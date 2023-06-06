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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 781782783784>
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 07:29

  rjkz написав:Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть. :mrgreen:

Видит Бог: классно сказано!
Реально классно!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:39

  akurt написав:
  rjkz написав:Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть. :mrgreen:

Видит Бог: классно сказано!
Реально классно!

akurt, не бывает отсутствия проблем у человека под 50, который "тащит на себе" неработающую жену и двоих детей. Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:28

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США.

Вы противоречите сами себе.
Чуть раньше Вы написали:
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).

Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости.
И отсутствие товара тоже не признак бедности.
В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут.
Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка.
И не надо каждый раз сравнивать с США.

Ніякого протиріччя я не бачу.
По-перше 60 років тому критерії бідності були інші. Я написав критерії на сьогодні.
По-друге ви змішуєте поняття "індивідуальна бідність" і "бідність країни". Якщо якогось товару/послуги немає на ринку - то це означає або специфіку країни(наприклад країна закрита, або дефіцит) або бідність країни.

А в яких це країнах немає "холодильник, ТВ, стиралка"? Це мізерна кількість країн. Звичайно проти них Україна є достатньо багатою.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:32

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Ні, це прямо говорить про бідність у порівняння з тими у кого є ТВ, наприклад з США.

Вы противоречите сами себе.
Чуть раньше Вы написали:
Бідність - це якщо ти економиш на їжі і товарах першої необхідності(наприклад одяг).

Отсутствие ТВ 60 лет назад не признак бедности в Союзе. Тогда это не было даже предметом первой необходимости.
И отсутствие товара тоже не признак бедности.
В современном мире регулярно появляются новые товары. Они совсем не являются предметами первой необходимости. Когда-то, может быть, станут.
Если расценивать отсутствие ТВ (условно) как признак бедности, то Украина по сравнению со многими странами может показаться очень богатой - практически у всех есть холодильник, ТВ, стиралка.
И не надо каждый раз сравнивать с США.

Ніякого протиріччя я не бачу.
По-перше 60 років тому критерії бідності були інші. Я написав критерії на сьогодні.
По-друге ви змішуєте поняття "індивідуальна бідність" і "бідність країни". Якщо якогось товару/послуги немає на ринку - то це означає або специфіку країни(наприклад країна закрита, або дефіцит) або бідність країни.

А в яких це країнах немає "холодильник, ТВ, стиралка"? Це мізерна кількість країн. Звичайно проти них Україна є достатньо багатою.

думаю, ті що не входять в "Золотий Мільярд", мінімум 6 млрд населення Землі, якщо їх правильно "порахували"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:43

  fler написав:Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.

А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 06 чер, 2023 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:44

  flyman написав:думаю, ті що не входять в "Золотий Мільярд", мінімум 6 млрд населення Землі, якщо їх правильно "порахували"

Ще один такий самий. Ти плутаєш поняття країни і населення цієї країни.
В Зімбабве ти можеш без проблем купити холодильник, але населення бідне і його не купляє.
Дуже сумніваюсь що тільки мільярд населення на планеті може дозволити собі холодильник, телевізор. Це якісь штампи з 90-х. Думаю таких є мінімум 2-3 мільярди, а може і більша половина населення Землі.
І Україна(точніше пересічний українець) вже давно в той "Золотий мільярд" не входить. Хоча в 1991 напевно входила.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:54

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Ось-так... підгоріло у rjkz. Хто б міг подумати. rjkz - будь-яка чесна робота заслуговує на повагу. Лужков також колись починав з начальника ЖЕКу. До того ж це прямий шлях до якоїсь приємної сітіджоб. А всі тепер завдяки вам знають, що: "коли сіті приймає вас на роботу - вона вас всиновлює".


Подгорает от того, что тут сегодня компания веселая собралась пообсуждать мои проблемы.
Наверное, свои все решены.
Шаман, вот удивил.
"Можете не отвечать".Месье, я полагаю что вы - мудак, вор, совратитель и тд.
Вопрос риторический - можете не отвечать.
Остальные порадовали.
Нет, ну правда, все проблемы мира побоку - сколько заработал rjkz? Кем работает?
Где живет?
Возраст мой вроде как обсудили, единогласно решили, что скоро кирдык и на этом пока успокоились.
В общем, повеселились и меня повеселили.
Как говорит народная украинская мудрость:
"У соседа хата сгорела. Мелочь, а приятно".
Очевидно форумчан не столько радует решение своих проблем, сколько наличие проблем другим. Даже если их нет. Но когда-то-же будут. Не может не быть. :mrgreen:

пишеш у повідомленнях - "радий за вас", "хай щастить" та інше. людина читає "нех.й шастать" ті інше. це такі особливості перекладу з української на російську? :roll:

де я щось писав про ваші проблеми?

з приводу бізнесу - пишу - вели бізнес, як й інші бізнесмени. ви пишете "мудак","вор" - ось дивиться - це ваші характеристики, я такого не писав. вам краще знати ;)

якщо платили білу зп - скажіть - на моїй фірми була біла зп, й рівень зп був не ринковий, а стільки, щоб вистачило на нормальне життя моїм працівникам. але гадаю, що навіть перший пункт під питанням. повторюсь, платили так же, як й конкуренти +/- - що в цьому поганого?

з приводу порядності - де я працював були деякі нюанси, але загалом працювали порядно (сплата податків - окремо питання, хоча є й біла оптимізація податків - цим теж постійно займаюсь). можливо тому, що не став би працювати де "мудаки" та "вори" - я теж не сприймаю корупцію, в тому числі коли крадуть на фірмі, як би це не називали.

зате дивіться яка у вас група підтримки, можете гордитися :D
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 06 чер, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:54

  Gastarbaiter написав:
  fler написав:Просто смешно читать, как rjkz пытается нам внушить, что его жизнь в США чуть ли не беззаботная. Особенно улыбнуло, что в Украине ему "некуда было расти". Все бы ничего, если бы при этом не было в адрес Украины постоянного "фу, фу, фу". Создается впечатление, что на самом деле он понимает, что в Украине жил бы лучше при меньших усилиях, но поезд ушел... Теперь тяжкий труд, дорогущая медицина и прочие прелести "беспроблемной" жизни в США, которые он нам описывает в розовых тонах и непременно в сравнении с "ужасами" наших украинских реалий. Так ему легче и спокойнее, наверное.

А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.

Якраз ні.
Ті що виїхали, дуже раді новому життю. Інтегруються в новий інфопростір, пишуть на польських/американських/турецьких форумах, і не заходять в депресивні, гнилі теми на тому ж фінанс уа, і не переконують оставашок, в тому, що вони лузери, а уєзжашкі піймали Бога за бороду.

І таки так, на Філіпінах теж можна жити за 150уе в місяць і не почувати себе бідним, але як писав акурт, туди ще треба долетіти.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:10

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:
  ЛАД написав:Фикция потому, что 1,9 долл в разных странах - разные деньги. В Нигерии или Замбии их, возможно, хватает на более-менее нормальную еду, в Украине это маловато, разве что картошка и дешёвые каши, где-нибудь в Швейцарии хватит на чашку кофе.

В Швейцарії хіба що сходити в платний туалет. Ніякої кави.
3.85 евро средний американо в старбаксе.
Зображення Как раз пью кофе

3.85 це ж не 1.9 За 1.9 ойро кави не випити навіть в Братиславі на заправці.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:3.85 це ж не 1.9 За 1.9 ойро кави не випити навіть в Братиславі на заправці.

1.4 - 1.6 евро в любой булошной в Испании. Ну это мини кафе где все по утрам кофе с круасанами жуют. В обычных кафе на набережной 2-3 евро, но то больше для туристов, местные туда редко ходят.
Востаннє редагувалось slonomag в Вів 06 чер, 2023 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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