенсию. Не очень большую, примерно 230 долл., но по тем временам раза в 1,5 выше средней.

Работы у них были разные. Один реально ушёл на пенсию, второй продолжал работать (и сегодня работает) и, соответственно, пенсию ему регулярно пересчитывают.

В результате у первого сегодня пенсия где-то 120 долл. с учётом 300грн за 70+, у второго около 200 долл. (сейчас, вроде, должны были опять пересчитать, в июне увидит). Хотя в грн у первого тоже увеличилась в 2,5 раза. ОченьМогу привести 2 примера для объяснения.. Получили примерно одинаковую пенсию. Не очень большую, примерно 230 долл., но по тем временам раза в 1,5 выше средней.Работы у них были разные. Один реально ушёл на пенсию, второй продолжал работать (и сегодня работает) и, соответственно, пенсию ему регулярно пересчитывают.В результате у первого сегодня пенсия где-то 120 долл. с учётом 300грн за 70+, у второго около 200 долл. (сейчас, вроде, должны были опять пересчитать, в июне увидит). Хотя в грн у первого тоже увеличилась в 2,5 раза.

Так и не понял, что вы хотели сказать. При чем тут доллары? У меня пенсия возросла в грн с 2007го тоже примерно в 2.5 раза, а в долларах - упала в 3 раза, и что?

Или вы считаете, что при изменении курса доллара пенсию должны соответственно пересчитывать?



Я, например, считаю, что все пенсии, которые исчисляются из средней з/п по Украине (а не т.н. "социальные"), а их подавляющее большинство, должны ежегодно пересчитываться при изменении этой средней зарплаты. Примерно то, что пыталась делать бабаюля ("осовременивание"), за что ее до сих пор обожают пенсионеры Тогда будет "полная справедливость" - как и сколько ты работал - такой у тебя и коэффициент зарплаты, и коэффициент стажа, независимо от времени начала получения пенсии. А "чем недоволен - пиши на себя жалобу".



Вообще что-то подобное происходит при индексации, но, видимо, не в тех масштабах. Так и не понял, что вы хотели сказать. При чем тут доллары? У меня пенсия возросла в грн с 2007го тоже примерно в 2.5 раза, а в долларах - упала в 3 раза, и что?Или вы считаете, что при изменении курса доллара пенсию должны соответственно пересчитывать?Я, например, считаю, что все пенсии, которые исчисляются из средней з/п по Украине (а не т.н. "социальные"), а их подавляющее большинство, должны ежегодно пересчитываться при изменении этой средней зарплаты. Примерно то, что пыталась делать бабаюля ("осовременивание"), за что ее до сих пор обожают пенсионерыТогда будет "полная справедливость" - как и сколько ты работал - такой у тебя и коэффициент зарплаты, и коэффициент стажа, независимо от времени начала получения пенсии. А "чем недоволен - пиши на себя жалобу".Вообще что-то подобное происходит при индексации, но, видимо, не в тех масштабах. Starikan 2 Повідомлень: 19460 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2501 раз. Подякували: 3085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 20:17 Grand Touring написав: airmax78 написав: ЛАД написав: Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе. Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.

В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. 3.85 евро средний американо в старбаксе.

Как раз пью кофе 3.85 евро средний американо в старбаксе.Как раз пью кофе

Це там де кричать імʼя?

Андрій цокольний кожні півроку одинокого перебування в хаті старався їздити в Старбакс, щоб хоть хтось прокричав його імʼя. А зараз не випускають. Тому каже «північна Корея». Це там де кричать імʼя?Андрій цокольний кожні півроку одинокого перебування в хаті старався їздити в Старбакс, щоб хоть хтось прокричав його імʼя. А зараз не випускають. Тому каже «північна Корея». Hotab

Повідомлень: 9186 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1987 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 20:27 Це там де кричать імʼя?

так, людей багато, стакани однакові, можна випадково взяти чиєсь макіято за 5.20 так, людей багато, стакани однакові, можна випадково взяти чиєсь макіято за 5.20 Grand Touring Повідомлень: 1093 З нами з: 23.03.20 Подякував: 358 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 20:29 andrijk777 написав: Все вірно.

5$ набагато більше ніж 1,9$.

900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.

*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього. Підозрюю є якісь нюанси. Все вірно.5$ набагато більше ніж 1,9$.900 це 10800 в рік = 43200 для 4 осіб - що набагато більше ніж 24250.*загалом трохи дивні "пороги" для США. Для однієї людини 11770, а для сім'ї 2+2 - 24250. Виходить на дітей - по 355$(на рік) всього.Підозрюю є якісь нюанси.

Є таке. В нас на двох money & food benefits десь на 30% менше, ніж двом окремим особам. І так в усьому. Є таке. В нас на двох money & food benefits десь на 30% менше, ніж двом окремим особам. І так в усьому. Starikan 2 Повідомлень: 19460 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2501 раз. Подякували: 3085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 21:03 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: вибачте, но ви знову повторюєте дурню, яку я вже спростував. про мій особистий приклад, який всіх так зачепив - я додатково намагаюсь вчити людей. ба, більшості це не потрібно - це час витрачати, напрягатися. а меншість вона й так вчиться - просто я можу концентровано розповісти те, що сам вивчав роками.



й 10-15 років тому може й були компанії, які кидають на зп (вам краще знати), але останні років 10 активна людина могла собі знайти нормальну роботу - й таких прикладів вже й не чув. тобто не треба Україну оцінювати на прикладі 90х років. ми ж не оцінюємо США по роках становлення капіталізму



в нас можливо трохи різний підхід - в постачанні й збуті досвід не дуже потрібен, потрібна так звана комерційна жилка - в невеличкому бізнесі. досвід вже знадобиться, коли великі обсяги та складна логістика - як це організовувати.



в економіці/фінансах досвід потрібен. й насправді в невеличких бізнесах ця посада й не дуже потрібна - там власник/директор на пальцях й сам прикине. а от потрібно на великих компаніях, з обсягом продажів від кілька сотень млн грн.



в мене виникли риторичні питання - а як ви платили працівників. в білу, чи як всі в конвертах? виплачувати своїм працівникам достойну нагороду - чи навіщо, все сам робив - робітникам стільки, скільки й інші? а потім - ой, а хто це не платить високу зп? я був обмежений рамками встановлених розмірів зп, ви ні, ви власник - чи платили ви самі бонуси? чи навіщо? а на що тоді їхати у Штати?

питання риторичні, відповіді не потребують



й дуже не сподобалось РАПТОВО ваша толерантність до "неформальные методы увеличения заработка". кажіть чесно - люди крали на фірмі. й чомусь люди, які волають про корупцію, не бачать нічого погано в цих відкатах.



насправді, я трохи розумію, про що ви кажете, бо працював не з одним гарним комерційником, але на одного талановитого, який реально заслуговує на високу зп, припадає 10 таких, що окрім красти нічого й не вміють - хіба що знають перелік основних покупців/продавців. вибачте, но ви знову повторюєте дурню, яку я вже спростував. про мій особистий приклад, який всіх так зачепив - я додатково намагаюсь вчити людей. ба, більшості це не потрібно - це час витрачати, напрягатися. а меншість вона й так вчиться - просто я можу концентровано розповісти те, що сам вивчав роками.й 10-15 років тому може й були компанії, які кидають на зп (вам краще знати), але останні років 10 активна людина могла собі знайти нормальну роботу - й таких прикладів вже й не чув. тобто не треба Україну оцінювати на прикладі 90х років. ми ж не оцінюємо США по роках становлення капіталізмув нас можливо трохи різний підхід - в постачанні й збуті досвід не дуже потрібен, потрібна так звана комерційна жилка - в невеличкому бізнесі. досвід вже знадобиться, коли великі обсяги та складна логістика - як це організовувати.в економіці/фінансах досвід потрібен. й насправді в невеличких бізнесах ця посада й не дуже потрібна - там власник/директор на пальцях й сам прикине. а от потрібно на великих компаніях, з обсягом продажів від кілька сотень млн грн.в мене виникли риторичні питання - а як ви платили працівників. в білу, чи як всі в конвертах? виплачувати своїм працівникам достойну нагороду - чи навіщо, все сам робив - робітникам стільки, скільки й інші? а потім - ой, а хто це не платить високу зп?я був обмежений рамками встановлених розмірів зп, ви ні, ви власник - чи платили ви самі бонуси? чи навіщо? а на що тоді їхати у Штати?питання риторичні, відповіді не потребуютьй дуже не сподобалось РАПТОВО ваша толерантність до "неформальные методы увеличения заработка". кажіть чесно - люди крали на фірмі. й чомусь люди, які волають про корупцію, не бачать нічого погано в цих відкатах.насправді, я трохи розумію, про що ви кажете, бо працював не з одним гарним комерційником, але на одного талановитого, який реально заслуговує на високу зп, припадає 10 таких, що окрім красти нічого й не вміють - хіба що знають перелік основних покупців/продавців.



Насчет толерантности к воровству - это Ваша фантазия.

Насчет остального - Вы не хотите моего ответа, очевидно, Вы также уверены в своих фантазиях.

Зачем Вам вообще ответы форумчан, если Вы их можете придумать? Насчет толерантности к воровству - это Ваша фантазия.Насчет остального - Вы не хотите моего ответа, очевидно, Вы также уверены в своих фантазиях.Зачем Вам вообще ответы форумчан, если Вы их можете придумать?

образились.

саме там де можна й відповісти.



а що не так в порівнянні економістів та комерційників???



про ваш бізнес - думаю вели ви його так, як й інші колеги. це до питання, чому мало платять.



якщо ви теж вважаєте, що красти погано - це добре. бо ви такий красивий евфемізм використали



ви теж вперто не хочете чути, що зміни йдуть. повільніше ніж, треба але йдуть.



й не хочете визнати, що те, що я навчав підлеглих - це добре. все мені хочете приписати що просто не хотів платити гроші образились.саме там де можна й відповісти.а що не так в порівнянні економістів та комерційників???про ваш бізнес - думаю вели ви його так, як й інші колеги. це до питання, чому мало платять.якщо ви теж вважаєте, що красти погано - це добре. бо ви такий красивий евфемізм використаливи теж вперто не хочете чути, що зміни йдуть. повільніше ніж, треба але йдуть.й не хочете визнати, що те, що я навчав підлеглих - це добре. все мені хочете приписати що просто не хотів платити гроші



Нет, не обиделся.

На кого?

Тут все - безликие ники.

Вы написали что-то про меня и "можете не отвечать".

Ок, не буду.

Про "воровство" - не толерантен. Равно как и к фактическому воровству заработанного. То что видел - массово. Не всегда это воровство.

На самом деле, форм "дополнительного заработка" масса, не всегда оно имеет коррупционную или криминальную составляющую.

Например, я уже писал, что в то еще время, когда работал наемным работником, открыл свое ТОВ. Так вот, уже в США, когда составлял резюме, не указал это в нем, так как не знал как оно будет расценено, но рассказал человеку, который редактировал это резюме. Она сказало, что это очень качественно изменит резюме, не смотря на то, что оно итак впечатляюще, даже слишком (тут есть такая вещь, что могут не взять на работу оверквалифайд человека. Собственно со мной сейчас такая ситуация, но меня сначала взяли, а потом читали резюме).

В Украине, в большинстве случаев, работник, который ведет параллельный бизнес - кандидат на вылет. Он не удобен, он, обычно, более независим.

Ну и подозревать (порой не беспричинно) в схематозах, используя свое юридическое лицо и позицию наемного работника - на поверхности. Нет, не обиделся.На кого?Тут все - безликие ники.Вы написали что-то про меня и "можете не отвечать".Ок, не буду.Про "воровство" - не толерантен. Равно как и к фактическому воровству заработанного. То что видел - массово. Не всегда это воровство.На самом деле, форм "дополнительного заработка" масса, не всегда оно имеет коррупционную или криминальную составляющую.Например, я уже писал, что в то еще время, когда работал наемным работником, открыл свое ТОВ. Так вот, уже в США, когда составлял резюме, не указал это в нем, так как не знал как оно будет расценено, но рассказал человеку, который редактировал это резюме. Она сказало, что это очень качественно изменит резюме, не смотря на то, что оно итак впечатляюще, даже слишком (тут есть такая вещь, что могут не взять на работу оверквалифайд человека. Собственно со мной сейчас такая ситуация, но меня сначала взяли, а потом читали резюме).В Украине, в большинстве случаев, работник, который ведет параллельный бизнес - кандидат на вылет. Он не удобен, он, обычно, более независим.Ну и подозревать (порой не беспричинно) в схематозах, используя свое юридическое лицо и позицию наемного работника - на поверхности. rjkz

Повідомлень: 14734 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4694 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 21:04 rjkz написав: У меня много соседей-пенсионеров, у многих авто. Некоторые, находясь на пенсии, покупают новые машины. У некоторых несколько объектов недвижимости. У кого-то квартира в НЙ и дом во Флориде (это очень распространено), у кого-то дополнительная квартира в ренте в НЙ. У меня много соседей-пенсионеров, у многих авто. Некоторые, находясь на пенсии, покупают новые машины. У некоторых несколько объектов недвижимости. У кого-то квартира в НЙ и дом во Флориде (это очень распространено), у кого-то дополнительная квартира в ренте в НЙ.

Те пенсионеры, которых я вижу в клиниках, метро и автобусах, вряд ли имеют дом во Флориде и покупают новые машины. Да и не только пенсионеры.

Увы, у меня именно такой "круг общения". Понятно, что за мкадом жизни нет. Те пенсионеры, которых я вижу в клиниках, метро и автобусах, вряд ли имеют дом во Флориде и покупают новые машины. Да и не только пенсионеры.Увы, у меня именно такой "круг общения". Понятно, что за мкадом жизни нет. Starikan 2 Повідомлень: 19460 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2501 раз. Подякували: 3085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 21:08 Shaman написав: rjkz написав: airmax78 написав: Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.

Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится. Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.



А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.

Только в будние дни, только в рабочее время.

Привет Болту не хотите передать? А мы тут как раз обсуждали, что вас в выходные нет.Только в будние дни, только в рабочее время.Привет Болту не хотите передать?

а як ви робочий час в ІТ вираховуєте???

тут більшість працює, коли зручно а як ви робочий час в ІТ вираховуєте???тут більшість працює, коли зручно



Максим работает. НЕ в айти. Максим работает. НЕ в айти. rjkz

Повідомлень: 14734 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4694 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 21:10 Shaman написав: rjkz написав: airmax78 написав: Мовчить коли його банять за те що він пише те, що неподобається читати емігрантам. Ви ще не бачите всю огидність цієї гілки в сьогодняшніх умовах? Мовчить коли його банять за те що він пише те, що неподобається читати емігрантам. Ви ще не бачите всю огидність цієї гілки в сьогодняшніх умовах?



Интересно, откуда огиднее читать эту ветку - из Киева или из Вены? Интересно, откуда огиднее читать эту ветку - из Киева или из Вены?

з Нью-Йорку з Нью-Йорку



Разве что гадости в мой адрес, но я слищком толстокожий, чтобы "огидатись". Разве что гадости в мой адрес, но я слищком толстокожий, чтобы "огидатись". rjkz

Повідомлень: 14734 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4694 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 21:12 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.



Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с). Очень тронут вашим вниманием, вы лучше переживайте за то, как "на велосипеде смотритесь"(с).

Ги-ги (пер на кацапську: Гы-Гы). Зачипило. Ги-ги (пер на кацапську: Гы-Гы). Зачипило.



Так вы в шортах на велике катаетесь? Есть что зачеплять? Так вы в шортах на велике катаетесь? Есть что зачеплять? rjkz

Повідомлень: 14734 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7696 раз. Подякували: 4694 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 21:24 flyman написав: rjkz написав: flyman написав: Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).

rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ. Капець (тримаюсь правил форуму, але мав на увазі зовсім інше слово).rjkz - який виріс з України і зараз вже працює... стидаюсь запитати де. Але там є Правління яке дуже схоже, за описом рішень які вони приймають і як це відбувається, на правління ОСББ.

це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),

все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),

в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах це не осбб, це НОА (згадав анектдот: це ви тут б..і х..ї смочкчете, а там роблю м..и ),все ж цікаво, за 30 років, rjkz в Києві заробив 3 чи 5 квартир (нема куди рости, мабуть 6 квартира в Києві, це межа росту),в казковій Америці, за 10 років, буде хоч одна (з нуля, як в Києві, а не з капіталу заробленого в ненці, де нема куди рости над собою), і без освіти (отриману задармо в бУРСР, а може, і в незалежній), в США ж наша освіта "не катіруєцца", сопромат не той, в інчах на дюйми з унціями, а не сантиметрах і кілограмах



Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман.

Таки прав был Акурт.

Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа.

Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю.

Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго.

Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц.

Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел?

Как часто я принимаю душ?

Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости. Мда, не дает покоя форумчанам чужой карман.Таки прав был Акурт.Специально для вас, Флайман, могу ответить, что именно тех денег, которые заработал в США хватит на стартовое жилье. Без мортгиджа.Но я не имею таких высоких требований к жилью как вы, поэтому пока не покупаю.Ах, да! Еще у меня есть дети, именно дети, а не личинки. Я плачу за частную школу одного и чуть меньше штуцера за тьюторинг второго.Ну и мы как-то умудряемся протянуть с едой на сумму отличающуюся от 125 долларов в месяц.Еще какие вопросы? Насколько крепкий стул по утрам? Что я сегодня ел?Как часто я принимаю душ?Я очень рад, что вы в Украине, я так понимаю самостоятельно, умудряетесь заниматься оральными занятиями. У меня нет такой гибкости.



====



мова про страшилки "нема куда рости" вна неньці і про хеппі-енди "починати з нуля в США", а не про кишеню rjkz



так сказати, "легенда не сходиться", ошибка резидента в деталях



з.і.

в лексіконі хотаба не тільки лічинки, а і алімєнти, осваюйте його лексікон, буде полєзно в руськоязчином НОА, яке не осбб і не потолок развітія, буде хороша добавка до каламбійського цертифіката



не сподівався що ви опуститеся до оральной гібкості, але в США всяка робота в почоті[/quote]



Нет, я должен был написать, что работаю на топтоповой должности в Белом доме и Байден у меня на побегушках.

Тогда-бы все сошлось.

Я писал, что сделал шаг вниз по социальной лестнице. Это нормально.

При этом не писал насколько вниз. И не писал что вверху.

Не очень, можно сказать на одну ступеньку, если говорить о наемном труде.

Насчет "русскоязычного".

Даже не знаю что лучше. Писать на таком "языке" как я чи поплюжити Мову як ти?

Я не давав своїми дописами приводу що я не поважаю Україну чи Мову, натомість в твоїх дописах це - скрізь. ====мова про страшилки "нема куда рости" вна неньці і про хеппі-енди "починати з нуля в США", а не про кишеню rjkzтак сказати, "легенда не сходиться", ошибка резидента в деталяхз.і.в лексіконі хотаба не тільки лічинки, а і алімєнти, осваюйте його лексікон, буде полєзно в руськоязчином НОА, яке не осбб і не потолок развітія, буде хороша добавка до каламбійського цертифікатане сподівався що ви опуститеся до оральной гібкості, але в США всяка робота в почоті[/quote]Нет, я должен был написать, что работаю на топтоповой должности в Белом доме и Байден у меня на побегушках.Тогда-бы все сошлось.Я писал, что сделал шаг вниз по социальной лестнице. Это нормально.При этом не писал насколько вниз. И не писал что вверху.Не очень, можно сказать на одну ступеньку, если говорить о наемном труде.Насчет "русскоязычного".Даже не знаю что лучше. Писать на таком "языке" как я чи поплюжити Мову як ти?Я не давав своїми дописами приводу що я не поважаю Україну чи Мову, натомість в твоїх дописах це - скрізь. rjkz

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