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rjkz написав:Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет.Но когда-то-же будут. Не может не быть.
Видит Бог: классно сказано! Реально классно!
akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.
andrijk777 написав:Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США.
Вы противоречите сами себе. Чуть раньше Вы написали:
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).
Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости. И отсутствие товара тоже не признак бедности. В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут. Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка. И не надо каждый раз сравнивать с США.
Ніякого протиріччя я не бачу. По-перше 60 років тому критерії бідності були інші. Я написав критерії на сьогодні. По-друге ви змішуєте поняття "індивідуальна бідність" і "бідність країни". Якщо якогось товару/послуги немає на ринку - то це означає або специфіку країни(наприклад країна закрита, або дефіцит) або бідність країни.
А в яких це країнах немає "холодильник, ТВ, стиралка"? Це мізерна кількість країн. Звичайно проти них Україна є достатньо багатою.
andrijk777 написав:Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США.
Вы противоречите сами себе. Чуть раньше Вы написали:
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).
Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости. И отсутствие товара тоже не признак бедности. В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут. Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка. И не надо каждый раз сравнивать с США.
Ніякого протиріччя я не бачу. По-перше 60 років тому критерії бідності були інші. Я написав критерії на сьогодні. По-друге ви змішуєте поняття "індивідуальна бідність" і "бідність країни". Якщо якогось товару/послуги немає на ринку - то це означає або специфіку країни(наприклад країна закрита, або дефіцит) або бідність країни.
А в яких це країнах немає "холодильник, ТВ, стиралка"? Це мізерна кількість країн. Звичайно проти них Україна є достатньо багатою.
думаю, ті що не входять в "Золотий Мільярд", мінімум 6 млрд населення Землі, якщо їх правильно "порахували"
fler написав:Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать. А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 06 чер, 2023 11:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:думаю, ті що не входять в "Золотий Мільярд", мінімум 6 млрд населення Землі, якщо їх правильно "порахували"
Ще один такий самий. Ти плутаєш поняття країни і населення цієї країни. В Зімбабве ти можеш без проблем купити холодильник, але населення бідне і його не купляє. Дуже сумніваюсь що тільки мільярд населення на планеті може дозволити собі холодильник, телевізор. Це якісь штампи з 90-х. Думаю таких є мінімум 2-3 мільярди, а може і більша половина населення Землі. І Україна(точніше пересічний українець) вже давно в той "Золотий мільярд" не входить. Хоча в 1991 напевно входила.
airmax78 написав:Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".
Подгорает от того, что тут сегодня компания веселая собралась пообсуждать мои проблемы. Наверное, свои все решены. Шаман, вот удивил. "Можете не отвечать".Месье, я полагаю что вы - мудак, вор, совратитель и тд. Вопрос риторический - можете не отвечать. Остальные порадовали. Нет, ну правда, все проблемы мира побоку - сколько заработал rjkz? Кем работает? Где живет? Возраст мой вроде как обсудили, единогласно решили, что скоро кирдык и на этом пока успокоились. В общем, повеселились и меня повеселили. Как говорит народная украинская мудрость: "У соседа хата сгорела. Мелочь, а приятно". Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть.
пишеш у повідомленнях - "радий за вас", "хай щастить" та інше. людина читає "нех.й шастать" ті інше. це такі особливості перекладу з української на російську?
де я щось писав про ваші проблеми?
з приводу бізнесу - пишу - вели бізнес, як й інші бізнесмени. ви пишете "мудак","вор" - ось дивиться - це ваші характеристики, я такого не писав. вам краще знати
якщо платили білу зп - скажіть - на моїй фірми була біла зп, й рівень зп був не ринковий, а стільки, щоб вистачило на нормальне життя моїм працівникам. але гадаю, що навіть перший пункт під питанням. повторюсь, платили так же, як й конкуренти +/- - що в цьому поганого?
з приводу порядності - де я працював були деякі нюанси, але загалом працювали порядно (сплата податків - окремо питання, хоча є й біла оптимізація податків - цим теж постійно займаюсь). можливо тому, що не став би працювати де "мудаки" та "вори" - я теж не сприймаю корупцію, в тому числі коли крадуть на фірмі, як би це не називали.
зате дивіться яка у вас група підтримки, можете гордитися
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 06 чер, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать. А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
Якраз ні. Ті що виїхали, дуже раді новому життю. Інтегруються в новий інфопростір, пишуть на польських/американських/турецьких форумах, і не заходять в депресивні, гнилі теми на тому ж фінанс уа, і не переконують оставашок, в тому, що вони лузери, а уєзжашкі піймали Бога за бороду.
І таки так, на Філіпінах теж можна жити за 150уе в місяць і не почувати себе бідним, але як писав акурт, туди ще треба долетіти.
ЛАД написав:Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.
В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави.
3.85 евро средний американо в старбаксе. Как раз пью кофе
3.85 це ж не 1.9 За 1.9 ойро кави не випити навіть в Братиславі на заправці.