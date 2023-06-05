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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 780781782783 Додано: Пон 05 чер, 2023 21:55 Grand Touring написав: airmax78 написав: ЛАД написав: Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе. Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.

В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. 3.85 евро средний американо в старбаксе.

Как раз пью кофе 3.85 евро средний американо в старбаксе.Как раз пью кофе

вже в Швейцарії??? у вас приватний літак? вже в Швейцарії??? у вас приватний літак? Shaman

Повідомлень: 3510 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 22:03 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Насчет толерантности к воровству - это Ваша фантазия.

Насчет остального - Вы не хотите моего ответа, очевидно, Вы также уверены в своих фантазиях.

Зачем Вам вообще ответы форумчан, если Вы их можете придумать? Насчет толерантности к воровству - это Ваша фантазия.Насчет остального - Вы не хотите моего ответа, очевидно, Вы также уверены в своих фантазиях.Зачем Вам вообще ответы форумчан, если Вы их можете придумать?

образились.

саме там де можна й відповісти.



а що не так в порівнянні економістів та комерційників???



про ваш бізнес - думаю вели ви його так, як й інші колеги. це до питання, чому мало платять.



якщо ви теж вважаєте, що красти погано - це добре. бо ви такий красивий евфемізм використали



ви теж вперто не хочете чути, що зміни йдуть. повільніше ніж, треба але йдуть.



й не хочете визнати, що те, що я навчав підлеглих - це добре. все мені хочете приписати що просто не хотів платити гроші образились.саме там де можна й відповісти.а що не так в порівнянні економістів та комерційників???про ваш бізнес - думаю вели ви його так, як й інші колеги. це до питання, чому мало платять.якщо ви теж вважаєте, що красти погано - це добре. бо ви такий красивий евфемізм використаливи теж вперто не хочете чути, що зміни йдуть. повільніше ніж, треба але йдуть.й не хочете визнати, що те, що я навчав підлеглих - це добре. все мені хочете приписати що просто не хотів платити гроші

Нет, не обиделся.

На кого?

Тут все - безликие ники.

Вы написали что-то про меня и "можете не отвечать".

Ок, не буду.

Про "воровство" - не толерантен. Равно как и к фактическому воровству заработанного. То что видел - массово. Не всегда это воровство.

На самом деле, форм "дополнительного заработка" масса, не всегда оно имеет коррупционную или криминальную составляющую.

Например, я уже писал, что в то еще время, когда работал наемным работником, открыл свое ТОВ. Так вот, уже в США, когда составлял резюме, не указал это в нем, так как не знал как оно будет расценено, но рассказал человеку, который редактировал это резюме. Она сказало, что это очень качественно изменит резюме, не смотря на то, что оно итак впечатляюще, даже слишком (тут есть такая вещь, что могут не взять на работу оверквалифайд человека. Собственно со мной сейчас такая ситуация, но меня сначала взяли, а потом читали резюме).

В Украине, в большинстве случаев, работник, который ведет параллельный бизнес - кандидат на вылет. Он не удобен, он, обычно, более независим.

Ну и подозревать (порой не беспричинно) в схематозах, используя свое юридическое лицо и позицию наемного работника - на поверхности. Нет, не обиделся.На кого?Тут все - безликие ники.Вы написали что-то про меня и "можете не отвечать".Ок, не буду.Про "воровство" - не толерантен. Равно как и к фактическому воровству заработанного. То что видел - массово. Не всегда это воровство.На самом деле, форм "дополнительного заработка" масса, не всегда оно имеет коррупционную или криминальную составляющую.Например, я уже писал, что в то еще время, когда работал наемным работником, открыл свое ТОВ. Так вот, уже в США, когда составлял резюме, не указал это в нем, так как не знал как оно будет расценено, но рассказал человеку, который редактировал это резюме. Она сказало, что это очень качественно изменит резюме, не смотря на то, что оно итак впечатляюще, даже слишком (тут есть такая вещь, что могут не взять на работу оверквалифайд человека. Собственно со мной сейчас такая ситуация, но меня сначала взяли, а потом читали резюме).В Украине, в большинстве случаев, работник, который ведет параллельный бизнес - кандидат на вылет. Он не удобен, он, обычно, более независим.Ну и подозревать (порой не беспричинно) в схематозах, используя свое юридическое лицо и позицию наемного работника - на поверхности.

надто кваліфікований - це загальна фішка, навіть в Україні.



коли людина веде свій бізнес - це погано лише тому, що в неї конфлікт інтересів - бо не вистачить часу. й зазвичай більше часу вона може приділити своєму бізнесу.



пару раз, коли з таким стикався - це можливо, коли людина не займається операційним керуванням бізнесу. надто кваліфікований - це загальна фішка, навіть в Україні.коли людина веде свій бізнес - це погано лише тому, що в неї конфлікт інтересів - бо не вистачить часу. й зазвичай більше часу вона може приділити своєму бізнесу.пару раз, коли з таким стикався - це можливо, коли людина не займається операційним керуванням бізнесу. Shaman

Повідомлень: 3510 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 780781782783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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