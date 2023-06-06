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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 чер, 2023 12:17
antey1969 написав: airmax78 написав:
Сегодня смотрел видео с наших позиций, на которые прилетело и медик оказывает помощь нескольким тяжело раненым солдатам. После такого заходишь сюда, а тут обсуждают где пенсия будет по-больше.
Модератор - удаляй это мое сообщение - это флуд и к теме эмиграции и заробитчанства не относится.
Писал походу из тамбура санитарно-эвакуационного поезда, нервно потягивая куцый окурок между операциями.
Какое тонкое чувство юмора. Даже за океаном оценили.
Кстати, а чего такие высеры не чистят?
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:17
flyman
,
таки так, на Філіпінах теж можна жити за 150уе в місяць і не почувати себе бідним, але як писав акурт, туди ще треба долетіти.
А в чому прикол? За 50 років не стати щасливим:
ні особи протилежної статі
ні друзів
ні нормального житла
ні автомобіля
ні поваги від дітей
А тут приїхав на Філіпіни і враз все перевернеться?? З чого б це???
Філіпінка не зрозуміє, що крім води на сонці нічого не отримає, зате через кілька років вже носити утку за персонажем?? Вона дурніша за українок?
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Hotab
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:18
slonomag написав: airmax78 написав:
3.85 це ж не 1.9 За 1.9 ойро кави не випити навіть в Братиславі на заправці.
1.4 - 1.6 евро в любой булошной в Испании. Ну это мини кафе где все по утрам кофе с круасанами жуют. В обычных кафе на набережной 2-3 евро, но то больше для туристов, местные туда редко ходят.
В Испании еда недорогая - это да. Но речь шла о Швейцарии. Хотя уже неважно.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:51
Hotab написав:flyman
,
таки так, на Філіпінах теж можна жити за 150уе в місяць і не почувати себе бідним, але як писав акурт, туди ще треба долетіти.
А в чому прикол? За 50 років не стати щасливим:
ні особи протилежної статі
ні друзів
ні нормального житла
ні автомобіля
ні поваги від дітей
А тут приїхав на Філіпіни і враз все перевернеться?? З чого б це???
Філіпінка не зрозуміє, що крім води на сонці нічого не отримає, зате через кілька років вже носити утку за персонажем?? Вона дурніша за українок?
хотаб, може досить розписувати себе із дзеркала?
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flyman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:09
Gastarbaiter написав:
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
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andrijk777
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:16
andrijk777 написав: flyman написав:
думаю, ті що не входять в "Золотий Мільярд", мінімум 6 млрд населення Землі, якщо їх правильно "порахували"
Ще один такий самий. Ти плутаєш поняття країни і населення цієї країни.
В Зімбабве ти можеш без проблем купити холодильник, але населення бідне і його не купляє.
Дуже сумніваюсь що тільки мільярд населення на планеті може дозволити собі холодильник, телевізор. Це якісь штампи з 90-х. Думаю таких є мінімум 2-3 мільярди, а може і більша половина населення Землі.
І Україна(точніше пересічний українець) вже давно в той "Золотий мільярд" не входить. Хоча в 1991 напевно входила.
$30 на тиждень одній окремо живучій особі на їжу в США
в Зімбабве куди ввімкнеш холодильник (як в анекдоті про чукчу, в резетку
)?
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flyman
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:17
andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
Языковой барьер. Проблематично общаться на испанском форуме когда знаешь 200 слов. Ну и я аналогично читаю отзывы других уехавших в другие страны чтобы понять правильно ли я выбрал страну или есть смысл перебазироваться в ту же Польшу/Германию пока еще тут окончательно не обосновался.
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slonomag
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:20
slonomag написав: andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
Языковой барьер. Проблематично общаться на испанском форуме когда знаешь 200 слов. Ну и я аналогично читаю отзывы других уехавших в другие страны чтобы понять правильно ли я выбрал страну или есть смысл перебазироваться
в ту же Польшу/Германию пока еще тут окончательно не обосновался.
Гризе хробак сумніву (FoMO - Fear of missing out).
Наскільки я знаю, людина яка робить вчинки згідно свого сумління, таких переживань не має.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 06 чер, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:23
andrijk777 написав:
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
А від кого ви почуєте про США, якщо ті, хто вже там, залишать цю гілку? Будете дискутувати про переваги та недоліки життя у США з тими, хто там жодного разу не був? Якась дивна позиція. Якщо людина заходить на автомобільний форум, то хоче дізнатися про досвід експлуатації певної моделі від власників, а не від тих, хто тільки збирається купувати. А що з еміграцією не так? А "не так" те, що ви підсвідомо хочете почути про те, як там усе погано, як Rjkz мешкає у коробці від холодильника під мостом, харчується з фудбанків та з тоскою спогадує затишну квартирку у Києві та ресторани на Подолі.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:27
slonomag написав: andrijk777 написав: Gastarbaiter написав:
А мне смешно читать, как часть людей пытается убедить уехавших, что они на новом месте живут хуже. Создается впечатление, что эти люди сами хотели бы уехать, но по каким-то причинам (отсутствие квалификации или предпринимательской жилки, незнание языков, боязнь выйти из привычной среды) не смогли этого сделать. Иначе что они делают на этой ветке? И теперь всячески оправдывают свое "решение" остаться, пытаясь убедить в первую очередь самих себя в том, что жизнь эмигранта непременно тяжела и проблемна. Если человека все устраивает на родине, то он просто живет и радуется, а не доказывает другим, что их тоже должно было все устраивать.
А "постоянное фу-фу-фу" - ну так из-за этого люди и уезжают! Не было бы "фу-фу-фу" - не было бы эмигрантов.
З початком згідний. Але дальше невірно.
Що роблять "ці люди" зрозуміло.
Але що тут роблять ті що виїхали і у них все прекрасно? Тупо хваляться які вони молодці? Самостверджуються перед тими що не виїхали?
Умовно що роблю тут я - мені цікаво почути про США і як там живуть.
Що робите тут ви - не зрозуміло.
Языковой барьер. Проблематично общаться на испанском форуме когда знаешь 200 слов. Ну и я аналогично читаю отзывы других уехавших в другие страны чтобы понять правильно ли я выбрал страну или есть смысл перебазироваться в ту же Польшу/Германию пока еще тут окончательно не обосновался.
якщо вже обрали країну, то треба активно вчити мову - 200 слів за скільки ви там живете - малувато буде.
як я дивлюся зі спілкування - мова найскладніший бар'єр для адаптації...
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