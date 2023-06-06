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ЛАД написав:Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.
В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави.
3.85 евро средний американо в старбаксе. Как раз пью кофе
rjkz написав:Насчет толерантности к воровству - это Ваша фантазия. Насчет остального - Вы не хотите моего ответа, очевидно, Вы также уверены в своих фантазиях. Зачем Вам вообще ответы форумчан, если Вы их можете придумать?
образились. саме там де можна й відповісти.
а що не так в порівнянні економістів та комерційників???
про ваш бізнес - думаю вели ви його так, як й інші колеги. це до питання, чому мало платять.
якщо ви теж вважаєте, що красти погано - це добре. бо ви такий красивий евфемізм використали
ви теж вперто не хочете чути, що зміни йдуть. повільніше ніж, треба але йдуть.
й не хочете визнати, що те, що я навчав підлеглих - це добре. все мені хочете приписати що просто не хотів платити гроші
Нет, не обиделся. На кого? Тут все - безликие ники. Вы написали что-то про меня и "можете не отвечать". Ок, не буду. Про "воровство" - не толерантен. Равно как и к фактическому воровству заработанного. То что видел - массово. Не всегда это воровство. На самом деле, форм "дополнительного заработка" масса, не всегда оно имеет коррупционную или криминальную составляющую. Например, я уже писал, что в то еще время, когда работал наемным работником, открыл свое ТОВ. Так вот, уже в США, когда составлял резюме, не указал это в нем, так как не знал как оно будет расценено, но рассказал человеку, который редактировал это резюме. Она сказало, что это очень качественно изменит резюме, не смотря на то, что оно итак впечатляюще, даже слишком (тут есть такая вещь, что могут не взять на работу оверквалифайд человека. Собственно со мной сейчас такая ситуация, но меня сначала взяли, а потом читали резюме). В Украине, в большинстве случаев, работник, который ведет параллельный бизнес - кандидат на вылет. Он не удобен, он, обычно, более независим. Ну и подозревать (порой не беспричинно) в схематозах, используя свое юридическое лицо и позицию наемного работника - на поверхности.
надто кваліфікований - це загальна фішка, навіть в Україні.
коли людина веде свій бізнес - це погано лише тому, що в неї конфлікт інтересів - бо не вистачить часу. й зазвичай більше часу вона може приділити своєму бізнесу.
пару раз, коли з таким стикався - це можливо, коли людина не займається операційним керуванням бізнесу.
ЛАД написав:Очень сильно зависит от времени (года) выхода на пенсию. Могу привести 2 примера для объяснения. 2 друга ушли на пенсию примерно в одно время - в 2010-2011. Получили примерно одинаковую пенсию. Не очень большую, примерно 230 долл., но по тем временам раза в 1,5 выше средней. Работы у них были разные. Один реально ушёл на пенсию, второй продолжал работать (и сегодня работает) и, соответственно, пенсию ему регулярно пересчитывают. В результате у первого сегодня пенсия где-то 120 долл. с учётом 300грн за 70+, у второго около 200 долл. (сейчас, вроде, должны были опять пересчитать, в июне увидит). Хотя в грн у первого тоже увеличилась в 2,5 раза.
Так и не понял, что вы хотели сказать. ....... Вообще что-то подобное происходит при индексации, но, видимо, не в тех масштабах.
Ничего особого не хотел сказать. Просто Вы удивлялись, откуда низкие пенсии. Я предложил одно из объяснений. При индексации не учитывается рост средней зарплаты. Это делается только при перерасчёте пенсии работающим пенсионерам. При индексации учитывается только инфляция. Об "объективности" этого показателя на валютной ветке и не только писалось достаточно много.
andrijk777 написав:---------------- flyman Так можна дійти до того, що СРСР туалетний папір був предмет роскоші, тому тоді всі були бідоськами, а зараз живем не гірше парт номенклатури часів СРСР. --------------- СРСР це виключення з правил. Не ринкова економіка. В СРСР можна було отримати квартиру безплатно, але купити туалетний папір не було можливості. Це нонсенс! Тут будь-які правила безсилі.
Если товара просто нет, то его недоступность ни о чём не говорит.
Якщо багатьох товарів немає(дефіцит) то просто неможливо оцінити рівень життя.
ЛАД написав:В 50-60-е не было ТВ, но это не говорило о бедности. Хотя в 80-е это уже был стандарт.
Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США.
Вы противоречите сами себе. Чуть раньше Вы написали:
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).
Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости. И отсутствие товара тоже не признак бедности. В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут. Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка. И не надо каждый раз сравнивать с США.
flyman
Пару сторінок тому, писали, що $150 бідність, тепер уже $57 (в три рази менше)
Бедность тоже имеет градации. Поэтому и 150 долл. в Украине это бедность. Но 57 долл это уже, скорее, нищета.
airmax78 написав:Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше. Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.
Писал походу из тамбура санитарно-эвакуационного поезда, нервно потягивая куцый окурок между операциями.
airmax78 написав:Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".
Подгорает от того, что тут сегодня компания веселая собралась пообсуждать мои проблемы. Наверное, свои все решены. Шаман, вот удивил. "Можете не отвечать".Месье, я полагаю что вы - мудак, вор, совратитель и тд. Вопрос риторический - можете не отвечать. Остальные порадовали. Нет, ну правда, все проблемы мира побоку - сколько заработал rjkz? Кем работает? Где живет? Возраст мой вроде как обсудили, единогласно решили, что скоро кирдык и на этом пока успокоились. В общем, повеселились и меня повеселили. Как говорит народная украинская мудрость: "У соседа хата сгорела. Мелочь, а приятно". Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть.
rjkz написав:Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет.Но когда-то-же будут. Не может не быть.
Видит Бог: классно сказано! Реально классно!
akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.