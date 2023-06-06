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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 781782783784 Додано: Вів 06 чер, 2023 11:28 ЛАД написав: andrijk777 написав: Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США. Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США.

Вы противоречите сами себе.

Чуть раньше Вы написали:

Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).

Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости.

И отсутствие товара тоже не признак бедности.

В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут.

Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка.

И не надо каждый раз сравнивать с США.

Вы противоречите сами себе.Чуть раньше Вы написали:Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости.И отсутствие товара тоже не признак бедности.В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут.Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка.И не надо каждый раз сравнивать с США.

Ніякого протиріччя я не бачу.

По-перше 60 років тому критерії бідності були інші. Я написав критерії на сьогодні.

По-друге ви змішуєте поняття "індивідуальна бідність" і "бідність країни". Якщо якогось товару/послуги немає на ринку - то це означає або специфіку країни(наприклад країна закрита, або дефіцит) або бідність країни.



А в яких це країнах немає "холодильник, ТВ, стиралка"? Це мізерна кількість країн. Звичайно проти них Україна є достатньо багатою. Ніякого протиріччя я не бачу.По-перше 60 років тому критерії бідності були інші. Я написав критерії на сьогодні.По-друге ви змішуєте поняття "індивідуальна бідність" і "бідність країни". Якщо якогось товару/послуги немає на ринку - то це означає або специфіку країни(наприклад країна закрита, або дефіцит) або бідність країни.А в яких це країнах немає "холодильник, ТВ, стиралка"? Це мізерна кількість країн. Звичайно проти них Україна є достатньо багатою. andrijk777

Повідомлень: 4748 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 11:32 andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США. Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США.

Вы противоречите сами себе.

Чуть раньше Вы написали:

Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).

Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости.

И отсутствие товара тоже не признак бедности.

В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут.

Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка.

И не надо каждый раз сравнивать с США.

Вы противоречите сами себе.Чуть раньше Вы написали:Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости.И отсутствие товара тоже не признак бедности.В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут.Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка.И не надо каждый раз сравнивать с США.

Ніякого протиріччя я не бачу.

По-перше 60 років тому критерії бідності були інші. Я написав критерії на сьогодні.

По-друге ви змішуєте поняття "індивідуальна бідність" і "бідність країни". Якщо якогось товару/послуги немає на ринку - то це означає або специфіку країни(наприклад країна закрита, або дефіцит) або бідність країни.



А в яких це країнах немає "холодильник, ТВ, стиралка"? Це мізерна кількість країн. Звичайно проти них Україна є достатньо багатою. Ніякого протиріччя я не бачу.По-перше 60 років тому критерії бідності були інші. Я написав критерії на сьогодні.По-друге ви змішуєте поняття "індивідуальна бідність" і "бідність країни". Якщо якогось товару/послуги немає на ринку - то це означає або специфіку країни(наприклад країна закрита, або дефіцит) або бідність країни.А вЗвичайно проти них Україна є достатньо багатою.

думаю, ті що не входять в "Золотий Мільярд", мінімум 6 млрд населення Землі, якщо їх правильно "порахували" думаю, ті що не входять в "Золотий Мільярд", мінімум 6 млрд населення Землі, якщо їх правильно "порахували" flyman

Повідомлень: 31510 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2651 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 11:43 fler написав: Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.

А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.

А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов. А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 06 чер, 2023 11:45, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 2583 З нами з: 26.02.18 Подякував: 626 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 11:44 flyman написав: думаю, ті що не входять в "Золотий Мільярд", мінімум 6 млрд населення Землі, якщо їх правильно "порахували" думаю, ті що не входять в "Золотий Мільярд", мінімум 6 млрд населення Землі, якщо їх правильно "порахували"

Ще один такий самий. Ти плутаєш поняття країни і населення цієї країни.

В Зімбабве ти можеш без проблем купити холодильник, але населення бідне і його не купляє.

Дуже сумніваюсь що тільки мільярд населення на планеті може дозволити собі холодильник, телевізор. Це якісь штампи з 90-х. Думаю таких є мінімум 2-3 мільярди, а може і більша половина населення Землі.

І Україна(точніше пересічний українець) вже давно в той "Золотий мільярд" не входить. Хоча в 1991 напевно входила. Ще один такий самий. Ти плутаєш поняття країни і населення цієї країни.В Зімбабве ти можеш без проблем купити холодильник, але населення бідне і його не купляє.Дуже сумніваюсь що тільки мільярд населення на планеті може дозволити собі холодильник, телевізор. Це якісь штампи з 90-х. Думаю таких є мінімум 2-3 мільярди, а може і більша половина населення Землі.І Україна(точніше пересічний українець) вже давно в той "Золотий мільярд" не входить. Хоча в 1991 напевно входила. andrijk777

Повідомлень: 4748 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 11:54 rjkz написав: airmax78 написав: Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює". Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".



Подгорает от того, что тут сегодня компания веселая собралась пообсуждать мои проблемы.

Наверное, свои все решены.

Шаман, вот удивил.

"Можете не отвечать".Месье, я полагаю что вы - мудак, вор, совратитель и тд.

Вопрос риторический - можете не отвечать.

Остальные порадовали.

Нет, ну правда, все проблемы мира побоку - сколько заработал rjkz? Кем работает?

Где живет?

Возраст мой вроде как обсудили, единогласно решили, что скоро кирдык и на этом пока успокоились.

В общем, повеселились и меня повеселили.

Как говорит народная украинская мудрость:

"У соседа хата сгорела. Мелочь, а приятно".

Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть. Подгорает от того, что тут сегодня компания веселая собралась пообсуждать мои проблемы.Наверное, свои все решены.Шаман, вот удивил."Можете не отвечать".Месье, я полагаю что вы - мудак, вор, совратитель и тд.Вопрос риторический - можете не отвечать.Остальные порадовали.Нет, ну правда, все проблемы мира побоку - сколько заработал rjkz? Кем работает?Где живет?Возраст мой вроде как обсудили, единогласно решили, что скоро кирдык и на этом пока успокоились.В общем, повеселились и меня повеселили.Как говорит народная украинская мудрость:"У соседа хата сгорела. Мелочь, а приятно".Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть.

пишеш у повідомленнях - "радий за вас", "хай щастить" та інше. людина читає "нех.й шастать" ті інше. це такі особливості перекладу з української на російську?



де я щось писав про ваші проблеми?



з приводу бізнесу - пишу - вели бізнес, як й інші бізнесмени. ви пишете "мудак","вор" - ось дивиться - це ваші характеристики, я такого не писав. вам краще знати



якщо платили білу зп - скажіть - на моїй фірми була біла зп, й рівень зп був не ринковий, а стільки, щоб вистачило на нормальне життя моїм працівникам. але гадаю, що навіть перший пункт під питанням. повторюсь, платили так же, як й конкуренти +/- - що в цьому поганого?



з приводу порядності - де я працював були деякі нюанси, але загалом працювали порядно (сплата податків - окремо питання, хоча є й біла оптимізація податків - цим теж постійно займаюсь). можливо тому, що не став би працювати де "мудаки" та "вори" - я теж не сприймаю корупцію, в тому числі коли крадуть на фірмі, як би це не називали.



зате дивіться яка у вас група підтримки, можете гордитися пишеш у повідомленнях - "радий за вас", "хай щастить" та інше. людина читає "нех.й шастать" ті інше. це такі особливості перекладу з української на російську?де я щось писав про ваші проблеми?з приводу бізнесу - пишу - вели бізнес, як й інші бізнесмени. ви пишете "мудак","вор" - ось дивиться - це ваші характеристики, я такого не писав. вам краще знатиякщо платили білу зп - скажіть - на моїй фірми була біла зп, й рівень зп був не ринковий, а стільки, щоб вистачило на нормальне життя моїм працівникам. але гадаю, що навіть перший пункт під питанням. повторюсь, платили так же, як й конкуренти +/- - що в цьому поганого?з приводу порядності - де я працював були деякі нюанси, але загалом працювали порядно (сплата податків - окремо питання, хоча є й біла оптимізація податків - цим теж постійно займаюсь). можливо тому, що не став би працювати де "мудаки" та "вори" - я теж не сприймаю корупцію, в тому числі коли крадуть на фірмі, як би це не називали.зате дивіться яка у вас група підтримки, можете гордитися Востаннє редагувалось Shaman в Вів 06 чер, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 3512 З нами з: 29.09.19 Подякував: 444 раз. Подякували: 1018 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 11:54 Gastarbaiter написав: fler написав: Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.

А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.

А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов. А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.

Якраз ні.

Ті що виїхали, дуже раді новому життю. Інтегруються в новий інфопростір, пишуть на польських/американських/турецьких форумах, і не заходять в депресивні, гнилі теми на тому ж фінанс уа, і не переконують оставашок, в тому, що вони лузери, а уєзжашкі піймали Бога за бороду. Якраз ні.Ті що виїхали, дуже раді новому життю. Інтегруються в новий інфопростір, пишуть на польських/американських/турецьких форумах, і не заходять в депресивні, гнилі теми на тому ж фінанс уа, і не переконують оставашок, в тому, що вони лузери, а уєзжашкі піймали Бога за бороду. flyman

Повідомлень: 31510 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1495 раз. Подякували: 2651 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 781782783784 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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