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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 780781782783 Додано: Пон 05 чер, 2023 21:55 Grand Touring написав: airmax78 написав: ЛАД написав: Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе. Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.

В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави. 3.85 евро средний американо в старбаксе.

Как раз пью кофе 3.85 евро средний американо в старбаксе.Как раз пью кофе

вже в Швейцарії??? у вас приватний літак? вже в Швейцарії??? у вас приватний літак? Shaman

Повідомлень: 3510 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 22:03 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Насчет толерантности к воровству - это Ваша фантазия.

Насчет остального - Вы не хотите моего ответа, очевидно, Вы также уверены в своих фантазиях.

Зачем Вам вообще ответы форумчан, если Вы их можете придумать? Насчет толерантности к воровству - это Ваша фантазия.Насчет остального - Вы не хотите моего ответа, очевидно, Вы также уверены в своих фантазиях.Зачем Вам вообще ответы форумчан, если Вы их можете придумать?

образились.

саме там де можна й відповісти.



а що не так в порівнянні економістів та комерційників???



про ваш бізнес - думаю вели ви його так, як й інші колеги. це до питання, чому мало платять.



якщо ви теж вважаєте, що красти погано - це добре. бо ви такий красивий евфемізм використали



ви теж вперто не хочете чути, що зміни йдуть. повільніше ніж, треба але йдуть.



й не хочете визнати, що те, що я навчав підлеглих - це добре. все мені хочете приписати що просто не хотів платити гроші образились.саме там де можна й відповісти.а що не так в порівнянні економістів та комерційників???про ваш бізнес - думаю вели ви його так, як й інші колеги. це до питання, чому мало платять.якщо ви теж вважаєте, що красти погано - це добре. бо ви такий красивий евфемізм використаливи теж вперто не хочете чути, що зміни йдуть. повільніше ніж, треба але йдуть.й не хочете визнати, що те, що я навчав підлеглих - це добре. все мені хочете приписати що просто не хотів платити гроші

Нет, не обиделся.

На кого?

Тут все - безликие ники.

Вы написали что-то про меня и "можете не отвечать".

Ок, не буду.

Про "воровство" - не толерантен. Равно как и к фактическому воровству заработанного. То что видел - массово. Не всегда это воровство.

На самом деле, форм "дополнительного заработка" масса, не всегда оно имеет коррупционную или криминальную составляющую.

Например, я уже писал, что в то еще время, когда работал наемным работником, открыл свое ТОВ. Так вот, уже в США, когда составлял резюме, не указал это в нем, так как не знал как оно будет расценено, но рассказал человеку, который редактировал это резюме. Она сказало, что это очень качественно изменит резюме, не смотря на то, что оно итак впечатляюще, даже слишком (тут есть такая вещь, что могут не взять на работу оверквалифайд человека. Собственно со мной сейчас такая ситуация, но меня сначала взяли, а потом читали резюме).

В Украине, в большинстве случаев, работник, который ведет параллельный бизнес - кандидат на вылет. Он не удобен, он, обычно, более независим.

Ну и подозревать (порой не беспричинно) в схематозах, используя свое юридическое лицо и позицию наемного работника - на поверхности. Нет, не обиделся.На кого?Тут все - безликие ники.Вы написали что-то про меня и "можете не отвечать".Ок, не буду.Про "воровство" - не толерантен. Равно как и к фактическому воровству заработанного. То что видел - массово. Не всегда это воровство.На самом деле, форм "дополнительного заработка" масса, не всегда оно имеет коррупционную или криминальную составляющую.Например, я уже писал, что в то еще время, когда работал наемным работником, открыл свое ТОВ. Так вот, уже в США, когда составлял резюме, не указал это в нем, так как не знал как оно будет расценено, но рассказал человеку, который редактировал это резюме. Она сказало, что это очень качественно изменит резюме, не смотря на то, что оно итак впечатляюще, даже слишком (тут есть такая вещь, что могут не взять на работу оверквалифайд человека. Собственно со мной сейчас такая ситуация, но меня сначала взяли, а потом читали резюме).В Украине, в большинстве случаев, работник, который ведет параллельный бизнес - кандидат на вылет. Он не удобен, он, обычно, более независим.Ну и подозревать (порой не беспричинно) в схематозах, используя свое юридическое лицо и позицию наемного работника - на поверхности.

надто кваліфікований - це загальна фішка, навіть в Україні.



коли людина веде свій бізнес - це погано лише тому, що в неї конфлікт інтересів - бо не вистачить часу. й зазвичай більше часу вона може приділити своєму бізнесу.



пару раз, коли з таким стикався - це можливо, коли людина не займається операційним керуванням бізнесу. надто кваліфікований - це загальна фішка, навіть в Україні.коли людина веде свій бізнес - це погано лише тому, що в неї конфлікт інтересів - бо не вистачить часу. й зазвичай більше часу вона може приділити своєму бізнесу.пару раз, коли з таким стикався - це можливо, коли людина не займається операційним керуванням бізнесу. Shaman

Повідомлень: 3510 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 23:17 Shaman написав: вже в Швейцарії??? у вас приватний літак? вже в Швейцарії??? у вас приватний літак? Я - не богатый, работаю на обычной работе, работа связана с какашками. В Швейцарии могу быть через 4 часа, самолеты авиакомпаний здесь летают хорошо. Я - не богатый, работаю на обычной работе, работа связана с какашками. В Швейцарии могу быть через 4 часа, самолеты авиакомпаний здесь летают хорошо. Grand Touring Повідомлень: 1095 З нами з: 23.03.20 Подякував: 358 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 23:23 Shaman написав: коли людина веде свій бізнес - це погано лише тому, що в неї конфлікт інтересів - бо не вистачить часу. й зазвичай більше часу вона може приділити своєму бізнесу. коли людина веде свій бізнес - це погано лише тому, що в неї конфлікт інтересів - бо не вистачить часу. й зазвичай більше часу вона може приділити своєму бізнесу. вважаю, якщо б rjkz не займався бізнесом, навряд чи в нього була мотивація поїхати в США. Вважаю, його родина виграла від цього кроку. вважаю, якщо б rjkz не займався бізнесом, навряд чи в нього була мотивація поїхати в США. Вважаю, його родина виграла від цього кроку. Grand Touring Повідомлень: 1095 З нами з: 23.03.20 Подякував: 358 раз. Подякували: 351 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 23:51 Starikan написав: ЛАД написав: Очень сильно зависит от времени (года) выхода на пенсию.

Могу привести 2 примера для объяснения.

2 друга ушли на пенсию примерно в одно время - в 2010-2011. Получили примерно одинаковую пенсию. Не очень большую, примерно 230 долл., но по тем временам раза в 1,5 выше средней.

Работы у них были разные. Один реально ушёл на пенсию, второй продолжал работать (и сегодня работает) и, соответственно, пенсию ему регулярно пересчитывают.

В результате у первого сегодня пенсия где-то 120 долл. с учётом 300грн за 70+, у второго около 200 долл. (сейчас, вроде, должны были опять пересчитать, в июне увидит). Хотя в грн у первого тоже увеличилась в 2,5 раза. ОченьМогу привести 2 примера для объяснения.. Получили примерно одинаковую пенсию. Не очень большую, примерно 230 долл., но по тем временам раза в 1,5 выше средней.Работы у них были разные. Один реально ушёл на пенсию, второй продолжал работать (и сегодня работает) и, соответственно, пенсию ему регулярно пересчитывают.В результате у первого сегодня пенсия где-то 120 долл. с учётом 300грн за 70+, у второго около 200 долл. (сейчас, вроде, должны были опять пересчитать, в июне увидит). Хотя в грн у первого тоже увеличилась в 2,5 раза.

Так и не понял, что вы хотели сказать.

.......

Вообще что-то подобное происходит при индексации, но, видимо, не в тех масштабах. Так и не понял, что вы хотели сказать........Вообще что-то подобное происходит при индексации, но, видимо, не в тех масштабах.

Ничего особого не хотел сказать.

Просто Вы удивлялись, откуда низкие пенсии. Я предложил одно из объяснений.

При индексации не учитывается рост средней зарплаты. Это делается только при перерасчёте пенсии работающим пенсионерам.

При индексации учитывается только инфляция. Об "объективности" этого показателя на валютной ветке и не только писалось достаточно много. Ничего особого не хотел сказать.Просто Вы удивлялись, откуда низкие пенсии. Я предложил одно из объяснений.При индексации не учитывается рост средней зарплаты. Это делается только при перерасчёте пенсии работающим пенсионерам.При индексации учитывается только инфляция. Об "объективности" этого показателя на валютной ветке и не только писалось достаточно много. ЛАД 2 Заблокований Повідомлень: 24685 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 00:14 andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: ----------------

flyman

Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.

---------------

СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.

В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі. ----------------Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР.---------------СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка.В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі.

Если товара просто нет, то его недоступность ни о чём не говорит. Если товара просто нет, то его недоступность ни о чём не говорит.

Якщо багатьох товарів немає(дефіцит) то просто неможливо оцінити рівень життя.

ЛАД написав: В 50-60-е не было ТВ, но это не говорило о бедности. Хотя в 80-е это уже был стандарт. В 50-60-е не было ТВ, но это не говорило о бедности. Хотя в 80-е это уже был стандарт.

Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США. Якщо багатьох товарів немає(дефіцит) то просто неможливо оцінити рівень життя.Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США.

Вы противоречите сами себе.

Чуть раньше Вы написали:

Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).

Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости.

И отсутствие товара тоже не признак бедности.

В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут.

Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка.

И не надо каждый раз сравнивать с США.



flyman

Пару сторінок тому, писали, що $150 бідність, тепер уже $57 (в три рази менше)

Бедность тоже имеет градации. Поэтому и 150 долл. в Украине это бедность. Но 57 долл это уже, скорее, нищета. Вы противоречите сами себе.Чуть раньше Вы написали:Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости.И отсутствие товара тоже не признак бедности.В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут.Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка.И не надо каждый раз сравнивать с США.Бедность тоже имеет градации. Поэтому и 150 долл. в Украине это бедность. Но 57 долл это уже, скорее, нищета. ЛАД 2 Заблокований Повідомлень: 24685 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5061 раз. Подякували: 4708 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 01:32 airmax78 написав: Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.

Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится. Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.

Писал походу из тамбура санитарно-эвакуационного поезда, нервно потягивая куцый окурок между операциями. Писал походу из тамбура санитарно-эвакуационного поезда, нервно потягивая куцый окурок между операциями. antey1969 1

Повідомлень: 11924 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1659 раз. Подякували: 3556 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 03:35 airmax78 написав: Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює". Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".



Подгорает от того, что тут сегодня компания веселая собралась пообсуждать мои проблемы.

Наверное, свои все решены.

Шаман, вот удивил.

"Можете не отвечать".Месье, я полагаю что вы - мудак, вор, совратитель и тд.

Вопрос риторический - можете не отвечать.

Остальные порадовали.

Нет, ну правда, все проблемы мира побоку - сколько заработал rjkz? Кем работает?

Где живет?

Возраст мой вроде как обсудили, единогласно решили, что скоро кирдык и на этом пока успокоились.

В общем, повеселились и меня повеселили.

Как говорит народная украинская мудрость:

"У соседа хата сгорела. Мелочь, а приятно".

Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть. Подгорает от того, что тут сегодня компания веселая собралась пообсуждать мои проблемы.Наверное, свои все решены.Шаман, вот удивил."Можете не отвечать".Месье, я полагаю что вы - мудак, вор, совратитель и тд.Вопрос риторический - можете не отвечать.Остальные порадовали.Нет, ну правда, все проблемы мира побоку - сколько заработал rjkz? Кем работает?Где живет?Возраст мой вроде как обсудили, единогласно решили, что скоро кирдык и на этом пока успокоились.В общем, повеселились и меня повеселили.Как говорит народная украинская мудрость:"У соседа хата сгорела. Мелочь, а приятно".Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть. rjkz

Повідомлень: 14735 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7698 раз. Подякували: 4697 раз. Профіль 3 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 07:29 rjkz написав: Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем , сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть. Очевидно форумчан, сколько наличие проблем другим.

Видит Бог: классно сказано!

Реально классно! Видит Бог: классно сказано! akurt

Повідомлень: 7738 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3122 раз. Подякували: 1054 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 780781782783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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